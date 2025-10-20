PAN GLOBAL BEGINNT ZWEITE BOHRPHASE BEI GOLDENTDECKUNG CÁRMENES IN NORDSPANIEN

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

Erkundung möglicher Erweiterungen der oberflächennahen Goldmineralisierung nach einem Bohrabschnitt von 3,01 g/t Au auf 34 m im Zielgebiet Providencia

Potenzial für Tiefenerweiterung durch starke IP-Anomalie angezeigt

Geochemische Probenahme und Kartierung auf zahlreichen Providencia-Zielgebieten im Gange

VANCOUVER, BRITISCH-KOLUMBIEN, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cármenes in Nordspanien („Cármenes") wieder aufgenommen wurden. Unter Phase 2 sind vier Bohrungen geplant, um die äußerst vielversprechende Goldentdeckung aus der Phase-1-Bohrkampagne im Zielgebiet Providencia weiter zu verfolgen.

Figure 1 – Providencia Target IP Chargeability Cross-section showing a strong IP chargeability anomaly coincident with the former mine workings and gold drill intercepts, and the anomaly open at depth

„Die Bohrungen der zweiten Phase laufen jetzt im Zielgebiet Providencia, nachdem im Rahmen des ersten Bohrprogramms Anfang dieses Jahres eine bedeutende oberflächennahe Goldmineralisierung durchschnitten wurde. Dieses Programm zielt darauf ab, die Geometrie besser zu verstehen, indem mögliche Erweiterungen der goldreichen Brekzie sowie der hochgradigen Kupfer-, Nickel- und Kobaltmineralisierung untersucht werden", sagte Tim Moody, Präsident und Geschäftsführer.

Das Bohrprogramm der ersten Phase im Cármenes-Projekt umfasste sechs Bohrungen im Zielgebiet Providencia, die zur neuen Goldentdeckung mit Abschnitten von 1,08 g/t Au auf 46 Metern (Bohrloch PVD02) und 3,01 g/t Au auf 34 Metern (Bohrloch PVD06) führten – (Medienmitteilungen am 9. September 2025 und 19. Mai 2025). Das Phase-2-Bohrprogramm wird voraussichtlich vor Jahresende abgeschlossen sein.

Herr Moody fügte hinzu: „Eine starke IP-Ladungsfähigkeitsanomalie fällt mit der Mineralisierung im Zielgebiet Providencia zusammen und bleibt deutlich unterhalb der ehemaligen unterirdischen Bergwerksarbeiten offen, was darauf hinweist, dass sich die Mineralisierung in der Tiefe fortsetzt und möglicherweise ausdehnt. Diese Anomalie soll im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms untersucht werden." (siehe Abbildung 1 unten)

Ausführliche geologische Oberflächenkartierungen und Probenahmen im Zielgebiet Providencia haben ein großes zonenförmiges, mehrphasiges hydrothermales Brekziensystem in überwiegend karbonatischem Gestein identifiziert, das die Kupfer-, Kobalt-, Nickel- und Goldmineralisierung beherbergt. Die Brekzie und die damit verbundene Alteration erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 300 m x 150 m, wobei die Mineralisierung in mehreren Bereichen offen ist. Diese Arten von Ablagerungen können erhebliche vertikale Ausmaße von mehr als 1 km haben.

Detaillierte geochemische Probenahmen und Kartierungen an der Oberfläche haben auch an den Zielen in der Umgebung von Providencia begonnen, wobei 30 Ziele aus einer kürzlich durchgeführten elektromagnetischen, magnetischen und radiometrischen Untersuchung per Hubschrauber identifiziert wurden.

Informationen zum Cármenes-Projekt

Das Cármenes-Projekt liegt etwa 55 km nördlich von León in Nordspanien und umfasst fünf Erkundungsgenehmigungen für mehr als 5653 Hektar. Das Projektgebiet ist äußerst aussichtsreich für mehrere Vorkommen oder „Cluster" karbonathaltiger, „rohrartiger" Brekzien mit Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Goldmineralisierungen. Das Gebiet umfasst die ehemaligen Minen Profunda sowie Providencia, die zuletzt in den 1930er-Jahren betrieben wurden und Kupfer- sowie Kobaltkonzentrate mit Nickel produzierten. Zahlreiche weitere kleinere historische Bergwerke in der Umgebung verdeutlichen das Potenzial für zusätzliche Brekzienröhren. Diese Arten von Ablagerungen können erhebliche vertikale Ausmaße von mehr als 1 km haben. Das jüngste erste Bohrprogramm des Unternehmens im Zielgebiet Providencia führte zu einer neuen Goldentdeckung.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im produktiven Iberischen Pyritgürtel, einem erstklassigen Bergbaugebiet im Süden Spaniens, das sich durch günstige Genehmigungsbedingungen, eine hervorragende Infrastruktur sowie umfangreiches Bergbau- und Fachwissen auszeichnet. Die Europäische Kommission hat Kupfer zu einem strategischen Rohstoff erklärt. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, befindet sich ebenfalls in einer Region mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global verfügt über nachgewiesene Kompetenzen in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung sowie Bergbaubetrieb und verpflichtet sich zu sicherem Arbeiten sowie größtem Respekt gegenüber der Umwelt und all unseren Interessengruppen. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vizepräsident für Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen sowie technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Álvaro Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Jason Mercier, Vizepräsident Investorenbeziehungen und Kommunikation

