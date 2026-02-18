PAN GLOBAL GIBT BOHRPROGRAMME FÜR 2026 IN DEN PROJEKTEN ESCACENA UND CÁRMENES IN SPANIEN BEKANNT

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

10.000 Meter kombinierte Multi-Target-Bohrprogramme

Escacena: 15 große ungetestete Bohrziele

Cármenes: 25 Explorationsziele

Ressourcenpotenzial auf Bezirksebene

VANCOUVER, BC, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, seine mehrzieligen Explorationsbohrprogramme für 2026 in den zu 100 % unternehmenseigenen Projekten Escacena („Escacena") und Cármenes („Cármenes") in Spanien bekannt zu geben.

Figure 1 – Escacena Project gravity anomaly targets Pan Global Resources Inc. Logo

Die kombinierten 10.000-Meter-Bohrprogramme dienen dazu, mehrere vorrangige, noch nicht untersuchte Ziele in beiden Projekten zu erkunden. Das Bohrprogramm 2026 in Escacena zielt darauf ab, die Kupferressourcenbasis durch neue Entdeckungen in diesem zielreichen Projekt zu erweitern. Bei Cármenes zielen die Bohrungen darauf ab, die kürzlich entdeckte hochgradige Goldlagerstätte in Oberflächennähe zu erweitern und das Ressourcenpotenzial der ehemals produzierenden Kupfer-Kobalt-Nickel-Mine zu definieren.

„Dank der starken finanziellen Unterstützung durch einen neuen strategischen Investor, einer vielversprechenden ersten Mineralressource in Escacena und einer soliden Pipeline mit vorrangigen Zielen ist Pan Global hervorragend positioniert, um durch die Entdeckung neuer Ressourcen in einer der etabliertesten Bergbauregionen Europas weiterhin Wert zu schaffen", erklärte Tim Moody, President und CEO.

2026 Programm

Projekt Escacena

Zusätzlich zu den Entdeckungen in La Romana und Cañada Honda beherbergt Escacena mehr als 15 große, noch nicht erkundete vorrangige Bohrziele. Um weitere Entdeckungen zur Erreichung des 100-Millionen-Tonnen-Ziels voranzutreiben, umfasst das Programm für 2026

die Vorbereitung der Bohrstelle Escacena North, geochemische Untersuchungen und geologische Kartierungen (bereits im Gange);

die Bohrung der neuen Ziele mit höchster Priorität in Escacena North, darunter El Pozo und Cortijo (siehe Abb. 1 unten);

eine luftgestützte elektromagnetische und magnetische Untersuchung über Escacena South, um die Priorisierung der Bohrziele zu beschleunigen;

die Bohrung der Ziele mit höchster Priorität in Escacena South, darunter Trinidad und Carmen (siehe Abb. 1 unten); sowie

Bohrungen zur Ressourcenerweiterung bei den Entdeckungen La Romana und Cañada Honda.

Projekt Cármenes

Das Cármenes-Projekt wurde aufgrund des Potenzials für hochgradige Kupfer-Nickel-Kobalt-Mineralien in den ehemals produzierenden Minen Providencia und Profunda erworben, die zuletzt in den 1930er Jahren betrieben wurden. Zusätzlich zu den Zielen Providencia und Profunda beherbergt Cármenes mehr als 25 Explorationsziele. Eine bisher unbekannte Goldmineralisierung wurde von Pan Global im Jahr 2025 auf dem Ziel Providencia entdeckt. Diese neue Goldentdeckung bietet Investoren Optionen, die über das Potenzial von Basismetallen hinausgehen. Das Programm für 2026 umfasst

den Bau einer Bohrstraße zur Vorbereitung der nächsten Bohrphase, die im Frühjahr beginnen soll;

Bohrungen der Phase 3 am Zielgebiet Providencia, um die Geometrie und das Potenzial der Gold-Kupfer-Nickel-Kobalt-Mineralisierung zu untersuchen; sowie

die Probenahme und Kartierung weiterer Ziele mit hoher Priorität für Bohruntersuchungen.

Programm-Highlights für 2025

Das Programm für 2026 baut auf den soliden operativen Leistungen des Jahres 2025 auf, darunter:

Abschluss von Bohrungen auf 8.800 Metern in den Projekten Escacena und Cármenes;

In Escacena: Erweiterung der oberflächennahen Kupfer-Zinn-Mineralisierung bei La Romana; Bestätigung einer hochgradigen Kupfer-Zinn-Mineralisierung entlang des Trends in den ersten Bohrlöchern beim Ziel La Pantoja; Untersuchung der Ziele Bravo, Plomillos und Hornitos, die Abschnitte mit niedriggradiger Kupfer-, Blei- und Zinkmineralisierung durchschneiden;

Die ersten Mineralressourcenschätzungen von Escacena für die Lagerstätten La Romana und Cañada Honda wurden bekannt gegeben. Diese übertrafen die Prognosen hinsichtlich Ressourcengattung und -größe und schufen die Grundlage für ein Potenzial auf Bezirksebene mit weiteren Entdeckungen.

In Cármenes: Die erste Bohrkampagne in Cármenes führte zu einer neuen Goldentdeckung am Kupfer-Nickel-Kobalt-Ziel Providencia: mehr als 25 Folgeziele, die durch geophysikalische Untersuchungen aus der Luft identifiziert wurden; und,

Vergabe der Schürfrechte für Escacena South im Rahmen einer Ausschreibung, wodurch mehr als 12 vielversprechende Explorationsziele hinzukommen und das Entdeckungspotenzial in Escacena erhöht wird.

Herr Moody fügte hinzu: „Wir sind mit einer soliden Finanzlage in das Jahr 2026 gestartet, um ein systematisches Explorationsbohrprogramm mit mehreren Zielen durchzuführen. Unser Ziel bei Escacena ist es, auf den Entdeckungen in La Romana und Cañada Honda aufzubauen, um eine Ressourcenbasis von über 100 Millionen Tonnen zu definieren. Bei Cármenes beabsichtigen wir, auf der hochgradigen Goldentdeckung Providencia aufzubauen und das Potenzial der Kupfer-Nickel-Kobalt-Ressource zu definieren."

Über den Fortgang der Explorationsaktivitäten wird regelmäßig berichtet werden.

Informationen zum Escacena-Projekt

Das Escacena-Projekt, das kürzlich um das Gebiet Escacena South und neue Anwendungsgebiete erweitert wurde, umfasst insgesamt ein Mineralienrechtsgebiet von mehr als 13.000 Hektar, das zu 100 % von Pan Global im Osten des Iberischen Pyritgürtels, Europas zweitgrößter Kupferproduktionsregion, kontrolliert wird. Escacena befindet sich in der Nähe des aktiven Bergwerks in Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Bergwerke Aznalcóllar und Los Frailes an, wo Minera Los Frailes (Grupo México) mit der Erschließung eines neuen Untertagebergwerks unterhalb des ehemaligen Tagebaus Los Frailes beginnt. Das Escacena-Projekt umfasst die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana von Pan Global, die Kupfer-Gold-Entdeckung Cañada Honda sowie weitere vielversprechende Ziele.

Erste Mineralressourcenschätzungen für das Escacena-Projekt:

La Romana

Gemessen und angezeigt : 32,4 Mio. Tonnen mit 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Kupfer, und

: 32,4 Mio. Tonnen mit 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Kupfer, und Abgeleitet: 4,0 Mt mit 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag; 0,42 % CuEq (15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Kupfer

Cañada Honda

Abgeleitet: 5,0 Mt mit 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq (104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Gold.

Für weitere Informationen und zusätzliche technische Angaben verweisen wir auf die Pressemitteilung vom 12. Februar 2026.

Informationen zum Projekt Cármenes

Das Cármenes-Projekt befindet sich im Goldgürtel Rio Narcea, etwa 55 km nördlich von León, und umfasst fünf Untersuchungsgenehmigungen für eine Fläche von 5.653 Hektar. Das Projekt ist äußerst vielversprechend für mehrere Vorkommen oder „Cluster" von karbonathaltigen hydrothermalen Brekzien mit Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Goldmineralisierungen. Das Gebiet umfasst die ehemaligen Minen Profunda sowie Providencia, die zuletzt in den 1930er-Jahren betrieben wurden und Kupfer- sowie Kobaltkonzentrate mit Nickel produzierten. Zahlreiche weitere kleinere historische Bergwerke in der Region unterstreichen das Potenzial für zusätzliche Brekzienmineralisierungen. Diese Art von Erzvorkommen kann erhebliche vertikale Ausmaße von mehr als 1 km haben. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens 2025 im Zielgebiet Providencia führte zu einer neuen Goldentdeckung.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens, wo eine günstige Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen genommen eine erstklassige, risikoarme Gerichtsbarkeit für Bergbauinvestitionen definieren. Escacena umfasst die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana und die Gold-Kupfer-Lagerstätte Cañada Honda, deren erste Ressourcen im Dezember 2025 bekannt gegeben wurden. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, ist ebenfalls ein Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb sowie dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte die Curation-Connect-Präsentation des Unternehmens und erhalten Sie KI-generierte Antworten auf Ihre Fragen auf https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vizepräsident für Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen sowie technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Álvaro Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Jason Mercier, VP Investor Relations und Communications, [email protected] / [email protected], Tel: +1-236-886-9518, www.panglobalresources.com

