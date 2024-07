PAN GLOBAL BEGINNT MIT DER EXPLORATION IM HOCHPRIORITÄREN ZIEL BRAVO IM ESCACENA-PROJEKT, SÜDSPANIEN

TSXV: PGZ | OTCQX: PGZFF | FRA: 2EU

Bravo ist eine große, ungetestete Gravitationsanomalie, die möglicherweise Massivsulfid enthält

1,5 km entlang des Strangs von Pan Globals Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana

4,5 km südwestlich der von der Grupo México kontrollierten vulkanogenen Massivsulfidlagerstätten Aznalcóllar und Los Frailes

VANCOUVER, BC, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, den Beginn des ersten Explorationsprogramms auf dem Bravo-Ziel („Bravo") im zu 100 % unternehmenseigenen Escacena-Projekt („Escacena") im Iberischen Pyritgürtel in Südspanien bekannt zu geben.

Figure 1 - Bravo gravity target is a 2km x 1.2km gravity anomaly located 1.5km east of Pan Global's La Romana copper-tin-silver discovery. Figure 2 - Bravo gravity target and new planned exploration survey area, highlighting the size and proximity to La Romana gravity anomaly and mineralization outline.

„Bravo ist eines der Explorationsziele mit der höchsten Priorität im Portfolio von Pan Global, da die Gravitätsanomalie sehr groß ist und sich nur 1,5 km von der Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung des Unternehmens in La Romana entfernt befindet. Die Gravitationsanomalien stimmen mit der Mineralisierung von La Romana (entdeckt von Pan Global im Jahr 2019) und den nahegelegenen Lagerstätten Aznalcóllar-Los Frailes (Kupfer, Blei, Zink) und Las Cruces (Kupfer) überein. Die geochemischen und geophysikalischen Bodenuntersuchungen, die derzeit auf Bravo durchgeführt werden, werden die Grundlage für zukünftige Bohrungen bilden und stellen die erste bodengestützte Erkundung im Zielgebiet seit den frühen 1980er Jahren dar", sagte Tim Moody, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Pan Global.

Bravo ist eine markante 2 km x 1,2 km große Schwerkraftanomalie, die sich 1,5 km östlich von Pan Globals Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana und 4,5 km südwestlich der vulkanogenen Massivsulfid-Lagerstätte (VMS) Aznalcóllar befindet. Die Bravo-Anomalie wurde ursprünglich anhand von Schwerkraftmessdaten aus den frühen 1980er Jahren identifiziert und als potenzielle verborgene Massivsulfidmineralisierung interpretiert. Das Ziel ist größtenteils von postmineralischen Gesteinen und Sedimenten bedeckt und wurde noch nie durch Bohrungen getestet.

Die geplanten Explorationsarbeiten umfassen eine erste Gravitationsuntersuchung auf einer Fläche von 100 m x 50 m, geochemische Bodenproben, geologische Kartierungen und induzierte Polarisationsuntersuchungen (IP) mit einem Abstand von 200 m zwischen zwei Linien. Diese Untersuchungen sollen innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden und werden die Grundlage für künftige Bohrtests auf dem Ziel Bravo bilden.

Pan Global freut sich darauf, seine Aktionäre in den kommenden Wochen über den Fortgang des Explorationsprogramms bei Bravo zu informieren.

Informationen zum Escacena-Projekt

Das Escacena-Projekt umfasst ein großes, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100 % von Pan Global im Osten des iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Escacena befindet sich in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo sich Minera Los Frailes/Grupo México in der letzten Genehmigungsphase befindet, um mit dem Bau einer neuen Mine beginnen zu können. Das Projekt Escacena beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckungen La Romana und Cañada Honda von Pan Global sowie eine Reihe weiterer aussichtsreicher Ziele, einschließlich Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep und Cortijo.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. sucht aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen, da die Fundamentaldaten von Kupfer in Bezug auf Angebot und Nachfrage überzeugend sind und die Aussichten auf langfristig hohe Preise als entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende gegeben sind. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, befindet sich im ertragreichen Pyritgürtel der Iberischen Halbinsel in Südspanien, wo eine positive Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen eine risikoarme Rechtsordnung der Stufe 1 für Bergbauinvestitionen definieren. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino. Vizepräsident Erkundung von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Medienmitteilung genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig von der Gesellschaft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

