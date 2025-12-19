LES FORAGES D'EXTENSION DE PAN GLOBAL ÉLARGISSENT LE GISEMENT DE LA ROMANA DANS LE CADRE DU PROJET ESCACENA, DANS LE SUD DE L'ESPAGNE

Faits saillants du forage

Trou de forage LRD189 2,0 m à 1,63 % CuEq 1 (1,55 % Cu, 0,01 % Sn, 11,2 g/t Ag) à partir de 86 m, et 5,0 m à 1,46 % CuEq 1 (1,01 % Cu, 0,16 % Sn, 4,5 g/t Ag) à partir de 185 m, dont 1,0 m à 3,02 % CuEq 1 (2,47 % Cu, 0,19 % Sn, 9,2 g/t Ag)

Trou de forage LRD191 6,0m à 1,31 % CuEq 1 (1,26 % Cu, 0,01 % Sn, 2,3 g/t Ag) à partir de 122 m, dont 1,0m à 4,77 % CuEq 1 (4,63 % Cu, 0,03 % Sn, 9,6 g/t Ag)



« La zone minéralisée de La Romana montre une excellente continuité qui s'étend sur 1,7 km d'est en ouest. Les derniers résultats de forage prolongent la minéralisation en cuivre-étain à haute teneur en aval-pendage, confirmant qu'elle reste ouverte vers le nord et le nord-ouest. La minéralisation cuprifère décelée dans le mur d'accrochage et le mur de pied de la masse minéralisée principal pourrait potentiellement être capturée dans une fosse à ciel ouvert conceptuelle. D'autres forages d'extension prévus pour 2026 devraient permettre d'élargir davantage encore la zone minéralisée de La Romana », a déclaré Tim Moody, président-directeur général.

L'entreprise poursuit l'estimation des ressources minérales pour le projet Escacena et annoncera les résultats une fois celle-ci terminée.

Principaux résultats :

Les forages d'extension se concentrent sur la recherche d'extensions de la minéralisation cuprifère à haute teneur en aval-pendage et le long de l'axe, afin d'approfondir la délimitation du gisement en vue d'une première ressource.

Les résultats confirment que la minéralisation en cuivre-étain se poursuit et s'étend en aval-pendage sur plusieurs sections.

Les sondages LRD191 (1,26 % Cu sur 6 m) et LRD189 (1,01 % Cu, 0,16 % Sn, 4,5 g/t Ag sur 5 m) confirment tous deux que la minéralisation en cuivre et en étain à haute teneur se poursuit sur 50 m en aval-pendage et reste ouverte.

Les résultats confirment également d'autres intersections cuprifères près de la surface dans la paroi suspendue et dans l'éponte inférieure de la minéralisation principale.

La minéralisation cuprifère à haute teneur dans l'extension ouest est indiquée comme plongeant vers le nord-ouest sur 125 m supplémentaires d'après l'électromagnétisme de fond de trou.

Tableau 1 - Résultats d'une sélection de forage à La Romana (LRD187 à LRD192) ; les intervalles sont des longueurs de forage ; tous les forages ont une épaisseur réelle approximative.

Forage De À Intervalle CuEq1 Cu Sn Ag Pb Zn m m m % % % g/t ppm ppm LRD187 104,00 107,00 3,00 0,44 0,41 0,01 1,2 16 89 dont 106,00 107,00 1,00 1,14 1,09 0,02 2,2 41 143 et 142,00 147,00 5,00 0,20 0.18 0,01 <0,5 4 52 LRD188 40,0 43,0 3,00 0,25 0,24 <0,01 1,3 24 71 et 89,0 94,0 5,00 0,28 0,26 0,01 0,5 2 26 et 147,0 150,0 3,00 0,47 0,33 0,05 0,8 5 58 et 164,0 180,0 16,00 0,26 0,03 0,08 <0,5 6 60 dont 172,0 180,0 8,00 0,34 0,05 0,11 <0,5 7 59 et 188,0 189,55 1,55 0,18 0,15 0,01 <0,5 1 77 LRD189 39 43 4 0,30 0,29 <0,01 1,2 25 25 et 56 58 2 0,47 0,45 <0,01 2,2 192 248 et 86 88 2 1,63 1,55 0,01 11,2 98 613 et 98 99 1 0,38 0,36 0,01 1,4 36 109 et 185 190 5 1,46 1,01 0,16 4,5 318 932 dont 189 190 1 3,02 2,47 0,19 9,2 162 620 LRD190 155 170 15 0,18 0,15 0,01 0,5 16 83 LRD191 34 35 1 0,35 0,31 <0,01 6,4 573 1 300 et 122 128 6 1,31 1,26 0,01 2,3 16 108 dont 127 128 1 4,77 4,63 0,03 9,6 39 217 et 171 177 6 0,41 0,31 0,04 0,4 13 56 LRD192 68 72 4 0,86 0,83 <0,01 2,9 23 106 dont 68 72 3 1,06 1,03 <0,01 3,6 27 105 et 214 222 8 0,31 0,27 0,01 1,6 145 434 et 220 222 2 0,34 0,32 0,00 1,8 87 432 et 249 270 21 0,25 0,17 0,03 2,2 248 690 dont 249 253 4 0,56 0,34 0,07 4,6 556 1 261 dont 268 269 1 1,22 1,10 0,04 3,9 210 577

1 Équivalent cuivre = CuEq. Le CuEq est calculé à partir des teneurs en Cu, Sn et Ag. Les taux de récupération métallurgique sont de 86 % pour le Cu, 68 % pour le Sn et 56 % pour l'Ag, d'après les études préliminaires réalisées par Wardell Armstrong International et MinePro. Le calcul du CuEq utilise 8 693 USD/tonne de Cu, 29 069 USD/tonne de Sn et 23,72 USD/oz d'Ag, ce qui correspond aux moyennes mensuelles des prix sur trois ans jusqu'en juillet 2023. La formule effective est [CuEq %] = [Cu %] + 2,6440 * [Sn %] + 0,0057 * [Ag ppm].

Tableau 2 - Informations sur les colliers de forage (total 1 525,20 m)

Réf. trou Vers l'est2 Ordonnée2 Azimut (º) Déclivité (º) Longueur (m) LRD187 735722 4152959 180 -55 220,70 LRD188 735515 4153031 180 -55 189,55 LRD189 736394 4152863 180 -66 283,70 LRD190 736136 4152852 180 -60 293.20 LRD191 735822 4152926 210 -70 220.50 LRD192 736666 4152851 180 -55 317,55

2 Système de coordonnées : UTM29N ERTS89

À propos du projet Escacena et de la zone Escacena Sud

Le projet Escacena et la zone Escacena Sud récemment ajoutée constituent un vaste ensemble de droits miniers contigus contrôlés à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. La zone a été étendue de 5 760 hectares à plus de 10 000 hectares avec l'attribution des droits miniers de Flores, Rosario et Girasoles en septembre 2025. Pan Global a également déposé quatre demandes de permis de recherche supplémentaires couvrant 3 888 hectares (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I et Santa Micaela II), ce qui portera les droits miniers détenus dans la ceinture ibérique de pyrite à plus de 13 900 hectares. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes (Grupo México) entame le développement d'une nouvelle mine souterraine sous l'ancienne mine à ciel ouvert de Los Frailes. Le projet Escacena abrite le gisement de cuivre-étain-argent de La Romana de Pan Global, la découverte d'or et de cuivre de Cañada Honda et un certain nombre d'autres cibles prometteuses.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan à faible risque pour les investissements miniers. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, est également une région dotée d'un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents expérimentés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Tous s'engagent à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils sont en contact. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président chargé de l'exploration pour Pan Global Resources, est la personne qualifiée au sens de l'instrument national 43-101. M. Merino est titulaire d'une licence en géologie et est ingénieur technique des mines et membre de la Fédération européenne des géologues (EFG), avec la désignation EuroGeol. Il a revu et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la société.

Détails de l'échantillonnage et ‍QA/QC

Le carottage était de taille HQ (63 mm) et tous les échantillons étaient de ½ carotte. La taille nominale de l'échantillon était de 1 m de longueur de carotte et variait de 0,5 à 2 m. Les intervalles d'échantillonnage ont été définis à partir des contacts géologiques, le début et la fin de chaque échantillon étant physiquement marqués sur la carotte. Le découpage des carottes à l'aide de lames de diamant et l'échantillonnage ont été supervisés à tout moment par le personnel de la Société. Des échantillons doubles de ¼ de carotte ont été prélevés environ tous les 30 échantillons et des matériaux de référence certifiés ont été insérés tous les 25 échantillons dans chaque lot.

Les échantillons ont été livrés au laboratoire ALS de Séville, en Espagne, et analysés au laboratoire ALS d'Irlande. Tous les échantillons ont été broyés et divisés (méthode CRU-31, SPL22Y), et pulvérisés à l'aide de la méthode PUL-31. L'analyse multiéléments a été réalisée à l'aide d'un digest à quatre acides avec finition ICP-AES (méthode ME-ICP61). Les métaux de base en excès ont été analysés en utilisant une digestion à quatre acides avec ICP-AES (méthode OG-62). L'étain (Sn) a été analysé par fusion au borate de lithium avec finition ICP-MS (méthode MS85), qui permet une digestion totale des phases minérales résistantes.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de l'entreprise pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après l'entreprise, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais l'entreprise ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de l'entreprise concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose l'entreprise à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, l'entreprise n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

