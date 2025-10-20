PAN GLOBAL ENTAME LA PHASE 2 DE SON PROGRAMME DE FORAGE SUR LE SITE AURIFÈRE DE CÁRMENES DANS LE NORD DE L'ESPAGNE

TSXV : PGZ | OTCQB : PGZFF | FRA : 2EU

Des tests sont en cours pour une éventuelle extension de la minéralisation aurifère proche de la surface après que 3,01 g/t d'or aient été interceptés au-dessus de 34 m au niveau de la cible de Providencia

Une forte anomalie PP indique un potentiel d'extension en profondeur

L'échantillonnage géochimique et la cartographie sont en cours sur de nombreuses cibles de Providencia

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV : PGZ) (OTCQB : PGZFF) (FRA : 2EU) a le plaisir d'annoncer que le forage a repris sur le projet Cármenes, dont la Société est propriétaire à 100 %, dans le nord de l'Espagne (« Cármenes »). Dans le cadre de la phase 2, quatre forages sont prévus pour faire suite à la découverte aurifère très encourageante de la phase 1 de la campagne de forage sur la cible de Providencia.

« La phase 2 du forage est en cours sur la cible de Providencia après que l'on ait intercepté une minéralisation aurifère significative près de la surface lors du programme de forage initial au début de cette année. Ce programme vise à mieux comprendre la géométrie en testant les extensions de cette brèche riche en or et en étudiant la minéralisation à haute teneur en cuivre-nickel-cobalt », a déclaré Tim Moody, président-directeur général.

Le programme de la phase 1 du projet Cármenes a porté sur six forages sur la cible de Providencia, qui ont abouti à la nouvelle découverte d'or avec des interceptions de 1,08 g/t d'or au-dessus de 46 mètres (trou PVD02) et de 3,01 g/t d'or au-dessus de 34 mètres (trou PVD06) - (Communiqués de presse du 9 septembre 2025 et du 19 mai 2025). Le programme de forage de la phase 2 devrait s'achever avant la fin de l'année.

M. Moody a ajouté : « Une forte anomalie de chargeabilité PP (polarisation provoquée) coïncide avec la minéralisation de Providencia et reste ouverte bien en dessous des anciens travaux miniers souterrains, ce qui indique que la minéralisation se prolonge et s'étend potentiellement en profondeur. Cette anomalie sera testée dans le cadre de la phase 2 du programme de forage. » (voir figure 1 ci-dessous)

La cartographie géologique de surface et l'échantillonnage approfondis de la cible de Providencia ont permis d'identifier un vaste système de brèches hydrothermales multiphases réparties en zones dans des roches essentiellement carbonatées qui renferment des minéralisations de cuivre, de cobalt, de nickel et d'or. La brèche et l'altération associée s'étendent sur une surface de plus de 300 mètres x 150 mètres, la minéralisation étant ouverte à plusieurs endroits. Ces types de dépôts peuvent avoir des dimensions verticales importantes dépassant 1 km.

L'échantillonnage géochimique détaillé en surface et la cartographie ont également commencé sur les cibles entourant Providencia, avec 30 cibles identifiées à partir d'un récent levé électromagnétique, magnétique et radiométrique réalisé par hélicoptère.

À propos du Projet Cármenes

Le Projet Cármenes se situe à environ 55 km au nord de León, dans le nord de l'Espagne, et comprend cinq permis de recherche sur 5 653 hectares. La zone du projet est très prometteuse en ce qui concerne les corps multiples ou « grappes » de minéralisation formées dans les carbonates de type « cheminée » bréchique pour ce qui est du cuivre, du nickel, du cobalt et de l'or. La zone comprend les anciennes mines de Profunda et Providencia, dont la dernière exploitation remonte aux années 1930 et qui produisaient des concentrés de cuivre, de cobalt et de nickel. De nombreux autres petits chantiers miniers historiques dans la région mettent en évidence le potentiel d'autres cheminées bréchiques. Ces types de dépôts peuvent avoir des dimensions verticales importantes dépassant 1 km. Le récent programme inaugural de forage de la société sur la cible de Providencia a permis de faire une nouvelle découverte d'or.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture ibérique de pyrite, une juridiction minière de premier plan dans le sud de l'Espagne, avec un régime d'autorisation favorable, d'excellentes infrastructures et une expertise minière et professionnelle abondante. La Commission européenne a identifié le cuivre comme une matière première stratégique. Le deuxième projet de la société, Cármenes, dans le nord de l'Espagne, est également une région avec un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global possède des compétences reconnues en matière d'exploration, de découverte, de développement et d'exploitation minière et s'engage à travailler en toute sécurité et dans le plus grand respect de l'environnement et de toutes les parties prenantes. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du National Instrument 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la Société.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de l'entreprise pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après l'entreprise, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais l'entreprise ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de l'entreprise concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose l'entreprise à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, l'entreprise n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

