PAN GLOBAL ANNONCE UN FINANCEMENT PAR PLACEMENT PRIVÉ

/NE PAS DIFFUSER, COMMUNIQUER OU PUBLIER DANS OU VERS LES ÉTATS-UNIS OU DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS/

TSXV : PGZ | OTCQB : PGZFF | FRA : 2EU

Le produit de la vente servira à financer des programmes d'exploration étendus aux projets Escacena et Cármenes en Espagne, y compris un levé géophysique aéroporté sur les droits miniers d'Escacena South nouvellement attribués

VANCOUVER, BC, 7 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « société ») (TSXV : PGZ) (OTCQB : PGZFF) (FRA : 2EU) annonce aujourd'hui qu'il organise un financement par placement privé sans intermédiaire d'un maximum de 18 750 000 actions ordinaires (les « actions ») de la société au prix de 0,16 $ l'action pour un produit brut total d'un maximum de 3 000 000 $ (le « placement »). Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens.

« L'attribution des droits miniers sur Escacena South a permis à Pan Global d'accroître de 74 % sa position sur la ceinture de pyrite ibérique, qui s'étend désormais sur plus de 10 000 hectares. L'extension du projet Escacena, riche en cibles, offre une opportunité intéressante pour un programme d'exploration accéléré. Nous comptons nous appuyer sur les découvertes déjà faites dans les gisements de La Romana et de Cañada Honda pour atteindre notre objectif de 100 millions de tonnes de ressources équivalentes en cuivre », déclare Tim Moody, président et CEO.

« Une campagne d'exploration élargie et un programme de forage sur la découverte aurifère à haute teneur de Providencia, dans le nord de l'Espagne, sont également prévus pour faire d'autres découvertes et ajouter des ressources minérales potentielles. »

Le produit net de l'offre sera utilisé pour faire avancer les programmes d'exploration et de définition des ressources de la société en Espagne et pour les besoins généraux de l'entreprise.

L'offre est soumise aux conditions de clôture habituelles et à l'acceptation de la Bourse de croissance TSX. Les actions ordinaires émises dans le cadre de ce placement privé seront soumises à une période de détention de quatre mois et à des restrictions de revente aux États-Unis en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières. Des commissions à d'intermédiaire peuvent être payées pour une partie de l'Offre.

Les titres à vendre dans le cadre du placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (« U.S. Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction applicable, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction applicable. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres et il n'y aura pas d'offre, de sollicitation ou de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës contrôlées à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. La zone est passée de 5 760 hectares à plus de 10 000 hectares à la suite de l'attribution des droits miniers de Flores, Rosario et Girasoles en septembre 2025. Pan Global a également déposé quatre demandes de permis de recherche supplémentaires couvrant 3 888 hectares (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I et Santa Micaela II), ce qui portera le total des droits miniers détenus dans la ceinture ibérique de pyrite à environ 14 000 hectares. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes (Grupo México) entame le développement d'une nouvelle mine souterraine sous l'ancienne mine à ciel ouvert de Los Frailes. Le projet Escacena abrite les découvertes de cuivre-or de Pan Global, La Romana et Cañada Honda, ainsi que de nombreuses autres cibles prospectives telles que La Pantoja, Bravo, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Barbacena et Cortijo.

À propos du projet Cármenes

Le Projet Cármenes se situe à environ 55 km au nord de León, dans le nord de l'Espagne, et comprend cinq permis de recherche sur 5 653 hectares. La zone du projet est très prometteuse en ce qui concerne les corps multiples ou « grappes » de minéralisation formées dans les carbonates de type « cheminée » bréchique pour ce qui est du cuivre, du nickel, du cobalt et de l'or. La zone comprend les anciennes mines de Profunda et Providencia, dont la dernière exploitation remonte aux années 1930 et qui produisaient des concentrés de cuivre, de cobalt et de nickel. De nombreux autres petits chantiers miniers historiques dans la région mettent en évidence le potentiel d'autres cheminées bréchiques. Ces types de gisements peuvent avoir des dimensions verticales importantes dépassant 1 km. Le récent programme inaugural de forage de la société sur la cible de Providencia a permis de faire une nouvelle découverte d'or.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture ibérique de pyrite, une juridiction minière de premier plan dans le sud de l'Espagne, avec un régime d'autorisation favorable, d'excellentes infrastructures et une expertise minière et professionnelle abondante. La Commission européenne a identifié le cuivre comme une matière première stratégique. Le deuxième projet de la société, Cármenes, dans le nord de l'Espagne, est également une région avec un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global possède des compétences reconnues en matière d'exploration, de découverte, de développement et d'exploitation minière et s'engage à travailler en toute sécurité et dans le plus grand respect de l'environnement et de toutes les parties prenantes. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, consultez la présentation « Curation Connect » de la société et découvrez les réponses générées par l'IA à vos questions sur https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du National Instrument 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la Société.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de l'entreprise pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après l'entreprise, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais l'entreprise ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de l'entreprise concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose l'entreprise à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, l'entreprise n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Jason Mercier, vice-président chargé des relations avec les investisseurs et de la communication, [email protected] / [email protected], tél. : +1-236-886-9518, Justin Byrd, directeur financier, [email protected], www.panglobalresources.com