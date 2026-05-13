PagBank registra utilidad neta de R$ 575 millones en el 1T26, impulsada por la expansión de ingresos y ganancias de eficiencia

La plataforma de banco digital supera los R$ 42 mil millones en depósitos y alcanza R$ 5 mil millones en cartera de crédito, con avances en la plataforma de banking y apalancamiento operativo durante el período

SÃO PAULO, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), una de las mayores plataformas bancarias de Brasil y especialista en emprendedores brasileños, anuncia sus resultados del primer trimestre de 2026 (1T26).

En el trimestre, la utilidad neta recurrente totalizó R$ 575 millones, con un crecimiento interanual del 4%.

"Iniciamos el año con resultados consistentes, incluso en un entorno macroeconómico más desafiante desde comienzos del año, lo que refuerza la solidez de nuestra estrategia y disciplina de ejecución. El período estuvo marcado por la expansión de ingresos, el avance de nuestra plataforma de banking y las ganancias de eficiencia y apalancamiento operativo", afirma Gustavo Sechin, CFO de PagBank.

Los ingresos netos alcanzaron R$ 3,3 mil millones en el trimestre, un avance del 6% respecto al mismo período del año anterior, impulsados principalmente por la aceleración de la plataforma de banking.

El destaque continúa siendo el fuerte crecimiento de los ingresos de banking, que aumentaron 41% interanual. Como resultado, el ROAE avanzó hasta 15,8%, 80 puntos básicos por encima del año anterior, lo que refuerza la evolución de la rentabilidad de la Compañía.

Los depósitos totalizaron R$ 42 mil millones, un aumento interanual de 23%, reflejo de la confianza de los clientes y de la solidez de su estructura de capital, respaldada también por la calificación AAA otorgada por las tres mayores agencias globales de riesgo crediticio. La cartera de crédito alcanzó R$ 5 mil millones, con una expansión de 36% interanual, destacándose los préstamos de capital de trabajo, que crecieron 191% frente al año anterior, además de productos como tarjetas de crédito y préstamos de nómina.

PagBank cerró el trimestre con 34 millones de clientes, un crecimiento interanual de 6% y una base de 6,3 millones de comerciantes y emprendedores. Como resultado, el volumen de cash-in —que incluye las entradas de recursos en las cuentas digitales— totalizó R$ 81 mil millones en el período, lo que representa un crecimiento interanual de 11%.

"Somos una plataforma integral de banco digital especializada en emprendedores brasileños. Seguimos invirtiendo en productos y servicios para que nuestros clientes prosperen en sus negocios. Nuestra trayectoria de crecimiento continuará impulsada por la simplicidad, solidez e innovación de una de las mayores instituciones financieras del país", destaca Carlos Maud, CEO de PagBank.

Con foco en pequeños y medianos emprendedores, PagBank continúa ofreciendo una propuesta completa y única, que integra pagos, servicios bancarios y crédito. Alineada con su propósito de facilitar la vida financiera de personas y empresas, la Compañía opera a través de un ecosistema digital integrado que apoya la gestión financiera con mayor eficiencia, seguridad, digitalización y acceso a soluciones financieras.

Para acceder a los estados financieros de PagBank correspondientes al 1T26, haga clic aquí.

Forward Looking Statements

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas conforme al significado otorgado por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995), la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933), en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934). Todas las declaraciones que no sean hechos históricos, incluyendo, entre otras, aquellas relativas a las expectativas, intenciones, creencias o estrategias de la Compañía, constituyen declaraciones prospectivas. Palabras como "espera", "anticipa", "pretende", "planea", "cree", "estima", "debería", "podría", "hará" y variaciones de dichos términos, así como expresiones similares, tienen por objeto identificar este tipo de declaraciones. Estas declaraciones reflejan las expectativas actuales de la administración y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluyendo, entre otros, las condiciones económicas y de mercado, las tendencias de la industria y factores operativos. Si alguno de estos riesgos o incertidumbres se materializa, o si las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir de manera sustancial de los anticipados. Se advierte a los lectores que no deben otorgar una confianza indebida a estas declaraciones prospectivas, las cuales se refieren únicamente a la fecha del presente comunicado. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar dichas declaraciones para reflejar eventos o circunstancias posteriores, salvo que lo exija la ley.

Acerca de PagBank

O PagBank promueve soluciones innovadoras en servicios financieros y medios de pago, automatizando el proceso de compra, venta y transferencia para promover el negocio de cualquier persona o empresa de forma simple y segura. PagBank, empresa del Grupo UOL - líder de Internet en Brasil - actúa como emisor y adquirente, ofreciendo cuentas digitales y soluciones completas para pagos en línea y presenciales (a través de dispositivos móviles y TPV).

PagBank también ofrece una amplia variedad de métodos de pago, como tarjetas de crédito y prepago, así como transferencias bancarias, pago de boletos, saldos de cuentas y mucho más. La solidez de la institución está reconocida con las certificaciones de máxima categoría (AAA / triple A) otorgadas por tres evaluadores líderes a nivel mundial, lo que avala uno de los niveles de fiabilidad más altos del mercado; un factor diferenciador que refuerza su seguridad, su sólida gobernanza y su capacidad constante para cumplir con las obligaciones financieras. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) está regulada por el Banco Central de Brasil como institución de pago, emisora de dinero electrónico, emisora de instrumentos de pospago y adquirente, con asociaciones con las principales marcas de tarjetas. Su empresa matriz, PagSeguro Digital Ltd., cotiza en bolsa en Estados Unidos (NYSE: PAGS) y está regulada por la SEC (Securities and Exchange Commission). La distribución de fondos de inversión la realiza BancoSeguro S.A., autorizada por el Banco Central de Brasil, la Comisión de Valores Mobiliarios y afiliada a ANBIMA.

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