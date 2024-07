PAN GLOBAL ENTAME L'EXPLORATION DE LA CIBLE BRAVO DE HAUTE PRIORITE DANS LE CADRE DU PROJET ESCACENA, DANS LE SUD DE L'ESPAGNE

TSXV : PGZ | OTCQX : PGZFF | FRA : 2EU

Bravo est une vaste anomalie gravimétrique non testée représentant un potentiel de sulfures massifs .

1,5 km le long de l'axe de la découverte de cuivre-étain-argent de Pan Global à La Romana

4,5 km au sud-ouest des gisements de sulfures massifs volcanogènes d'Aznalcóllar et de Los Frailes, contrôlés par Grupo México

VANCOUVER, BC, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « société ») (TSXV : PGZ) (OTCQX : PGZFF) (FRA : 2EU) a le plaisir d'annoncer le lancement du premier programme d'exploration sur la cible Bravo (« Bravo ») dans le cadre du projet Escacena (« Escacena »), détenu à 100 % par la société, dans la ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne.

Figure 1 - Bravo gravity target is a 2km x 1.2km gravity anomaly located 1.5km east of Pan Global's La Romana copper-tin-silver discovery. Figure 2 - Bravo gravity target and new planned exploration survey area, highlighting the size and proximity to La Romana gravity anomaly and mineralization outline.

« Bravo est l'une des cibles d'exploration de haute priorité du portefeuille de Pan Global en raison de la grande taille de l'anomalie gravimétrique et du fait qu'elle se trouve dans la même direction à seulement 1,5 km de la découverte de cuivre-étain-argent de La Romana, détenue par la société. Les anomalies gravimétriques coïncident avec la minéralisation de La Romana (découverte par Pan Global en 2019) et les gisements voisins d'Aznalcóllar-Los Frailes (cuivre, plomb, zinc) et de Las Cruces (cuivre). Les études géochimiques et géophysiques du sol actuellement en cours à Bravo orienteront les futurs forages et représentent la première exploration au sol dans la zone cible depuis le début des années 1980 », a déclaré Tim Moody, président-directeur général de Pan Global.

Bravo est une importante anomalie gravimétrique de 2 km x 1,2 km située à 1,5 km à l'est de la découverte de cuivre-étain-argent de Pan Global, La Romana, et à 4,5 km au sud-ouest du gisement de sulfures massifs volcanogènes (SMV) Aznalcóllar. A l'origine, l'anomalie Bravo a été identifiée à partir des données d'un levé gravimétrique effectué au début des années 1980 et a été interprétée comme une minéralisation potentielle de sulfures massifs dissimulés. La cible est principalement recouverte de roches et de sédiments post-minéraux et n'a jamais été testée par forage.

Les travaux d'exploration prévus comprennent un levé gravimétrique initial de 100 m x 50 m, la géochimie d'échantillons de sol, la cartographie géologique et des levés de polarisation induite (PI) dipôle-dipôle espacés de 200 mètres. Ces prospections devraient être terminées dans les trois mois et orienteront les futurs sondages sur la cible Bravo.

Pan Global se réjouit d'informer les actionnaires de l'avancement du programme d'exploration Bravo dans les semaines à venir.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlées à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes/Grupo México en est à la phase finale d'obtention des permis nécessaires pour commencer la construction d'une nouvelle mine. Le projet Escacena abrite les découvertes de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda de Pan Global, ainsi qu'un certain nombre d'autres cibles prometteuses, notamment Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep et Cortijo.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a approuvé les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué. M. Merino n'est pas indépendant de la société.

www.panglobalresources.com

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais la Société ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Jason Mercier, vice-président chargé des relations avec les investisseurs et de la communication

