PAN GLOBAL MELDET HOCHGRADIGE GOLDMINERALISIERUNG AN DER OBERFLÄCHE MIT 20,2 G/T ÜBER 5,0 METER BEIM PROJEKT CÁRMENES IN SPANIEN

„Der Nachweis von 20 g/t Gold an der Oberfläche und die Bestätigung des Ausmaßes der umfangreichen Sulfid- und Hämatitbrekzien auf der 1438-m-Sohle stellen einen bedeutenden Fortschritt für das Projekt Cármenes dar", sagte Tim Moody, Präsident und Geschäftsführer. „Wir sehen deutliche Hinweise darauf, dass das Gold- und Kupfer-Nickel-Kobalt-System mit zunehmender Tiefe wächst und in mehrere Richtungen weiterhin weit offen für Erweiterungen ist. Mit Plänen zur Untersuchung von bis zu 25 weiteren Zielen bei Cármenes betrachten wir nicht mehr nur eine einzelne Lagerstätte bei Providencia, sondern konzentrieren uns auf die Exploration eines bedeutenden Mineraldistrikts."

Die aussagekräftigere systematische Schlitzbeprobung mit Doppelsägeschnitt hat die zuvor gemeldeten Ergebnisse von Splitterproben mit 15 g/t Au über 6 m bestätigt und aufgewertet (siehe Pressemitteilung vom 25. März 2026). Diese neuesten Ergebnisse umfassen ein neues Analyseergebnis mit Bonanza-Gehalten bei Providencia von 51,2 g/t Gold sowie 1,9 g/t Platin und Palladium über 1 m. Die neue Schlitzbeprobung liegt etwa einen Meter hangaufwärts von der vorherigen Probenahmelinie und 70 Meter östlich der projizierten Oberflächenkontur der untertägigen Grubenbaue von Providencia (siehe Abbildung 1 unten).

Tabelle 1 – Ergebnisse der kontinuierlichen Schlitzbeprobung bei Providencia

Probe Probenlänge Au Pt Pd Nummer Meter g/t g/t g/t M147604 1,0 8,49 0,26 0,17 M147605 1,0 51,20 1,26 0,64 M147606 1,0 39,40 0,99 0,93 M147607 1,0 1,31 0,067 0,04 M147608 1,0 0,51 0,04 0,02 Durchschnitt 5,0 20,18 0,52 0,36























Hinweise: • Die gemeldeten Intervalle stellen beprobte Längen dar, wahre Mächtigkeiten sind nicht bekannt • Die Ergebnisse der Schlitzproben sind selektiver Natur und möglicherweise nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung

Angesichts dieser zusätzlichen hochgradigen Ergebnisse hat das Unternehmen das aktuelle Bohrprogramm bei Providencia auf acht Bohrlöcher mit geschätzten 1200 Metern erweitert. Das Bohrgerät prüft derzeit potenzielle Erweiterungen und strukturelle Kontrollen der Kupfer-Kobalt-Nickel-Sulfid- und hochgradigen Goldmineralisierung.

Derzeit läuft ein detailliertes Programm mit 800 Sägeschnitt-Schlitzproben in einem neu freigelegten untertägigen Stollen auf der 1438-m-Sohle. Das Probenahmeprogramm soll die Kontinuität des mineralisierten Systems bewerten und das Strukturmodell verfeinern. Die neuen Probenahmen und Kartierungen haben umfangreiche sulfidreiche Brekzien und Hämatitbrekzien identifiziert, die bei Providencia die wichtigsten Wirtsgesteine für Kupfer, Kobalt, Nickel und Gold sind. Mehr als 180 Meter Brekzie wurden in den Wänden der zugänglichen Grubenbaue auf dem 1438-m-Niveau kartiert. Dies stellt eine deutliche Vergrößerung der Systemfläche auf mehr als 100 m x 60 m dar. Das System ist seitlich und in der Tiefe offen und liegt etwa 30 Meter vertikal unter dem zuvor beprobten 1467-m-Höhenniveau (siehe Pressemitteilung vom 20. August 2025).

Die Ergebnisse sowohl des Bohrprogramms als auch der untertägigen Schlitzbeprobung werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Programm auf Distriktebene: Mehr als 25 Ziele identifiziert

Pan Global treibt derzeit außerdem die regionale Exploration bei Cármenes voran, wo mehr als 25 hochpriorisierte Ziele identifiziert wurden, darunter:

Westliche Erweiterung von Providencia: Die Bodengeochemie erweitert die Ausdehnung von Providencia um bis zu 300 Meter westlich der vorherigen Probenahmen und zielt auf seitliche Erweiterungen des bekannten Brekziensystems ab.

Die Bodengeochemie erweitert die Ausdehnung von Providencia um bis zu 300 Meter westlich der vorherigen Probenahmen und zielt auf seitliche Erweiterungen des bekannten Brekziensystems ab. Ziel Profunda: Kartierungen und systematische geochemische Probenahmen laufen über der historischen Mine Profunda, die einen Kilometer südlich von Providencia liegt.

Kartierungen und systematische geochemische Probenahmen laufen über der historischen Mine Profunda, die einen Kilometer südlich von Providencia liegt. Programme zur Bodengeochemie und Kartierung an der Oberfläche: Der Schwerpunkt liegt auf weiteren Zielen, die anhand der Interpretation geophysikalischer, struktureller und geologischer Daten ausgewählt wurden und bei denen Hinweise auf historischen Bergbau vorliegen.

Informationen zum Cármenes-Projekt

Das Projekt Cármenes befindet sich auf der südöstlichen Verlängerung des Goldgürtels Rio Narcea, ca. 55 km nördlich von León, und umfasst fünf Explorationsgenehmigungen über 5653 Hektar, die zu 100 % von Pan Global gehalten werden. Das Projektgebiet gilt als sehr aussichtsreich für mehrere Körper oder „Cluster" von in Karbonatgestein gelagerten hydrothermalen Brekzienmineralisierungen mit Kupfer, Nickel, Kobalt und Gold. Das Gebiet umfasst die ehemaligen Minen Profunda sowie Providencia, die zuletzt in den 1930er-Jahren betrieben wurden und Kupfer- sowie Kobaltkonzentrate mit Nickel produzierten. Zahlreiche weitere kleinere historische Grubenbaue in der Region unterstreichen das Potenzial für zusätzliche Brekzienmineralisierungen. Diese Art von Erzlagerstätten kann erhebliche vertikale Ausmaße von mehr als 1 km erreichen. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens 2025 im Zielgebiet Providencia führte zu einer neuen Goldentdeckung.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferreichen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist überzeugende Fundamentaldaten bei Angebot und Nachfrage sowie Aussichten auf langfristig starke Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Vorzeigeprojekt Escacena des Unternehmens, das die Kupfer-Zinn-Gold-Mineralressourcen La Romana und Cañada Honda beherbergt, liegt im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel in Südspanien. Dort schaffen eine günstige Genehmigungsbilanz, hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission gemeinsam einen erstklassigen Standort mit geringem Risiko für Bergbauinvestitionen. Das zweite Projekt des Unternehmens in Cármenes im Norden Spaniens befindet sich in einem Gebiet mit langer Bergbaugeschichte und ausgezeichneter Infrastruktur. Das Team von Pan Global vereint ausgewiesene Kompetenz in Exploration, Entdeckung, Entwicklung und Bergbaubetrieb. Pan Global Resources hat sich zu einem sicheren Betrieb und zum größtmöglichen Respekt gegenüber der Umwelt und unseren Partnergemeinden verpflichtet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte die Curation-Connect-Präsentation des Unternehmens und entdecken Sie KI-generierte Antworten auf Ihre Fragen auf https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Bereichsleiter Exploration bei Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Probenahme, QA/QC und Analyseverfahren

Die Schlitzproben wurden an einer freigelegten Gesteinsfläche in einem mit einem Bulldozer angelegten Oberflächen-Schurfgraben entnommen. Die Proben wurden als kontinuierliche horizontale Gesteinssplitter-Schlitzproben mit Doppelsägeschnitt entnommen.

Die Länge der einzelnen Proben betrug horizontal etwa 1,0 Meter. Die angegebenen Abschnitte entsprechen der kumulativen Länge aufeinanderfolgender mineralisierter Proben; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind unbekannt. Schlitzproben sind selektiver Natur und möglicherweise nicht repräsentativ für den Gesamtgehalt oder die Kontinuität der Mineralisierung.

Die Proben wurden in versiegelte Beutel verpackt und an die Probenvorbereitungsanlage von ALS in Sevilla (Spanien) geliefert sowie in der ALS-Anlage in Irland analysiert. Alle Proben wurden nach den Methoden CRU-31, SPL-22Y und PUL-31 zerkleinert, geteilt und pulverisiert. Gold-, Platin- und Palladiumanalysen erfolgten mittels 50-g-Brandprobe – ICP-AES-Abschluss (PGM-ICP24). Die Multielementanalyse wurde mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (ME-ICP61) durchgeführt. Goldproben mit überhöhten Gehalten wurden mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA21) analysiert. Zur Überprüfung wurde zudem eine zertifizierte Referenzprobe hinzugefügt.

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden und man sollte sich auf diese zukunftsgerichteten Informationen nicht unangemessen verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische sowie technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikohinweise in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens zu seinem geprüften Jahresabschluss beachten, die bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist, beabsichtigt das Unternehmen nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER, WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST, ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

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