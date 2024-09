PAN GLOBAL CORTA 18 METROS AL 1,14% DE COBRE, AMPLIANDO LA MINERALIZACIÓN SUPERFICIAL EN LA ROMANA, SUR DE ESPAÑA

TSXV: PGZ | OTCQX: PGZFF | FRA: 2EU

Es la intersección de cobre cerca de superficie con mayor combinación ley-espesor en el actual programa de sondeos que se extiende al oeste de La Romana

Los resultados incluyen 5 metros al 3,3% de cobre y 2 metros al 5,0% de cobre

Se confirma que la continuidad y la mineralización de mayor ley permanecen abiertas

La Romana constituye por sí mismo un objetivo de minería a cielo abierto con un potencial significativo para extender la mineralización de cobre, estaño y plata en varias direcciones

VANCOUVER, Columbia Británica , 10 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. («Pan Global» o la «Compañía») (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar los resultados de tres sondeos adicionales del programa de perforación en curso en el descubrimiento de cobre-estaño-plata (Cu-Sn-Ag) de La Romana, en el Proyecto Escacena, propiedad al 100% de la Compañía, situado en la Faja Pirítica Ibérica, sur de España. A continuación se muestran los resultados y las imágenes correspondientes.

Destacados:

Figura 1 - Mapa del objetivo de la anomalía gravimétrica de La Romana que muestra las ubicaciones de los nuevos sondeos LRD181, LRD182 y LRD183, y las ubicaciones de las secciones transversales A-A' (Figura 2) y B-B' (Figura 3). Los resultados de los sondeos muestran la zona de cobre de mayor ley abierta hacia el oeste. (CNW Group/Pan Global Resources Inc.) Figura 2 - Sección transversal A-A' (sur-norte), que presenta resultados de muestras seleccionadas para los nuevos sondeos LRD181 y LRD182. Los resultados muestran la continuidad de la mineralización de cobre de mayor ley, abierta en superficie y buzando hacia el norte. (CNW Group/Pan Global Resources Inc.) Figura 3 - Sección transversal B-B', que presenta resultados de muestras seleccionadas y el nuevo sondeo LRD183. Los resultados muestran que la mayor ley de cobre coincide con el objetivo del conductor DHEM y permanece abierta hacia el norte y el oeste. (CNW Group/Pan Global Resources Inc.)

El sondeo LRD181 ha cortado: 18,0 m al 1,24% CuEq 1 (1,14% Cu, 0,03% Sn, 2,6 g/t Ag) desde 69 m , incluyendo 5,0 m al 3,51% CuEq 1 (3,33% Cu, 0,06% Sn, 6,8 g/t Ag)

ha cortado: El sondeo LRD183 ha cortado: 9,0 m al 1,31% CuEq 1 (1,27% Cu, 0,01% Sn, 2,7 g/t Ag) desde 103 m , incluyendo 2,0 m al 5,12% CuEq 1 (5,0% Cu, 0,02% Sn, 10,7 g/t Ag)

ha cortado: El sondeo LRD182 ha cortado: 7,25m al 0,92% CuEq 1 (0,81% Cu, 0,03% Sn, 2,5g/t Ag) desde 132,75 m , incluyendo 4,0 m al 1,42% CuEq 1 (1,29% Cu, 0,04% Sn, 3,8g/t Ag)

ha cortado:

"Estos resultados de perforación en La Romana son muy alentadores y confirman que la mineralización superficial de Cu-Sn-Ag continúa y está abierta hacia el oeste. El sondeo LRD181, con un intercepto de 18 m de 1,24% CuEq1, representa uno de los mejores resultados hasta la fecha del actual programa de 25 sondeos dirigido a la extensión occidental del yacimiento. Los nuevos sondeos se encuentran a una distancia de entre 40 y 50 metros de los sondeos más cercanos y ponen de relieve el potencial para extender la mineralización de cobre de mayor ley con la ampliación de más sondeos. La mineralización de La Romana se extiende ahora a lo largo de 1,5 km en dirección este-oeste y muestra un importante potencial de expansión", ha declarado Tim Moody, Presidente y Consejero Delegado de Pan Global.

Los últimos resultados forman parte de un programa de definición de recursos de 25 sondeos en la extensión occidental del yacimiento de La Romana y los tres sondeos amplían la mineralización de cobre de mayor ley hacia el oeste. Quedan por perforar tres sondeos adicionales como parte del programa de definición previsto en el oeste de La Romana, y se anticipa la ampliación del programa de sondeos.

Webcast para inversores:

La Compañía organizará un webcast para inversores con el CEO Tim Moody el miércoles 18 de septiembre de 2024 a las 13:00 hora del Este / 10:00 hora del Pacífico / 19:00 CET para comentar el progreso en el Proyecto Escacena y proporcionar una actualización sobre el trabajo en curso. Tras la breve presentación habrá un turno de preguntas y respuestas. Se ruega inscripción previa:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kdeQWo-3QSu1bfKVl59i8Q.

Tabla 1 – Resultados de sondeos seleccionados de La Romana

Sondeo Desde Hasta Intervalo CuEq1 Cu Sn Ag Au Pb Zn Potencia Real

m m m % % % g/t g/t ppm ppm (m) LRD181 69,00 87,00 18,00 1,24 1,14 0,03 2,6 0,01 13 106 12,7 incluido 74,00 86,00 12,00 1,76 1,62 0,05 3,6 0,01 14 125 8,5 incluido 81,00 86,00 5,00 3,51 3,33 0,06 6,8 0,03 21 201 3,5 y 125,00 134,00 9,00 0,66 0,45 0,08 1,1 0,01 4 57 6,4 incluido 130,00 132,00 2,00 1,49 1,09 0,14 3,3 0,04 13 91 1,4 LRD182 132,75 140,00 7,25 0,92 0,81 0,03 2,5 0,02 109 354 5,1 incluido 136,00 140,00 4,00 1,42 1,29 0,04 3,8 0,03 142 523 2,8 y 192,00 198,00 6,00 0,27 0,24 0,01 0,7 0,01 6 48 4,2 incluido 197,00 198,00 1,00 1,09 0,98 0,04 2,8 0,02 23 73 0,7 y 205,00 207,00 2,00 0,65 0,51 0,05 0,3 0,05 19 63 1,4 LRD183 103,00 112,00 9,00 1,31 1,27 0,01 2,7 0,01 8 100 8,5 incluido 106,00 112,00 6,00 1,89 1,83 0,02 3,8 0,02 9 120 5,7 Incluido 110,00 112,00 2,00 5,12 5,00 0,02 10,7 0,04 22 232 1,9 y 149,00 159,00 10,00 0,33 0,26 0,02 0,3 0,02 6 54 9,5

1 Cobre Equivalente = CuEq. CuEq se calcula utilizando las leyes de Cu, Sn y Ag. Las recuperaciones metalúrgicas incluyen 86% para Cu, 68% para Sn y 56% para Ag, según estudios preliminares realizados por Wardell Armstrong International y MinePro. El cálculo de CuEq utiliza US$ 8.693/tonelada Cu, US$ 29.069/tonelada Sn y US$ 23,72/oz Ag, correspondientes a los promedios de precios mensuales de tres años hasta julio de 2023. La fórmula efectiva es [CuEq %] = [Cu %] + 2,6440 * [Sn %] + 0,0057 * [Ag ppm].

Tabla 2 – Información de emboquilles de La Romana (total 658,95 m)

Sondeo Este2 Norte2 Azimut (º) Inclinación (º) Longitud (m) LRD181 735894 4152788 180 -90 181,15 LRD182 735868 4152878 156 -90 271,5 LRD183 735833 4152902 200 -60 206,3

2 Sistema de coordenadas: UTM29N ERTS89

Nótese que, de la Figura 2 y la Figura 3 anteriores, los sondeos LRD 169 y LRD 172 se reportaron previamente en un comunicado de prensa del 7 de noviembre de 2023, "Pan Global Intersects 1.04% Copper Over 15.9 Meters at Western Expansion of La Romana Copper-Tin-Silver Discovery" y el LRD 179 se reportó previamente en un comunicado de prensa del 8 de enero de 2024, "Pan Global Intersects 1.6% Copper Over 9.7 Meters Confirming Continuity of La Romana Copper-Tin-Silver Discovery Over 1.4km".

Sobre el proyecto Escacena

El proyecto Escacena comprende un extenso y contiguo terreno de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. El Proyecto Escacena está situado cerca de la mina en operación de Riotinto e inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes/Grupo México se encuentra en la fase final de obtención de permisos para permitir el inicio de la construcción de la nueva mina. El proyecto Escacena alberga los descubrimientos de cobre-estaño-plata de La Romana y de cobre-oro de Cañada Honda, así como otros objetivos de prospección, como Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep y Cortijo.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. busca activamente yacimientos minerales ricos en cobre en España, dados los convincentes fundamentos de la oferta y la demanda de cobre y las perspectivas de fuertes precios a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y operación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Procedimientos QA/QC

El tamaño de los testigos es HQ (63 mm) y todas las muestras son de ½ testigo. El tamaño nominal de la muestra es de 1 m de longitud de testigo y oscilaba entre 0,5 y 2 m. Los intervalos de muestreo se definieron mediante contactos geológicos y el inicio y el final de cada muestra se marcaron físicamente en el testigo. El personal de la empresa supervisó en todo momento el corte de los testigos y la toma de muestras. Se tomaron muestras duplicadas de ¼ de testigo aproximadamente cada 30 muestras y se insertaron materiales de referencia certificados cada 25 muestras en cada lote.

Las muestras se enviaron al laboratorio ALS de Sevilla (España) y se analizaron en el laboratorio ALS de Irlanda. Todas las muestras fueron trituradas y divididas (método CRU-31, SPL22Y), y pulverizadas utilizando (método PUL-31). El análisis del oro se realizó mediante ensayo al fuego de 50 g con acabado ICP (método Au-ICP22) y el análisis multielemento se llevó a cabo mediante digestión de 4 ácidos con acabado ICP AES (método ME-ICP61). Los resultados de metales base de más de una ley se analizaron mediante digestión de 4 ácidos con ICP AES (método OG-62).

Persona Cualificada

Álvaro Merino, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según se define en el National Instrument 43-101, ha revisado y aprueba la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la Compañía.

www.panglobalresources.com

Declaraciones de intenciones

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluida cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante tener en cuenta que los resultados reales y los resultados reales de la empresa podrían diferir sustancialmente de los de dichas declaraciones prospectivas. La empresa cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no puede garantizarse que estas expectativas resulten ser correctas y no debe confiarse indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, mercados, productos y precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos contenida en el Informe de gestión y análisis de los estados financieros auditados de la empresa, presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la empresa en la fecha de este comunicado de prensa. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Sociedad no tiene intención de actualizar esta información prospectiva, ni asume obligación alguna de hacerlo.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

