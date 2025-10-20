PAN GLOBAL INICIA LA SEGUNDA FASE DE SONDEOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE ORO DE CÁRMENES, NORTE DE ESPAÑA

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

Se comprobará la extensión de la mineralización de oro cercana a superficie, tras interceptarse 34 m a 3,01 g/t Au en el objetivo Providencia

Una fuerte anomalía de polarización inducida (IP) indica una posible extensión en profundidad

Continúan los trabajos de muestreo geoquímico y cartografía en varios objetivos dentro del área de Providencia

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar que se han reanudado los sondeos en el Proyecto Cármenes, 100% propiedad de la Compañía, en el norte de España ("Cármenes"). En la Fase 2 se han planificado cuatro sondeos de seguimiento del prometedor descubrimiento de oro detectado en las perforaciones de la Fase 1 en el objetivo Providencia

Figure 1 – Providencia Target IP Chargeability Cross-section showing a strong IP chargeability anomaly coincident with the former mine workings and gold drill intercepts, and the anomaly open at depth

"La Fase 2 de perforación ya está en marcha en el objetivo Providencia, tras haberse interceptado una mineralización significativa de oro cercana a superficie durante el programa de sondeos inicial de principios año. El nuevo programa tiene como objetivo comprender mejor la geometría de la brecha y comprobar la extensión de las mineralizaciones de alta ley de oro y de cobre-níquel-cobalto", ha declarado Tim Moody, Presidente y CEO.

El programa de la Fase 1 en el Proyecto Cármenes incluyó seis sondeos en el objetivo Providencia que dieron como resultado el nuevo descubrimiento de oro con tramos de 46 metros a 1,08 g/t Au (sondeo PVD02) y 34 metros a 3,01 g/t Au (sondeo PVD06) - (Comunicados de prensa de 9 de septiembre de 2025 y 19 de mayo de 2025). Se espera que el programa de sondeos de la Fase 2 se complete antes de fin de año.

El Sr. Moody añadió: "Una fuerte anomalía de cargabilidad IP coincide con la mineralización de Providencia y permanece abierta muy por debajo de los antiguos trabajos de la mina subterránea, lo que indica que la mineralización se extiende y se expande potencialmente en profundidad. Esta anomalía es parte de los objetivos que se comprobarán en el programa de sondeos de la Fase 2". (véase la Figura 1)

La cartografía geológica detallada y el muestreo de la superficie en el objetivo Providencia han identificado un gran sistema de brechas hidrotermales multifásicas zonificadas en rocas principalmente carbonatadas que albergan la mineralización de cobre, cobalto, níquel y oro. La brecha y la alteración asociada se extienden sobre una superficie de más de 300 x 150 metros, con la mineralización abierta en varias zonas. Este tipo de yacimientos puede tener dimensiones verticales significativas superiores a 1 km.

También se ha iniciado un muestreo geoquímico detallado de superficie y la cartografía de los objetivos que rodean a Providencia, con 30 objetivos identificados a partir de un reciente estudio electromagnético, magnético y radiométrico realizado con helicóptero.

Sobre el Proyecto Cármenes

El proyecto Cármenes se encuentra a unos 55 km al norte de León, en el norte de España, y comprende cinco permisos de investigación que abarcan 5.653 hectáreas. La zona del proyecto es muy prometedora para múltiples cuerpos o «agrupaciones» de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro de tipo «pipa de brecha» alojada en carbonatos. La zona incluye las antiguas minas Profunda y Providencia, que estuvieron en funcionamiento hasta la década de 1930 y producían concentrados de cobre y cobalto con níquel. Otras muchas explotaciones mineras históricas más pequeñas en la zona ponen de relieve el potencial de nuevos tubos de brechas. Este tipo de yacimientos minerales pueden tener dimensiones verticales significativas que superan el kilómetro. El reciente programa de perforación inicial de la empresa en el objetivo Providencia ha dado lugar a un nuevo descubrimiento de oro.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. explora activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre, metal esencial para la electrificación mundial y la transición energética, presenta unos fundamentos de oferta-demanda convincentes y perspectivas de precios sólidos a largo plazo. El oro también está alcanzando precios récord.

El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, Cármenes, en el norte de España, es también una zona con un largo historial minero y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Persona cualificada

Álvaro Merino, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa

