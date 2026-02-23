PAN GLOBAL BEGINNT BOHRPROGRAMM 2026 IM PROJEKT ESCACENA, SPANIEN

Die Bohrungen bei El Pozo umfassen zunächst bis zu vier Bohrlöcher, mit denen ein großes, bisher noch nicht untersuchtes Ziel erkundet werden soll, das durch historische Bergwerksstollen, übereinstimmende Kupfer-Zink-Bodenprobenanomalien sowie starke induzierte Polarisation (IP), elektromagnetische (EM) und Schwerkraftreaktionen definiert ist. Mit den Bohrungen soll die Mineralisierung unterhalb der historischen Bergwerksstollen erkundet werden, die mit den großen geophysikalischen Zielen in Verbindung stehen. Die historischen Bergwerksanlagen umfassen einen kleinen Schacht, über dessen frühere Produktion keine Informationen vorliegen.

„El Pozo ist ein vielversprechendes, großflächiges Ziel, um die Bohrkampagne 2026 in Escacena zu beginnen. Die Übereinstimmung von geophysikalischen und kupfergeochemischen Daten, einschließlich einer über 1,6 km in Ost-West-Richtung verlaufenden Boden-Kupfer-Anomalie und geophysikalischen Anomalien, die sich unter den historischen Bergwerksanlagen erstrecken, sind starke Indikatoren für ein vulkanisches Massivsulfid (VMS)-Mineralisierungssystem, das sich in der Tiefe möglicherweise verstärkt", sagte Tim Moody, President und CEO.

Das Bohrprogramm 2026 zielt darauf ab, die Kupferressourcenbasis von Pan Global durch gezielte, hochgradig zuverlässige Explorationsbohrungen zu erweitern, um neue Mineralisierungen zu entdecken. Bis zu 15 ungetestete Ziele wurden für die weitere Untersuchung identifiziert, wobei auch Bohrungen am Ziel Cortijo in Escacena North und an den Zielen Trinidad und Carmen auf dem neu erworbenen Grundstück Escacena South geplant sind. Die Bohrungen werden auch die Ausdehnung der Lagerstätten La Romana (Kupfer-Zinn-Silber) und Cañada Honda (Kupfer-Gold) untersuchen.

Die Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen.

Informationen zum Escacena-Projekt

Das Escacena-Projekt, das kürzlich um das Gebiet Escacena South und neue Anwendungsgebiete erweitert wurde, umfasst insgesamt ein Mineralienrechtsgebiet von mehr als 13.000 Hektar, das zu 100 % von Pan Global im Osten des Iberischen Pyritgürtels, Europas zweitgrößter Kupferproduktionsregion, kontrolliert wird. Escacena liegt in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine in Riotinto (Atalaya) und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo Minera Los Frailes (Grupo México) mit der Erschließung einer neuen Untertage-Mine unterhalb der ehemaligen Tagebaumine Los Frailes beginnt. Das Escacena-Projekt umfasst Mineralressourcenschätzungen für die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana und die Kupfer-Gold-Lagerstätte Cañada Honda und beherbergt 15 weitere vielversprechende Ziele für weitere Untersuchungen.

Erste Mineralressourcenschätzungen für das Escacena-Projekt

La Romana

Gemessen und angezeigt : 32,4 Mio. Tonnen mit 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Kupfer, und

: 32,4 Mio. Tonnen mit 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Kupfer, und Abgeleitet: 4,0 Mt mit 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag; 0,42% CuEq (15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag) - bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2% Kupfer.

Cañada Honda

Abgeleitet: 5,0 Mt mit 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq (104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Gold.

Einzelheiten und zusätzliche technische Informationen finden Sie in der Pressemitteilung vom 12. Februar 2026.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens, wo eine günstige Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen genommen eine erstklassige, risikoarme Gerichtsbarkeit für Bergbauinvestitionen definieren. Das zweite Projekt des Unternehmens in Cármenes im Norden Spaniens befindet sich in einem Gebiet mit langer Bergbaugeschichte und ausgezeichneter Infrastruktur. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Bergbaubetrieb. Pan Global Resources hat sich zu einem sicheren Betrieb und zum größtmöglichen Respekt gegenüber der Umwelt und unseren Partnergemeinden verpflichtet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte die Curation-Connect-Präsentation des Unternehmens und erhalten Sie KI-generierte Antworten auf Ihre Fragen auf https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vizepräsident für Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen sowie technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Álvaro Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

QA/QC

Die Ergebnisse der geochemischen Bodenuntersuchung in dieser Mitteilung umfassen Proben, die aus den obersten 20 cm der Oberfläche (ungesiebt, Gewicht ca. 1 kg) auf einem 100 m x 40 m großen Raster über dem Gravitationszielgebiet entnommen wurden. Die Proben werden in Plastiktüten gesammelt und mit einem tragbaren Vanta-Röntgenfluoreszenzgerät („pXRF") einer Multielementanalyse unterzogen. Die Analysen werden bei 1 von 20 Proben wiederholt, und es werden Standards eingefügt, um Abweichungen zu überprüfen.

Die Proben wurden bei ALS Laboratories in Sevilla, Spanien, unter Verwendung der Methode PREP-41 vorbereitet, die das Trocknen bei <60°C (140°F) und das Sieben auf -180 Mikrometer (80 Mesh) umfasst. Die vorbereiteten Proben wurden dann an das ALS-Analyselabor in Irland weitergeleitet, wo alle Proben mittels 50-g-Feuerprobe mit ICP-AES-Abschluss (Methode Au-ICP22) auf Gold analysiert wurden.

Als zusätzliche Qualitätskontrollmaßnahme wurden etwa 10 % der Proben einer Kontrollanalyse nach der Methode ME-MS41L unterzogen, die eine Aufschluss mit Königswasser und anschließende Analyse mittels ICP-MS und ICP-AES umfasst. Diese Kontrollanalysen dienten der Überprüfung der analytischen Genauigkeit und Konsistenz der primären Ergebnisse.

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

