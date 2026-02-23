PAN GLOBAL INICIA EL PROGRAMA DE SONDEOS 2026 EN EL PROYECTO ESCACENA, ESPAÑA

La perforación en El Pozo incluirá inicialmente hasta cuatro sondeos para evaluar un gran objetivo, no comprobado anteriormente, definido por labores mineras históricas, anomalías coincidentes en muestras de suelo de cobre y zinc, y fuertes respuestas de polarización inducida (IP), electromagnéticas (EM) y gravimétricas. La perforación evaluará la mineralización que se extiende por debajo de las labores mineras históricas asociadas con respuestas geofísicas importantes. Las explotaciones históricas incluyen un pequeño pozo minero del que se carece de información sobre producciones.

«El Pozo es un objetivo atractivo y de gran escala para iniciar la campaña de perforación de Escacena en 2026. La alineación de la geofísica y la geoquímica de cobre, incluida una anomalía en suelos que se extiende a lo largo de 1,6 km de este a oeste y anomalías geofísicas que se extienden por debajo de las labores mineras históricas, son fuertes indicadores de un sistema mineralizado de sulfuros masivos volcánicos (VMS), que podría ampliarse en profundidad», afirmó Tim Moody, presidente y CEO.

El programa de sondeos para 2026 tiene como objetivo aumentar la base de recursos de cobre de Pan Global mediante sondeos de exploración dirigidos y de alta prospectividad para descubrir nuevas mineralizaciones. Se han identificado hasta 15 objetivos aún no explorados para su seguimiento, también se han planificado sondeos en el objetivo Cortijo, en Escacena Norte, y en los objetivos Trinidad y Carmen, en los recientemente adjudicados derechos de Escacena Sur. Los sondeos también comprobarán las extensiones de los yacimientos de La Romana (cobre-estaño-plata) y Cañada Honda (cobre-oro).

Los resultados se anunciarán tan pronto como estén disponibles.

Sobre el Proyecto Escacena

El Proyecto Escacena, al que recientemente se han añadido la zona Escacena Sur y nuevas solicitudes de permisos, comprende en su conjunto un paquete de derechos mineros que abarca más de 13.000 hectáreas controladas al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica, la segunda región productora de cobre más grande de Europa. Escacena se encuentra cerca de la mina en explotación de Riotinto y está inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está iniciando un nuevo desarrollo minero subterráneo bajo la antigua mina a cielo abierto de Los Frailes. El Proyecto Escacena alberga el yacimiento de cobre, estaño y plata La Romana de Pan Global, el descubrimiento de cobre y oro Cañada Honda y otros objetivos prospectivos.

Estimaciones iniciales de recursos minerales del proyecto Escacena

La Romana

Medidos e Indicados: 32,4 Mt con un 0,37% de Cu, 270 ppm de Sn, 1,7 g/t de Ag, 0,44% de CuEq (119,5 kt de Cu, 8,8 kt de Sn, 1,7 Moz de Ag) – con una ley de corte del 0,20% de cobre, e

32,4 Mt con un 0,37% de Cu, 270 ppm de Sn, 1,7 g/t de Ag, 0,44% de CuEq (119,5 kt de Cu, 8,8 kt de Sn, 1,7 Moz de Ag) – con una ley de corte del 0,20% de cobre, e Inferidos: 4,0 Mt con un 0,40% de Cu, 71 ppm de Sn, 1,4 g/t de Ag; 0,42% de CuEq (15,8 kt de Cu, 0,3 kt de Sn, 0,2 Moz de Ag) – con una ley de corte del 0,20% de cobre

Cañada Honda

Inferidos: 5,0 Mt con 0,65 g/t Au, 0,14% Cu, 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq (104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag) – con una ley de corte de 0,25 g/t oro

Para obtener más detalles e información técnica adicional, consulte la nota de prensa de 12 de febrero de 2026

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. está explorando activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre tiene unos fundamentos de oferta y demanda muy atractivos y unas perspectivas de precios sólidos a largo plazo, ya que es un metal fundamental para la electrificación y la transición energética a nivel mundial. El oro también está alcanzando precios récord.

El proyecto insignia de la empresa, Escacena, se encuentra en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde el favorable historial de concesión de permisos, las excelentes infraestructuras, la experiencia minera y profesional, y el apoyo de la Comisión Europea al cobre como materia prima estratégica definen en conjunto una jurisdicción de bajo riesgo de primer nivel para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, en Cármenes, en el norte de España, también se encuentra en una zona con una larga historia minera y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de probada solvencia en exploración, descubrimiento, desarrollo y operaciones mineras, todos ellos comprometidos con la seguridad y el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera bajo sus principios.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, visite la presentación de la empresa y explore las respuestas generadas por IA a sus consultas en Curation Connect

Persona Cualificada

Álvaro Merino, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la Compañía.

QA/QC

Los resultados del estudio geoquímico de suelos que se incluyen en este comunicado se basan en muestras recogidas en los 20 cm superficiales (sin tamizar, con un peso aproximado de 1 kg) en una cuadrícula de 100 m x 40 m sobre el área gravimétrica objetivo. Las muestras se recogen en bolsas de plástico y se realiza un análisis multielemento utilizando un dispositivo portátil de fluorescencia de rayos X Vanta (pXRF). Los análisis se repiten en 1 de cada 20 muestras y se insertan estándares para comprobar si hay desviaciones.

Las muestras se prepararon en los Laboratorios ALS de Sevilla, utilizando el método PREP-41, que incluye el secado a <60 °C (140 °F) y el tamizado a -180 micras (malla 80). Las muestras preparadas se enviaron al laboratorio analítico de ALS en Irlanda, donde se analizaron todas las muestras para determinar el contenido de oro mediante un ensayo al fuego de 50 g con acabado ICP-AES (método Au-ICP22).

Como medida adicional de control de calidad, aproximadamente el 10 % de las muestras también se sometieron a análisis de verificación utilizando el método ME-MS41L, que consiste en una digestión con agua regia seguida de un análisis mediante ICP-MS e ICP-AES. Estos ensayos de verificación se utilizaron para comprobar la precisión analítica y la coherencia de los primeros resultados.

www.panglobalresources.com

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relacionadas con creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados reales de la Compañía podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, ambientales y tecnológicos que pueden afectar las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la Compañía. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión de la empresa y el análisis de sus estados financieros auditados presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar esta información prospectiva.

NI LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

