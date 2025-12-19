PAN GLOBAL ERWEITERT MIT STEP-OUT-BOHRUNGEN DIE LA ROMANA-LAGERSTÄTTE IM ESCACENA-PROJEKT IM SÜDEN SPANIENS

Highlights der Bohrung

Bohrloch LRD189 2,0m mit 1,63% CuEq 1 (1,55% Cu, 0,01% Sn, 11,2 g/t Ag) von 86m, und 5,0 m mit 1,46 % CuEq 1 (1,01 % Cu, 0,16 % Sn, 4,5 g/t Ag) aus 185 m, einschließlich 1,0m mit 3,02% CuEq 1 (2,47% Cu, 0,19% Sn, 9,2 g/t Ag)

Bohrloch LRD191 6,0 m bei 1,31 % CuEq 1 (1,26 % Cu, 0,01 % Sn, 2,3 g/t Ag) aus 122 m, einschließlich 1,0 m bei 4,77 % CuEq 1 (4,63 % Cu, 0,03 % Sn, 9,6 g/t Ag)



„Der mineralisierte Trend von La Romana weist eine hervorragende Kontinuität auf und erstreckt sich über 1,7 km in Ost-West-Richtung. Die neuesten Bohrergebnisse erweitern die höhergradige Kupfer-Zinn-Mineralisierung in Fallrichtung und bestätigen, dass sie nach Norden und Nordwesten hin offen bleibt. Die in der Hangenden und der Liegenden des Hauptmineralisierungskörpers identifizierte Kupfermineralisierung könnte potenziell in einem konzeptionellen Tagebau abgebaut werden. Weitere Step-out-Bohrungen, die für 2026 geplant sind, werden den Streich des mineralisierten Trends La Romana voraussichtlich weiter verlängern", sagte Tim Moody, President und CEO.

Das Unternehmen treibt die erste Mineralressourcenschätzung für das Projekt Escacena voran und wird die Ergebnisse nach Fertigstellung bekannt geben.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Die Step-out-Bohrungen konzentrierten sich auf die Erprobung von Erweiterungen der höhergradigen Kupfermineralisierung in Fallrichtung und entlang des Streichs, um die Lagerstätte für eine erste Ressource weiter abzugrenzen

Die Ergebnisse bestätigen, dass sich die Kupfer-Zinn-Mineralisierung in mehreren Abschnitten in Fallrichtung fortsetzt und erweitert.

Die Bohrlöcher LRD191 mit 1,26 % Cu über 6 m und LRD189 mit 1,01 % Cu, 0,16 % Sn, 4,5 g/t Ag über 5 m bestätigen beide, dass sich die hochgradige Kupfer- und Zinnmineralisierung weitere 50 m abfallend fortsetzt und offen bleibt.

Die Ergebnisse bestätigen auch zusätzliche oberflächennahe Kupferabschnitte in der Hangenden und in der Liegenden der Hauptmineralisierung

Die höhergradige Kupfermineralisierung in der westlichen Erweiterung scheint sich auf der Grundlage von elektromagnetischen Bohrlochmessungen weitere 125 m nach Nordwesten zu erstrecken

Tabelle 1 - Ausgewählte Bohrergebnisse aus La Romana (LRD187 bis LRD192); die Intervalle sind Bohrlochlängen; alle Bohrlöcher haben eine ungefähre tatsächliche Mächtigkeit

Bohrloch Von Bis Intervall CuEq1 Cu Sn Ag Pb Zn m m m % % % g/t ppm ppm LRD187 104.00 107.00 3.00 0.44 0.41 0.01 1.2 16 89 einschließlich 106.00 107.00 1.00 1.14 1.09 0.02 2.2 41 143 und 142.00 147.00 5.00 0.20 0.18 0.01 <0.5 4 52 LRD188 40.0 43.0 3.00 0.25 0.24 <0.01 1.3 24 71 und 89.0 94.0 5.00 0.28 0.26 0.01 0.5 2 26 und 147.0 150.0 3.00 0.47 0.33 0.05 0.8 5 58 und 164.0 180.0 16.00 0.26 0.03 0.08 <0.5 6 60 einschließlich 172.0 180.0 8.00 0.34 0.05 0.11 <0.5 7 59 und 188.0 189.55 1.55 0.18 0.15 0.01 <0.5 1 77 LRD189 39 43 4 0.30 0.29 <0.01 1.2 25 25 und 56 58 2 0.47 0.45 <0.01 2.2 192 248 und 86 88 2 1.63 1.55 0.01 11.2 98 613 und 98 99 1 0.38 0.36 0.01 1.4 36 109 und 185 190 5 1.46 1.01 0.16 4.5 318 932 einschließlich 189 190 1 3.02 2.47 0.19 9.2 162 620 LRD190 155 170 15 0.18 0.15 0.01 0.5 16 83 LRD191 34 35 1 0.35 0.31 <0.01 6.4 573 1300 und 122 128 6 1.31 1.26 0.01 2.3 16 108 einschließlich 127 128 1 4.77 4.63 0.03 9.6 39 217 und 171 177 6 0.41 0.31 0.04 0.4 13 56 LRD192 68 72 4 0.86 0.83 <0.01 2.9 23 106 einschließlich 68 72 3 1.06 1.03 <0.01 3.6 27 105 und 214 222 8 0.31 0.27 0.01 1.6 145 434 und 220 222 2 0.34 0.32 0.00 1.8 87 432 und 249 270 21 0.25 0.17 0.03 2.2 248 690 einschließlich 249 253 4 0.56 0.34 0.07 4.6 556 1261 einschließlich 268 269 1 1.22 1.10 0.04 3.9 210 577

1 Kupferäquivalent = CuEq. CuEq wird anhand der Cu-, Sn- und Ag-Legierungen berechnet. Die metallurgische Gewinnung umfasst 86 % für Cu, 68 % für Sn und 56 % für Ag, basierend auf vorläufigen Studien, die von Wardell Armstrong International und MinePro durchgeführt wurden. Die CuEq-Berechnung basiert auf 8.693 US-Dollar/Tonne Cu, 29.069 US-Dollar/Tonne Sn und 23,72 US-Dollar/Unze Ag, was den dreijährigen monatlichen Durchschnittspreisen bis Juli 2023 entspricht. Die effektive Formel lautet [CuEq %] = [Cu %] + 2,6440 * [Sn %] + 0,0057 * [Ag ppm]

Tabelle 2 - Informationen zu den Bohrlöchern (insgesamt 1.525,20 m)

Bohrloch-ID Ostrichtung2 Nordrichtung2 Azimut (º) Neigung (º) Länge (m) LRD187 735722 4152959 180 -55 220.70 LRD188 735515 4153031 180 -55 189.55 LRD189 736394 4152863 180 -66 283.70 LRD190 736136 4152852 180 -60 293.20 LRD191 735822 4152926 210 -70 220.50 LRD192 736666 4152851 180 -55 317.55

2 Koordinatensystem: UTM29N ERTS89

Informationen zu den Gebieten Escacena-Projekt und Escacena South

Das Escacena-Projekt und das kürzlich hinzugekommene Gebiet Escacena South umfassen ein großes, zusammenhängendes Mineralienrechtsgebiet, das zu 100 % von Pan Global im Osten des Iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Mit der Vergabe der Mineralienrechte Flores, Rosario und Girasoles im September 2025 wurde das Gebiet von 5.760 Hektar auf mehr als 10.000 Hektar erweitert. Pan Global hat außerdem vier weitere Anträge auf Untersuchungsgenehmigungen für eine Fläche von 3.888 Hektar (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I und Santa Micaela II) gestellt, wodurch sich die Mineralrechte im Iberischen Pyritgürtel auf mehr als 13.900 Hektar erhöhen werden. Escacena befindet sich in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo Minera Los Frailes (Grupo México) mit der Erschließung einer neuen Untertagemine unterhalb des ehemaligen Tagebaus Los Frailes beginnt. Das Escacena-Projekt umfasst die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana von Pan Global, die Kupfer-Gold-Entdeckung Cañada Honda sowie eine Reihe weiterer vielversprechender Ziele.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens, wo eine günstige Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen genommen eine erstklassige, risikoarme Gerichtsbarkeit für Bergbauinvestitionen definieren. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, ist ebenfalls ein Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb sowie dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte die Curation-Connect-Präsentation des Unternehmens und erhalten Sie KI-generierte Antworten auf Ihre Fragen auf https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vizepräsident Exploration bei Pan Global Resources, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Merino hat einen Bachelor of Science in Geologie, ist Bergbauingenieur und registriertes Mitglied der European Federation of Geologists (EFG) mit der Bezeichnung EuroGeol. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Medienmitteilung geprüft und genehmigt. Álvaro Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Einzelheiten der Probenahme und ‍QA/QC

Die Kerngröße war HQ (63 mm) und alle Proben waren ½ Kern. Die nominale Probengröße betrug 1 m Kernlänge und reichte von 0,5 bis 2 m. Die Probenintervalle wurden anhand geologischer Kontakte festgelegt, wobei der Beginn und das Ende jeder Probe physisch auf dem Bohrkern markiert wurden. Das Schneiden von Diamantbohrkernen sowie die Entnahme von Proben wurde jederzeit von Mitarbeitern des Unternehmens beaufsichtigt. Duplikatproben von ¼ des Kerns wurden etwa bei jeder 30. Probe entnommen und zertifizierte Referenzmaterialien bei jeder 25. Probe in jeder Charge eingesetzt.

Die Proben wurden an das ALS-Labor in Sevilla, Spanien, geliefert und im ALS-Labor in Irland untersucht. Alle Proben wurden zerkleinert und gespalten (Methode CRU-31, SPL22Y) sowie pulverisiert (Methode PUL-31). Die Multielementanalyse wurde unter Verwendung einer Fouracid-Aufschlussmethode mit ICPAES-Auswertung (Methode MEICP61) durchgeführt. Die Ergebnisse für überdurchschnittlich hohe Basismetallkonzentrationen wurden unter Verwendung einer Fouracid-Aufschlussmethode mit ICPAES (Methode OG62) analysiert. Zinn (Sn) wurde durch Lithiumborat-Fusion mit ICPMS-Auswertung (Methode MS85) analysiert, wodurch eine vollständige Aufschließung resistenter Mineralphasen erreicht wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

