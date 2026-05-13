PagBank meldet wiederkehrenden Nettogewinn von 575 Millionen Real im 1. Quartal 2026, angetrieben durch Ertragswachstum und Effizienzsteigerungen

Digitale Bankplattform übersteigt 42 Mrd. Real an Einlagen und 5 Mrd. Real an Krediten, unterstützt durch den Ausbau der Bankplattform und den operativen Leverage im Berichtszeitraum

SÃO PAULO, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), eine der größten digitalen Bankplattformen Brasiliens und Spezialist für die Betreuung brasilianischer Unternehmer, gibt seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 (1Q26) bekannt.

Der wiederkehrende Nettogewinn belief sich in diesem Quartal auf 575 Millionen Real, 4 % mehr als im Vorjahr.

„Wir haben das Jahr mit konsistenten Ergebnissen begonnen, selbst in einem schwierigeren makroökonomischen Umfeld, was die Stärke unserer Strategie und Umsetzungsdisziplin unterstreicht. Der Berichtszeitraum war geprägt von Ertragssteigerungen, der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Bankplattform sowie von Effizienzsteigerungen und operativem Leverage", sagt Gustavo Sechin, CFO der PagBank.

Die Nettoeinnahmen erreichten in diesem Quartal 3,3 Milliarden Real, was einem Wachstum von 6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, das vor allem auf das beschleunigte Wachstum der Bankplattform zurückzuführen ist.

Der Höhepunkt war nach wie vor das starke Wachstum der Bankerträge, die im Jahresvergleich um 41 % zunahmen. Infolgedessen stieg der ROAE auf 15,8 %, 80 Basispunkte mehr als im Vorjahr, was das verbesserte Rentabilitätsprofil des Unternehmens unterstreicht.

Die Einlagen beliefen sich auf insgesamt 42 Mrd. Real, was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und das Vertrauen der Kunden und die Stärke der Kapitalstruktur des Unternehmens widerspiegelt, die auch durch die AAA-Ratings der drei größten globalen Kreditratingagenturen gestützt wird. Das Kreditportfolio erreichte 5 Mrd. Real und wuchs damit im Jahresvergleich um 36 %. Zu den Höhepunkten zählen Betriebsmittelkredite, die 191 % im Jahresvergleich wuchsen, sowie Kreditkarten und Gehaltsabrechnungskredite.

Die PagBank beendete das Quartal mit 34 Millionen Kunden, 6 % mehr als im Vorjahr, und einer Basis von 6,3 Millionen Händlern und Unternehmern. Infolgedessen belief sich das Cash-in-Volumen - einschließlich der Zuflüsse auf unsere PagBank-Konten - im Berichtszeitraum auf insgesamt 81 Mrd. Real, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

„Wir sind eine voll integrierte Bankplattform, die sich auf brasilianische Unternehmer spezialisiert hat. Wir investieren weiterhin in Produkte und Dienstleistungen, die unseren Kunden helfen, ihre Geschäfte erfolgreich zu führen. Unser Wachstum wird weiterhin von der Einfachheit, Solidität und Innovation eines der größten Finanzinstitute des Landes angetrieben werden", sagt Carlos Maud, CEO der PagBank.

Die PagBank, die sich auf kleine und mittlere Unternehmen konzentriert, bietet weiterhin eine umfassende, einzigartige Plattform, die Zahlungsverkehr, Bankdienstleistungen und Kreditlösungen integriert. Im Einklang mit seinem Ziel, das finanzielle Leben von Menschen und Unternehmen zu vereinfachen, betreibt das Unternehmen ein integriertes digitales Ökosystem, das das Finanzmanagement mit mehr Effizienz, Sicherheit, Digitalisierung und Zugang zu Finanzlösungen unterstützt.

Der Jahresabschluss der PagBank für das 1. Quartal 2026 kann hier abgerufen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Erwartungen, Absichten, Überzeugungen oder Strategien des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Begriffe wie „erwartet", „geht davon aus", „beabsichtigt", „plant", „glaubt", „schätzt", „sollte", „könnte", „wird" und Variationen solcher Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensleitung wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Sie beruhen auf zahlreichen Annahmen und Faktoren, darunter Wirtschafts- und Marktbedingungen, Branchenbedingungen und betriebliche Faktoren. Jede Änderung dieser Annahmen oder Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen des Unternehmens abweichen.

Informationen zur PagBank

Die PagBank fördert innovative Lösungen im Bereich der Finanzdienstleistungen und Zahlungsmethoden, indem sie den Kauf-, Verkaufs- sowie Überweisungsprozess automatisiert, um das Geschäft jeder Person oder jedes Unternehmens einfach und sicher zu fördern. Die PagBank, ein Unternehmen der UOL Group – Brasiliens führendem Internetunternehmen – fungiert als Emittent sowie Acquirer und bietet digitale Konten sowie Komplettlösungen für Online- und Präsenzzahlungen (über mobile und POS-Geräte). Die PagBank bietet zudem verschiedene Zahlungsmethoden an, darunter Kredit- und Prepaid-Karten, Banküberweisungen, Boleto-Zahlungen sowie Kontoguthaben, um nur einige zu nennen. Die Solidität des Instituts wird durch die von drei führenden globalen Bewertern vergebenen Bestnoten (AAA / Triple A) anerkannt, die eines der höchsten Niveaus an Zuverlässigkeit auf dem Markt bescheinigen - ein Unterscheidungsmerkmal, das die Sicherheit, die solide Unternehmensführung und die beständige Fähigkeit zur Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen unterstreicht. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) wird von der brasilianischen Zentralbank als Zahlungsinstitut, Emittent von elektronischem Geld, Emittent von Postpaid-Instrumenten sowie Acquirer reguliert und unterhält Partnerschaften mit den führenden Kartenmarken. Die Muttergesellschaft, PagSeguro Digital Ltd, wird an der New Yorker Börse (NYSE: PAGS) gehandelt und wird von der Securities and Exchange Commission (SEC) reguliert. Der Vertrieb von Investmentfonds wird von der BancoSeguro S.A. durchgeführt, die von der brasilianischen Zentralbank sowie der Börsenaufsichtsbehörde zugelassen und mit der ANBIMA verbunden ist.

PRESSEKONTAKTE

XCOM by Atrevia - der Kommunikationsagentur der PagBank: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978572/1T26_Sede_PagBank.jpg