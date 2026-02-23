PAN GLOBAL LANCE LE PROGRAMME DE FORAGE 2026 SUR LE PROJET ESCACENA, EN ESPAGNE

Le forage à El Pozo comprendra initialement jusqu'à quatre trous de forage destinés à tester une vaste cible non testée auparavant, définie par des travaux miniers historiques, des anomalies coïncidant avec des échantillons de sol en cuivre et en zinc ainsi que de fortes réponses de polarisation induite (PI), électromagnétiques (EM) et gravimétriques. Le forage permettra de vérifier la présence de minéralisation sous les chantiers miniers historiques associés aux grandes cibles géophysiques. Les travaux miniers historiques comprennent un petit puits, sans aucune information sur la production passée.

« El Pozo est une cible convaincante et de grande envergure pour lancer la campagne de forage 2026 de l'Escacena. L'alignement de la géophysique et de la géochimie du cuivre, y compris une anomalie sol-cuivre orientée sur 1,6 km d'est en ouest et des anomalies géophysiques s'étendant sous les travaux miniers historiques, sont des indicateurs forts d'un système minéralisé de sulfures massifs volcaniques (SMV), potentiellement renforcé en profondeur », a déclaré Tim Moody, président et directeur général.

Le programme de forage 2026 a pour but d'accroître les ressources en cuivre de Pan Global par le biais de forages d'exploration ciblés et très fiables afin de découvrir de nouvelles minéralisations. Jusqu'à 15 cibles non testées ont été identifiées en vue d'un suivi et des forages sont également prévus sur la cible Cortijo à Escacena North et sur les cibles Trinidad et Carmen dans la propriété Escacena South, qui vient d'être attribuée. Les forages permettront également de vérifier les extensions des gisements de La Romana (cuivre-étain-argent) et de Cañada Honda (cuivre-or).

Les résultats seront annoncés dès qu'ils seront disponibles.

À propos du projet d'Escacena

Le projet d'Escacena, la zone d'Escacena Sud récemment ajoutée et les nouvelles zones d'application constituent ensemble un ensemble de droits miniers couvrant plus de 13 000 hectares contrôlés à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique, la deuxième plus grande région productrice de cuivre d'Europe. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto (Atalaya) et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes (Grupo México) entame le développement d'une nouvelle mine souterraine sous l'ancienne mine à ciel ouvert de Los Frailes. Le projet Escacena comprend des estimations de ressources minérales pour les gisements de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda, ainsi que 15 autres cibles potentielles à suivre.

Estimations préliminaires des ressources minérales du projet Escacena

La Romana

Mesurées et indiquées : 32,4 Mt à 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,2 % de cuivre, et

: 32,4 Mt à 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,2 % de cuivre, et Présumées : 4,0 Mt à 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag ; 0,42 % CuEq (15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,2 % de cuivre

Cañada Honda

Présumées : 5,0 Mt à 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag ; 0,74 g/t AuEq (104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,25 g/t d'or.

Pour plus de détails et des informations techniques supplémentaires, veuillez consulter le communiqué de presse du 12 février 2026.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan à faible risque pour les investissements miniers. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, est une région qui possède un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de personnes chevronnées dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Pan Global Resources s'engage à travailler en toute sécurité et dans le plus grand respect de l'environnement et des communautés avec lesquelles nous travaillons. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, consultez la présentation « Curation Connect » de la Société et découvrez les réponses générées par l'IA à vos questions sur https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du National Instrument 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la Société.

AQ/CQ

Les résultats de l'étude géochimique du sol présentés dans ce communiqué comprennent des échantillons prélevés à 20 cm de la surface (non tamisés, pesant environ 1 kg) sur une grille de 100 m x 40 m dans la zone de la cible gravimétrique. Les échantillons sont collectés dans des sacs en plastique et une analyse multiélémentaire est réalisée à l'aide d'un appareil portable Vanta à fluorescence X (« pXRF »). Les analyses sont répétées sur 1 échantillon sur 20 et des étalons sont insérés pour vérifier les écarts.

Les échantillons ont été préparés dans les laboratoires ALS de Séville, en Espagne, en utilisant la méthode PREP-41, qui comprend le séchage à < 60°C (140°F) et le tamisage à -180 microns (80 mailles). Les échantillons préparés ont ensuite été envoyés au laboratoire d'analyse ALS en Irlande, où tous les échantillons ont été analysés pour l'or par essai pyrognostique sur 50 g avec finition ICP-AES (méthode Au-ICP22).

Comme mesure supplémentaire de contrôle de la qualité, environ 10 % des échantillons ont également été soumis à une analyse de contrôle selon la méthode ME-MS41L, impliquant une digestion à l'eau régale suivie d'une analyse par ICP-MS et ICP-AES. Ces essais de contrôle ont été utilisés pour vérifier la précision analytique et la cohérence des résultats primaires.

www.panglobalresources.com

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les convictions, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais elle ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Jason Mercier, vice-président chargé des relations avec les investisseurs et de la communication, [email protected] / [email protected], tél. : +1-236-886-9518

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917795/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_COMMENCES_2026_DRILL_PROGRA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917794/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_COMMENCES_2026_DRILL_PROGRA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917793/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_COMMENCES_2026_DRILL_PROGRA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917792/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_COMMENCES_2026_DRILL_PROGRA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2917800/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_COMMENCES_2026_DRILL_PROGRA.jpg