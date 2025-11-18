PAN GLOBAL BEPROBT 1,14 G/T GOLD ÜBER 26 METER NAHE DER OBERFLÄCHE IM ZIELGEBIET CANADA HONDA, ESCACENA-PROJEKT, SÜDSPANIEN

„Dieser durchgehende 26-Meter-Abschnitt mit einem Goldgehalt von 1,14 Gramm pro Tonne (g/t) bestätigt erneut das Vorhandensein einer bedeutenden Mineralisierung an der Oberfläche bei der Cañada Honda-Entdeckung. Die Bohrungen während des Phase-1-Programms im Jahr 2024 konzentrierten sich auf das östliche Ende einer großen, 3 km langen, übereinstimmenden Gravitations- und elektromagnetischen Anomalie. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial für ein viel größeres Kupfer-Gold-System bei der Cañada Honda-Entdeckung", sagte Tim Moody, President und CEO von Pan Global.

„Das Portfolio an neuen Kupfer- und Goldzielen hat sich im Jahr 2025 durch die Hinzufügung des neuen Gebiets Escacena South und einer neuen Goldentdeckung im Projekt Cármenes in Nordspanien erheblich erweitert. Die Arbeiten an der ersten Mineralressource für die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana kommen gut voran und sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Das Explorationsprogramm 2026 entwickelt sich zu einem unserer bisher aufregendsten Programme."

Highlights

Neue Untersuchungsergebnisse ergaben 1,14 g/t Gold (Au) über 26 m (offen; beginnt und endet in der Mineralisierung), einschließlich 1,64 g/t Au und 0,16 % Kupfer (Cu) über 6 m und 2,52 g/t Au über 6 m aus einer kontinuierlichen Kanalprobe in einem historischen Minentunnel im Zielgebiet Cañada Honda.

aus einer kontinuierlichen Kanalprobe in einem historischen Minentunnel im Zielgebiet Cañada Honda. Die Ergebnisse bestätigen eine breite Zone mit einer oberflächennahen Goldmineralisierung , die sich 150 m neigungsaufwärts vom nächsten Bohrloch (CHD10) und 450 m neigungsabwärts erstreckt (in der Tiefe und entlang des Streichens offen).

, die sich 150 m neigungsaufwärts vom nächsten Bohrloch (CHD10) und 450 m neigungsabwärts erstreckt (in der Tiefe und entlang des Streichens offen). Die bisherigen Bohrungen durchschnitten eine kupfer-goldführende, vulkanogen-massive-Sulfid (VMS)-artige Mineralisierung und goldhaltige Adern in der hängenden Wand, die potenzielle Erzgehalte und Mächtigkeiten aufweisen. Die neuesten Bohrergebnisse von Cañada Honda finden Sie in der Medienmitteilung vom 18. Juli 2024.

Die Kupfer-Gold-Mineralisierung fällt sowohl mit einer Schwerkraftanomalie als auch mit einer elektromagnetischen (EM) Widerstandsanomalie aus dem Hubschrauber zusammen, die sich über etwa drei Kilometer in Ost-West-Richtung erstreckt und auf ein großes Potenzial hinweist.

in Ost-West-Richtung erstreckt und auf ein großes Potenzial hinweist. Bisher wurde nur ein kleiner Teil des geophysikalischen Ziels Cañada Honda erprobt, vor allem am östlichen Ende, wo die Mineralisierung der Oberfläche am nächsten liegt.

Zusätzliche geochemische Probenahmen und Bohrungen sind gerechtfertigt, um eine mögliche Erweiterung der oberflächennahen Mineralisierung zu erproben, sowie weitere Bohrungen, um eine mögliche tiefere VMS-Mineralisierung zu erproben.

Nächste Schritte bei Cañada Honda

Zusätzliche geochemische Oberflächenproben, um die seitliche Ausdehnung der oberflächennahen Goldmineralisierung zu bewerten;

Fortgesetzte geologische Kartierung und strukturelle Interpretation zur Verfeinerung der Bohrziele; und,

Mögliche Step-Out-Bohrungen, um die Erweiterung der oberflächennahen Mineralisierung anzupeilen und zusätzliche Kupfer-Gold-Mineralisierungen des Typs VMS zu erproben, die mit den tieferen Erweiterungen der übereinstimmenden Gravitations- und EM-Anomalien in Zusammenhang stehen.

Die Untersuchungsergebnisse der laufenden Bohrprogramme bei den Projekten Escacena und Cármenes stehen noch aus, während die Bohrungen in den Zielgebieten Bravo und Providencia derzeit im Gange sind.

Tabelle 1 - Cañada Honda-Kanal: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse der Proben

Von Bis Intervall Cu Au Ag Nord Süd m % g/t g/t 0 26 26 0,06 1,14 1,5 0 6 6 0,16 1,64 2,0 20 26 6 0,03 2,52 2,5 20 21 1 0,09 11,30 8,2

Informationen zu den Projektgebieten Escacena und Escacena South

Das Projekt Escacena und Escacena South umfasst ein großes, zusammenhängendes Gebiet mit Mineralrechten, das zu 100 % von Pan Global kontrolliert wird und im Osten des Iberischen Pyritgürtels liegt. Mit der Vergabe der Mineralienrechte Flores, Rosario und Girasoles im September 2025 wurde das Gebiet von 5.760 Hektar auf mehr als 10.000 Hektar erweitert. Pan Global hat außerdem vier weitere Anträge auf Untersuchungsgenehmigungen für eine Fläche von 3.888 Hektar (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I und Santa Micaela II) gestellt, wodurch sich die Mineralrechte im Iberischen Pyritgürtel auf mehr als 13.900 Hektar erhöhen werden. Escacena befindet sich in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo Minera Los Frailes (Grupo México) mit der Erschließung einer neuen Untertagemine unterhalb des ehemaligen Tagebaus Los Frailes beginnt. Das Escacena-Projekt umfasst die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana von Pan Global, die Kupfer-Gold-Entdeckung Cañada Honda sowie eine Reihe weiterer vielversprechender Ziele.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, befindet sich im ertragreichen Pyritgürtel der Iberischen Halbinsel in Südspanien, wo eine positive Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen eine risikoarme Rechtsordnung der Stufe 1 für Bergbauinvestitionen definieren. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, ist ebenfalls ein Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb sowie dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte die Curation-Connect-Präsentation des Unternehmens und erhalten Sie KI-generierte Antworten auf Ihre Fragen auf https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vizepräsident für Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen sowie technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Die für das Grundstück Escacena South gemeldeten Kupfervorkommen sind historischer Natur. Sie wurden in den 1980er Jahren vom früheren Betreiber Exxon gesammelt und aus unveröffentlichten Karten zusammengestellt und abgeleitet. Álvaro Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Einzelheiten zur Probenahme bei Cañada Honda und ‍QA/QC

Insgesamt 26 Gesteinsproben wurden kontinuierlich entlang der Seitenwände des historischen Bergwerkstunnels in einem horizontalen, mit einer Doppelsäge geschnittenen Kanal entnommen, wobei jede Probe 1,0 m der Kanallänge entspricht. Die Probenahme wurde unter direkter Aufsicht einer qualifizierten Person nach den besten Praktiken der Branche durchgeführt. Eine detaillierte dreidimensionale Vermessung wurde auch vom Tunnel aus durchgeführt, was eine genaue Lokalisierung der Kanalproben ermöglichte. Die Ergebnisse der Probenahmen werden als von ausreichender Qualität und Zuverlässigkeit für eine mögliche Aufnahme in eine zukünftige Mineralressourcenschätzung angesehen.

Die Gesteinsproben wurden an die ALS-Probenaufbereitungsanlage in Sevilla geliefert und in der ALS-Anlage in Irland untersucht. Alle Proben wurden nach den Methoden CRU-31, SPL-22Y und PUL-31 zerkleinert, gespalten und pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgte mittels einer 50-g-Brandprobe mit ICP-Abschluss (Au-ICP22). Die Multielementanalyse wurde mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (ME-ICP61) durchgeführt. Übergradproben wurden mittels 4-Säure-Aufschluss mit ICP-AES-Finish für Basismetalle (OG62) und mittels Feuerprobe mit Gravitationsfinish für Gold (Au-GRA22) analysiert. Zertifizierte Referenzmaterialien wurden in einem Verhältnis von 1/25 Proben eingesetzt.

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824237/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_1_14_G_T_GOLD_OVER.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824236/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_1_14_G_T_GOLD_OVER.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824235/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_1_14_G_T_GOLD_OVER.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824234/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_1_14_G_T_GOLD_OVER.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2824239/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_1_14_G_T_GOLD_OVER.jpg

21 % more press release views with Request a Demo