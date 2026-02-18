PAN GLOBAL ANNONCE DES PROGRAMMES DE FORAGE POUR 2026 SUR LES PROJETS D'ESCACENA ET DE CÁRMENES, EN ESPAGNE

TSXV : PGZ | OTCQB : PGZFF | FRA : 2EU

Programmes de forage multi-cibles combinés de 10 000 mètres

Escacena : 15 grandes cibles de forage non testées

Cármenes : 25 cibles d'exploration

Potentiel de ressources à l'échelle du district

VANCOUVER, BC, 18 février 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV : PGZ) (OTCQB : PGZFF) (FRA : 2EU) a le plaisir d'annoncer ses programmes de forage d'exploration multi-cibles pour 2026 sur les projets d'Escacena (« Escacena ») et de Cármenes (« Cármenes »), qu'elle détient à 100 %, en Espagne.

Les programmes de forage combinés de 10 000 mètres sont conçus pour tester plusieurs cibles prioritaires et non testées dans les deux projets. À Escacena, le programme de forage 2026 vise à accroître les ressources en cuivre grâce à de nouvelles découvertes dans ce projet riche en cibles. À Cármenes, le forage vise à étendre la récente découverte d'or à haute teneur près de la surface et à définir les ressources potentielles de l'ancienne mine de cuivre, de cobalt et de nickel.

« Grâce au soutien financier massif d'un nouvel investisseur stratégique, à une première ressource minérale très fiable à Escacena et à un solide portefeuille de cibles prioritaires, Pan Global est exceptionnellement bien positionnée pour continuer à ajouter de la valeur grâce à la découverte de nouvelles ressources dans l'une des régions minières les mieux établies d'Europe », a déclaré Tim Moody, président-directeur général.

Programme 2026

Projet d'Escacena

Outre les découvertes de La Romana et de Cañada Honda, Escacena compte plus de 15 grandes cibles de forage prioritaires non testées. Pour faire progresser les découvertes en vue d'atteindre l'objectif de 100 millions de tonnes, le programme 2026 comprend :

la préparation du site de forage d'Escacena Nord, études géochimiques et cartographie géologique (en cours) ;

le forage des nouvelles cibles les plus prioritaires d'Escacena Nord, y compris El Pozo et Cortijo (voir Fig. 1 ci-dessous) ;

le levé électromagnétique et magnétique aéroporté sur Escacena Sud pour accélérer la priorisation des cibles de forage ;

le forage des cibles les plus prioritaires d'Escacena Sud, y compris Trinidad et Carmen (voir Fig. 1 ci-dessous) ; et,

le forage d'extension des ressources sur les découvertes de La Romana et Cañada Honda.

Projet de Cármenes

Le projet de Cármenes a été acquis pour son potentiel minéral à haute teneur en cuivre, nickel et cobalt dans les anciennes mines de Providencia et Profunda, exploitées pour la dernière fois dans les années 30. Outre les cibles de Providencia et Profunda, Cármenes compte plus de 25 cibles d'exploration. Une minéralisation aurifère inconnue jusqu'alors a été découverte par Pan Global sur la cible de Providencia en 2025. Cette nouvelle découverte aurifère offre aux investisseurs des possibilités qui vont au-delà du potentiel des métaux de base. Le programme 2026 comprend :

la construction de la route de forage (en cours) en prévision de la prochaine phase de forage qui débutera au printemps ;

la phase 3 de forage sur la cible de Providencia pour tester la géométrie et l'échelle potentielle de la minéralisation or-cuivre-nickel-cobalt ; et,

l'échantillonnage et la cartographie de cibles supplémentaires hautement prioritaires pour les essais de forage.

Points forts du programme 2025

Le programme 2026 s'appuie sur les bons résultats opérationnels obtenus en 2025, notamment :

la réalisation de 8 800 mètres de forage sur les projets d'Escacena et de Cármenes ;

à Escacena : extension de la minéralisation en cuivre-étain près de la surface à La Romana ; confirmation de la minéralisation en cuivre-étain à haute teneur le long de la direction dans les premiers sondages à La Pantoja ; vérification des cibles Bravo, Plomillos et Hornitos qui ont recoupé des intervalles de minéralisation en cuivre, plomb et zinc à plus faible teneur ;

l'annonce des premières estimations des ressources minérales d'Escacena pour les gisements de La Romana et de Cañada Honda, dépassant les prévisions en matière de catégorie et de taille des ressources, et jetant les bases d'un potentiel à l'échelle du district grâce à d'autres découvertes ;

à Cármenes : la première campagne de forage à Cármenes a abouti à une nouvelle découverte d'or sur la cible de cuivre-nickel-cobalt de Providencia : plus de 25 cibles de suivi recensées par des levés géophysiques aéroportés ; et

l'attribution des droits miniers d'Escacena Sud par voie d'appel d'offres, ajoutant plus de 12 cibles d'exploration convaincantes, augmentant ainsi le potentiel de découverte à Escacena.

M. Moody a ajouté : « Nous sommes entrés dans l'année 2026 avec une trésorerie solide pour exécuter un programme de forage d'exploration systématique et à cibles multiples. Notre objectif à Escacena est de nous appuyer sur les découvertes de La Romana et de Cañada Honda pour définir une base de ressources de plus de 100 millions de tonnes. À Cármenes, nous prévoyons d'exploiter la découverte aurifère à haute teneur de Providencia et de définir le potentiel des ressources en cuivre-nickel-cobalt ».

Des mises à jour régulières seront fournies au fur et à mesure de l'avancement des activités d'exploration.

À propos du projet d'Escacena

Le projet d'Escacena, la zone d'Escacena Sud récemment ajoutée et les nouvelles zones d'application constituent ensemble un ensemble de droits miniers couvrant plus de 13 000 hectares contrôlés à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique, la deuxième plus grande région productrice de cuivre d'Europe. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes (Grupo México) entame le développement d'une nouvelle mine souterraine sous l'ancienne mine à ciel ouvert de Los Frailes. Le projet d'Escacena abrite le gisement de cuivre, d'étain et d'argent La Romana de Pan Global, la découverte de cuivre et d'or Cañada Honda, ainsi que d'autres cibles potentielles.

Estimations préliminaires des ressources minérales du projet d'Escacena :

La Romana

Mesurées et indiquées : 32,4 Mt à 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,2 % de cuivre, et

: 32,4 Mt à 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,2 % de cuivre, et Présumées : 4,0 Mt à 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag ; 0,42 % CuEq (15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,2 % de cuivre

Cañada Honda

Présumées : 5,0 Mt à 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag ; 0,74 g/t AuEq (104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,25 g/t d'or.

Pour plus de détails et des informations techniques supplémentaires, veuillez consulter le communiqué de presse du 12 février 2026.

À propos du projet de Cármenes

Le Projet de Cármenes se situe dans la ceinture dorée du Rio Narcea à environ 55 km au nord de León et comprend cinq permis de recherche sur 5 653 hectares. Le projet est très prometteur en ce qui concerne les corps multiples ou « grappes » de minéralisation formées dans des brèches hydrothermales carbonatées pour ce qui est du cuivre, du nickel, du cobalt et de l'or. La zone comprend les anciennes mines de Profunda et Providencia, dont la dernière exploitation remonte aux années 1930 et qui produisaient des concentrés de cuivre, de cobalt et de nickel. De nombreux autres petits chantiers miniers historiques dans la région mettent en évidence le potentiel d'autres minéralisations bréchiques. Ces types de gisements peuvent avoir des dimensions verticales importantes dépassant 1 km. Le programme inaugural de forage de la Société de 2025 sur la cible de Providencia a permis de faire une nouvelle découverte d'or.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan à faible risque pour les investissements miniers. Escacena contient le gisement de cuivre, d'étain et d'argent de La Romana et les gisements d'or et de cuivre de Cañada Honda, dont les premières ressources ont été annoncées en décembre 2025. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, se situe également dans une région bénéficiant d'un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents expérimentés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Tous s'engagent à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils sont en contact. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, consultez la présentation « Curation Connect » de la Société et découvrez les réponses générées par l'IA à vos questions sur https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du National Instrument 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la Société.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les convictions, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais elle ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

