PAN GLOBAL ACCÉLÈRE SES PROGRAMMES D'EXPLORATION 2025 POUR TESTER PLUSIEURS CIBLES DE CUIVRE-OR-ÉTAIN EN ESPAGNE

TSXV : PGZ | OTCQX : PGZFF | FRA : 2EU

Dans le cadre du programme de forage du projet Escacena, cinq nouvelles cibles intéressantes à proximité des gisements de cuivre-or-étain de La Romana et de Cañada Honda vont être testées, soit un nombre supérieur à celui des années précédentes.

Des forages sont en cours sur le gisement de cuivre-étain-argent de La Romana en vue d'une première estimation des ressources minérales NI 43-101 d'ici à la mi-2025, y compris plusieurs forages d'extension à grande échelle.

Un deuxième appareil de forage est en cours de mobilisation pour le premier programme de forage sur la cible Bravo, très prometteuse, située 1 km à l'est de La Romana.

Un troisième appareil de forage testera le projet de cuivre-nickel-cobalt-or de Cármenes dans le nord de l'Espagne en janvier.

Une solide trésorerie permettra de financer les programmes 2025.

VANCOUVER, BC, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou l'« entreprise ») (TSXV : PGZ) (OTCQX : PGZFF) (FRA : 2EU) a annoncé aujourd'hui les détails des programmes d'exploration 2025 sur les projets Escacena et Cármenes, détenus à 100 % par la société, en Espagne.

Figure 1 - Escacena Project area gravity anomaly map and drill target locations. Two drill rigs will focus on five untested targets - Bravo, Barbacena, Encina, Cortijo and El Pozo - during 2025. Pan Global Resources Inc. logo

L'exploration intensive sur le terrain au cours de l'année écoulée a permis de repérer de multiples cibles de forage à la fois dans le projet phare d'Escacena en Andalousie et dans le projet très prometteur de Cármenes au nord de León, dans le nord de l'Espagne. La campagne de forage 2025 a déjà commencé et s'intensifie avec trois appareils de forage, y compris le forage de cinq nouvelles cibles non testées à Escacena et de deux anomalies à Cármenes. La campagne vise également à mieux délimiter l'étendue du gisement de La Romana avant de procéder à une première estimation des ressources minérales. Ce programme de forage sera achevé à la mi-2025.

« Sur les plus de 15 anomalies géophysiques et géochimiques du projet Escacena, riche en cibles, l'équipe technique de Pan Global a donné la priorité à cinq cibles incontournables qui coïncident avec plusieurs indicateurs de minéralisation et qui doivent être forées immédiatement. En outre, les premiers programmes de forage sur les cibles de Providencia et Profunda à Cármenes commenceront ce mois-ci. Les types de gisements ciblés étant généralement regroupés, le potentiel de nouveaux gisements à Escacena et à Cármenes est élevé », a déclaré Tim Moody, président-directeur général de Pan Global.

« Sur le gisement de cuivre-étain-argent de La Romana, des forages d'extension à grande échelle sont actuellement en cours pour tester l'extension de cette minéralisation au-delà de la surface de 1,5 km, en préparation d'une première évaluation des ressources. Le forage réalisé en 2024 a montré que la minéralisation de cuivre-étain-argent de La Romana était largement ouverte, que sa teneur augmentait vers l'ouest et qu'il était possible d'étendre considérablement le gisement dans plusieurs directions », a déclaré M. Moody.

La grande cible prioritaire de Bravo (environ 1 km à l'est et dans l'axe de La Romana) a atteint le stade du forage et le premier programme de forage commencera ce mois-ci, les positions de forage étant en cours de sélection.

« Toutes les mines de cuivre en exploitation sur la ceinture de pyrite ibérique sont constituées de plusieurs gisements, dont plusieurs dépassent les 100 millions de tonnes. Nous sommes convaincus qu'avec plus d'une douzaine d'anomalies géophysiques et géochimiques sur le projet Escacena qui doivent encore être testées, l'objectif de découvrir plusieurs gisements totalisant 100 millions de tonnes de ressources peut être atteint », a déclaré M. Moody.

Plan d'exploration 2025 :

Trois appareils de forage seront actifs sur les projets Escacena et Cármenes, avec plus de 22 forages (~6 830 mètres) prévus sur de nouvelles cibles en plus des forages d'extension sur le gisement de La Romana.

Sur le projet Escacena, deux appareils de forage se concentreront sur cinq cibles non testées - Bravo, Barbacena, Encina, Cortijo et El Pozo (voir figure 1 ci-dessous).

Un troisième appareil de forage testera les cibles de Providencia et Profunda dans le projet Cármenes et une étude électromagnétique transitoire Heliborne débutera en janvier afin de détecter des cibles supplémentaires au-delà de Providencia et Profunda.

Une première estimation des ressources minérales NI 43-101 sera effectuée à La Romana à la mi-2025

L'exploration sur le terrain à Escacena se poursuivra afin d'évaluer les cibles de forage potentielles sur d'autres anomalies.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlées à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. La zone est très prometteuse pour la minéralisation massive volcanogène. Escacena est située à proximité de la mine Las Cruces exploitée par Cobre Las Cruces/First Quantum et est immédiatement adjacente aux anciennes mines Aznalcóllar et Los Frailes, où Minera Los Frailes/Grupo México en est à la phase finale d'autorisation pour permettre le démarrage de la construction d'une nouvelle mine. Le projet Escacena abrite les découvertes de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda de Pan Global, ainsi qu'un certain nombre d'autres cibles prometteuses, notamment Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep et Cortijo. Un objectif à plus long terme est de définir 100 millions de tonnes de ressources en cuivre à partir d'un ensemble de gisements dans la zone du projet, comparables à d'autres exploitations minières dans la ceinture de pyrite ibérique.

À propos du projet Cármenes

Le projet Cármenes est situé à environ 55 km au nord de León, dans le nord de l'Espagne, et comprend cinq permis de recherche totalisant 5 653 hectares, détenus à 100 % par Pan Global. La zone du projet comprend les anciennes mines souterraines de cuivre, de cobalt et de nickel de Profunda et de Providencia, qui ont été exploitées de manière continue entre 1860 et 1880, puis de manière intermittente jusqu'aux années 1930. La zone du projet est très prometteuse en ce qui concerne la minéralisation de type bréchique « en forme de cheminée » encaissée dans des carbonates, avec des preuves de teneurs élevées en cuivre, en nickel, en cobalt et en or. Les premiers travaux d'exploration visent à étendre la minéralisation de cuivre-nickel-cobalt-or sous les chantiers de la mine et à proximité de ceux-ci. De nombreux autres petits chantiers miniers historiques mettent en évidence le potentiel d'autres cheminées bréchiques et d'autres styles de minéralisation.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens de l'instrument national 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la société.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de l'entreprise pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après l'entreprise, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais l'entreprise ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de l'entreprise. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de l'entreprise concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose l'entreprise à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, l'entreprise n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Jason Mercier, vice-président chargé des relations avec les investisseurs et de la communication, [email protected] / [email protected], Tél. : +1-236-886-9518, www.panglobalresources.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2596858/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_ACCELERATES_2025_EXPLORATIO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2596882/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_ACCELERATES_2025_EXPLORATIO.jpg