PAN GLOBAL CONFIRMA ALTA LEY EN SUPERFICIE CON 5,0 METROS A 20,2 g/t DE ORO EN EL PROYECTO CÁRMENES

«La verificación de 20 g/t de oro en superficie y la confirmación de la magnitud de las extensas brechas de sulfuros y hematitas en el nivel 1438 m suponen un avance significativo para el proyecto Cármenes», ha declarado Tim Moody, presidente y CEO. «Estamos observando pruebas claras de que el sistema de oro y cobre-níquel-cobalto se amplía a medida que avanzamos en profundidad y sigue abierto a la extensión en varias direcciones. Con planes para investigar hasta 25 objetivos adicionales en Cármenes, ya no nos limitamos a un único yacimiento en Providencia, sino que nos centramos en la exploración de un importante distrito minero».

El muestreo sistemático en canal con doble corte de sierra radial ha verificado y mejorado los resultados ya comunicados de muestreo, con 15 g/t de oro en 6 m (véase el comunicado de prensa del 25 de marzo de 2026). Estos últimos resultados incluyen un nuevo análisis de excepcional ley en Providencia de 51,2 g/t de oro y 1,9 g/t de platino y paladio en 1 m. El nuevo canal se encuentra aproximadamente un metro más arriba que el tramo de muestreo anterior y 70 metros al este de la proyección en superficie de las galerías subterráneas de Providencia (véase la Figura 1 más adelante).

Tabla 1 – Resultados del muestreo continuo en canal en Providencia

Número Longitud Au Pt Pd muestra muestra (m) g/t g/t g/t M147604 1,0 8,49 0,26 0,17 M147605 1,0 51,20 1,26 0,64 M147606 1,0 39,40 0,99 0,93 M147607 1,0 1,31 0,067 0,04 M147608 1,0 0,51 0,04 0,02 Promedio 5,0 20,18 0,52 0,36





















Notas:

Los intervalos indicados corresponden a las longitudes muestreadas; se desconoce su anchura real

Los resultados de los muestreos en canal son de carácter selectivo y pueden no ser representativos de la mineralización global

A la luz de estos nuevos resultados de alta ley, la empresa ha ampliado el actual programa de perforación en Providencia a ocho sondeos, con una longitud estimada de 1.200 metros. Se están explorando actualmente posibles extensiones y controles estructurales de la mineralización de sulfuros de cobre, cobalto y níquel, así como de la mineralización de oro de alta ley.

Actualmente se está llevando a cabo un programa detallado de 800 muestras en canal cortadas con sierra radial en una galería subterránea a la que se ha podido acceder recientemente, situada a una cota de 1.438 metros, que forma parte de las antiguas labores mineras de Providencia. El objetivo del programa de muestreo es evaluar la continuidad del sistema mineralizado y perfeccionar el modelo estructural. El nuevo muestreo y cartografía ha identificado extensas brechas ricas en sulfuros y brechas hematíticas, que son las rocas que alojan cobre, cobalto, níquel y oro en Providencia. Se han cartografiado más de 180 metros de brechas en las paredes de las galerías accesibles en la cota 1,438 metros. Esto supone una ampliación significativa de la extensión del sistema a más de 100 m x 60 m, abierto lateralmente y en profundidad, aproximadamente 30 metros por debajo del nivel de cota 1,467 metros muestreado anteriormente (véase el comunicado de prensa del 20 de agosto de 2025).

Los resultados del programa de sondeos y del muestreo subterráneo en canal se darán a conocer a medida que estén disponibles.

Programa a escala regional: se han identificado más de 25 objetivos

Pan Global también está llevando a cabo actualmente trabajos de exploración regional en Cármenes, donde se han identificado más de 25 objetivos de alta prioridad, entre los que se incluyen:

Extensión occidental de Providencia: Los estudios geoquímicos de suelos están ampliando el área de Providencia hasta 300 metros al oeste de la zona de muestreo anterior, centrándose en las extensiones laterales del sistema conocido de brechas.

Los estudios geoquímicos de suelos están ampliando el área de Providencia hasta 300 metros al oeste de la zona de muestreo anterior, centrándose en las extensiones laterales del sistema conocido de brechas. Objetivo Profunda: Se están llevando a cabo trabajos de cartografía y muestreo geoquímico sistemático en la zona de la antigua mina Profunda, situada un kilómetro al sur de Providencia.

Se están llevando a cabo trabajos de cartografía y muestreo geoquímico sistemático en la zona de la antigua mina Profunda, situada un kilómetro al sur de Providencia. Programas de cartografía y análisis geoquímico de muestras de suelo en superficie: Centrados en otros objetivos seleccionados a partir de la interpretación de datos geofísicos, estructurales y geológicos, y en aquellos lugares donde hay indicios de actividad minera histórica.

Figura 1 – Ubicación del nuevo canal de muestreo con corte paralelo y resultados en Providencia

Figura 2 – Zona objetivo de Providencia, en la que se muestran los resultados de las nuevas muestras en superficie y los resultados de oro obtenidos en los sondeos, zanjas y anteriores trincheras de Pan Global

Figura 3 – Objetivo Providencia, con la ampliación cartografiada del sistema de brechas de sulfuro y hematíticas desde el nivel 1.467 m hasta el de 1.438 m, con la mineralización abierta lateralmente y en profundidad

Figura 4 – Interior de la entrada al túnel de la histórica mina Providencia, en el nivel 1.438 m

Acerca del proyecto Cármenes

El proyecto Cármenes se encuentra en el Cinturón Aurífero del Río Narcea, a unos 55 km al norte de León, y comprende cinco permisos de investigación que abarcan 5.653 hectáreas, de los que Pan Global es titular al 100%. La zona del proyecto presenta un gran potencial para la presencia de múltiples cuerpos o «agrupaciones» de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro de tipo brecha hidrotermal alojada en carbonatos. La zona incluye las antiguas minas de Profunda y Providencia, que estuvieron en funcionamiento por última vez en la década de 1930, produciendo concentrados de cobre y cobalto con níquel. Numerosas otras explotaciones mineras históricas de menor tamaño en la zona ponen de relieve el potencial de mineralización adicional en forma de brechas. Este tipo de yacimientos minerales pueden alcanzar dimensiones verticales significativas, superando el kilómetro. El primer programa de sondeos de la empresa en 2025 en el objetivo de Providencia dio lugar a un nuevo descubrimiento de oro.

Acerca de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. se dedica a la exploración activa de yacimientos minerales ricos en cobre, así como en oro y otros metales. El cobre presenta unos fundamentos de oferta y demanda muy sólidos y perspectivas de precios altos a largo plazo, al ser un metal fundamental para la electrificación global y la transición energética. El oro también está alcanzando precios récord.

El proyecto insignia de la empresa, Escacena, que alberga los recursos minerales de cobre, estaño y oro de La Romana y Cañada Honda, se encuentra en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable en materia de permisos, una infraestructura excelente, experiencia profesional y en minería, y el apoyo de la Comisión Europea al cobre como materia prima estratégica definen en conjunto una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, en Cármenes, en el norte de España, es una zona con una larga historia minera y una excelente infraestructura. El equipo de Pan Global está compuesto por profesionales de probada solvencia en exploración, descubrimiento, desarrollo y operaciones mineras. Pan Global Resources se compromete a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colabora. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera de acuerdo con sus principios.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, visite el perfil de la empresa en Curation Connect y explore las respuestas generadas por IA a sus consultas.

Persona cualificada

Álvaro Merino, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición del Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica incluida en este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la compañía.

Muestreo, control de calidad y procedimientos analíticos

Las muestras en canal se tomaron a lo largo de una pared de roca expuesta en la preparación de un acceso en superficie. Las muestras se obtuvieron como fragmentos de roca de un canal horizontal continuo cortado en paralelo con sierra radial.

La longitud de cada muestra fue de aproximadamente 1,0 metro en horizontal. Los intervalos indicados representan la longitud acumulada de muestras mineralizadas consecutivas; se desconoce el ancho real. Las muestras de canal son de naturaleza selectiva y pueden no ser representativas de la ley general o de la continuidad de la mineralización.

Las muestras se colocaron en bolsas selladas y se enviaron a las instalaciones de preparación de muestras de ALS en Sevilla, España, y se analizaron en las instalaciones de ALS en Irlanda. Todas las muestras se trituraron, dividieron y pulverizaron utilizando los métodos CRU-31, SPL-22Y y PUL-31. Los análisis de oro, platino y paladio se realizaron mediante ensayo al fuego de 50 g con acabado ICP-AES (PGM-ICP24). El análisis multielemental se llevó a cabo mediante digestión con 4 ácidos y acabado ICP-AES (ME-ICP61). Las muestras con contenido de oro superior al límite de determinación se analizaron mediante ensayo al fuego con acabado por gravedad (Au-GRA21). También se incluyó una muestra de referencia certificada como control.

www.panglobalresources.com

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no sean de carácter puramente histórico constituyen declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relativas a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados efectivos de la empresa podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La empresa considera que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que dichas expectativas resulten correctas, por lo que no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión y análisis de los estados financieros auditados de la empresa presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la Sociedad a la fecha del presente comunicado. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Sociedad no tiene intención de actualizar esta información prospectiva ni asume obligación alguna al respecto.

NI LA TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE DICHO TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

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