PAN GLOBAL SIGNALE LA PRÉSENCE D'OR À HAUTE TENEUR EN SURFACE (20,2 g/t) SUR 5,0 MÈTRES DANS LE CADRE DU PROJET CÁRMENES, EN ESPAGNE

« La vérification d'une teneur de 20 g/t d'or en surface et la confirmation de l'étendue des brèches de sulfure et d'hématite au niveau 1 438 m représentent une avancée significative pour le projet Cármenes », a déclaré le PDG Tim Moody. « Les résultats montrent clairement que le système aurifère et cuivre-nickel-cobalt se développe au fur et à mesure que nous descendons en profondeur et qu'il reste largement ouvert à l'expansion dans plusieurs directions. En prévoyant d'étudier jusqu'à 25 cibles supplémentaires à Cármenes, nous ne nous contentons plus d'étudier un seul gisement à Providencia, nous nous concentrons sur l'exploration d'un district minéral important ».

L'échantillonnage systématique par rainures sciées jumelées a permis de vérifier et de renforcer les résultats des échantillons ponctuels précédemment publiés, soit 15 g/t Au sur 6 m (voir le communiqué de presse du 25 mars 2026). Ces derniers résultats comprennent une nouvelle analyse à haute teneur de type bonanza à Providencia, avec 51,2 g/t d'or et 1,9 g/t de platine et palladium sur 1 m. La nouvelle rainure se trouve à environ un mètre en amont de la traverse d'échantillonnage précédente et à 70 mètres à l'est de l'empreinte projetée en surface des chantiers souterrains de Providencia (voir la figure 1 ci-dessous).

Tableau 1 – Résultats de l'échantillonnage de la rainure continue de Providencia

Échantillon Longueur de l'échantillon Au Pt Pd Nombre compteurs g/t g/t g/t M147604 1.0 8.49 0.26 0.17 M147605 1.0 51.20 1.26 0.64 M147606 1.0 39.40 0.99 0.93 M147607 1.0 1.31 0.067 0.04 M147608 1.0 0.51 0.04 0.02 Moyenne 5.0 20.18 0.52 0.36























Remarques : • les intervalles indiqués représentent les longueurs échantillonnées, les largeurs réelles étant inconnues. • Les résultats de l'échantillonnage par saignées sont sélectifs par nature et peuvent ne pas être représentatifs de l'ensemble de la minéralisation.

Au vu de ces résultats supplémentaires à haute teneur, la société a élargi le programme de forage actuel de Providencia à huit trous de forage pour une longueur estimée à 1 200 mètres. La foreuse teste actuellement les extensions potentielles et les contrôles structurels de la minéralisation en sulfures de cuivre-cobalt-nickel et en or à haute teneur.

Un programme détaillé de 800 échantillons par rainures sciées est actuellement en cours dans une galerie souterraine nouvellement exposée au niveau d'élévation de 1 438 mètres dans les chantiers miniers historiques de Providencia. Le programme d'échantillonnage vise à évaluer la continuité du système minéralisé et à affiner le modèle structurel. Le nouvel échantillonnage et la cartographie ont permis d'identifier de vastes brèches riches en sulfures et des brèches d'hématite, qui sont les principales roches hôtes du cuivre, du cobalt, du nickel et de l'or à Providencia. Plus de 180 mètres de brèche ont été cartographiés dans les parois des chantiers miniers accessibles au niveau 1 438 mètres. Cela représente un élargissement significatif de l'empreinte du système à plus de 100 m x 60 m, ouvert latéralement et en profondeur, à environ 30 mètres verticalement sous le niveau d'élévation de 1 467 mètres précédemment échantillonné (voir communiqué de presse du 20 août 2025).

Les résultats du programme de forage et de l'échantillonnage des galeries souterraines seront publiés dès qu'ils seront disponibles.

Programme à l'échelle du district : plus de 25 cibles identifiées

Pan Global poursuit actuellement l'exploration régionale à Cármenes, où plus de 25 cibles prioritaires ont été identifiées, notamment :

Extension ouest de Providencia : les travaux de géochimie des sols étendent la zone de Providencia jusqu'à 300 mètres à l'ouest des précédents prélèvements, ciblant les prolongements latéraux du système de brèches déjà identifié.

les travaux de géochimie des sols étendent la zone de Providencia jusqu'à 300 mètres à l'ouest des précédents prélèvements, ciblant les prolongements latéraux du système de brèches déjà identifié. Cible Profunda : des travaux de cartographie et d'échantillonnage géochimique systématique sont en cours dans la mine historique de Profunda, située à un kilomètre au sud de Providencia.

des travaux de cartographie et d'échantillonnage géochimique systématique sont en cours dans la mine historique de Profunda, située à un kilomètre au sud de Providencia. Programmes de géochimie et de cartographie des échantillons de sol de surface : concentration sur d'autres cibles sélectionnées à partir de l'interprétation des données géophysiques, structurelles et géologiques et où il existe des preuves de l'existence d'une exploitation minière historique.

À propos du projet Cármenes

Le projet Cármenes est situé sur le prolongement sud-est de la ceinture aurifère du Rio Narcea, à environ 55 km au nord de León, et comprend cinq permis de recherche sur 5 653 hectares, détenus à 100 % par Pan Global. La zone du projet est très prometteuse en ce qui concerne les corps multiples ou « grappes » de minéralisation formées dans des brèches hydrothermales carbonatées pour ce qui est du cuivre, du nickel, du cobalt et de l'or. La zone comprend les anciennes mines de Profunda et Providencia, dont la dernière exploitation remonte aux années 1930 et qui produisaient des concentrés de cuivre, de cobalt et de nickel. De nombreux autres petits chantiers miniers historiques dans la région mettent en évidence le potentiel d'autres minéralisations bréchiques. Ces types de gisements peuvent avoir des dimensions verticales importantes dépassant 1 km. Le programme inaugural de forage de la société de 2025 sur la cible de Providencia a permis de faire une nouvelle découverte d'or.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet d'Escacena, fleuron de la société, qui abrite les ressources minérales en cuivre-étain-or de La Romana et de Cañada Honda, se trouve dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique du sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'obtention de permis, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle et le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique définissent collectivement une juridiction de niveau 1 à faible risque pour l'investissement minier. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, est une région qui possède un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents confirmés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Pan Global Resources s'engage à travailler en toute sécurité et dans le plus grand respect de l'environnement et des communautés avec lesquelles nous travaillons. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, consultez la présentation « Curation Connect » de la société et découvrez les réponses générées par l'IA à vos questions sur https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du National Instrument 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la société.

Échantillonnage, QA/QC et procédures analytiques

Les échantillons par saignées ont été prélevés sur une paroi rocheuse exposée dans une tranchée de surface réalisée au bulldozer. Les échantillons ont été prélevés sous forme de rainures continues par sciage jumelé et de saignées horizontales continues creusées dans la roche.

La longueur des échantillons individuels était d'environ 1,0 mètre à l'horizontale. Les intervalles rapportés représentent la longueur cumulée des échantillons minéralisés consécutifs ; les largeurs réelles sont inconnues. Les échantillons par saignées prélevés sont sélectifs par nature et peuvent ne pas être représentatifs de la teneur globale ou de la continuité de la minéralisation.

Les échantillons ont été placés dans des sacs scellés et livrés à l'installation de préparation des échantillons d'ALS à Séville en Espagne et analysés à l'installation d'ALS en Irlande. Tous les échantillons ont été concassés, fendus et pulvérisés selon les méthodes CRU-31, SPL-22Y et PUL-31. Les analyses de l'or, du platine et du palladium ont été effectuées par 50g Fire Assay - ICP-AES finish (PGM-ICP24). L'analyse multiéléments a été réalisée à l'aide d'un digest à quatre acides avec finition ICP-AES (ME-ICP61). Les échantillons d'or à teneur excessive ont été analysés par pyroanalyse avec finition par gravité (Au-GRA21). Un échantillon de référence certifié a également été inséré à titre de contrôle.

www.panglobalresources.com

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les convictions, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais elle ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la société n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2974129/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_REPORTS_SURFACE_HIGH_GRADE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2974128/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_REPORTS_SURFACE_HIGH_GRADE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2974127/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_REPORTS_SURFACE_HIGH_GRADE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2974126/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_REPORTS_SURFACE_HIGH_GRADE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2974125/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_REPORTS_SURFACE_HIGH_GRADE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2974166/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_REPORTS_SURFACE_HIGH_GRADE.jpg