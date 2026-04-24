PAN GLOBAL KÜNDIGT PRIVATPLATZIERUNG ÜBER 7,2 MILLIONEN CAD VON ALPAYANA AN

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TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

Unternehmen beschließt, die vorgeschlagene Optionsscheinverlängerung nicht durchzuführen

VANCOUVER, BC, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung mit einem bestehenden strategischen Investor, Alpayana („Alpayana"), bekannt zu geben. Dabei wird Alpayana 45.000.000 Stammaktien (die „Aktien") des Unternehmens zu einem Preis von 0,16 CAD pro Aktie für einen Gesamterlös von 7.200.000 CAD brutto erwerben (das „Angebot"). Bei Abschluss des Angebots wird Alpayana etwa 19,9 % der ausstehenden Aktien von Pan Global halten.

Darüber hinaus hat sich das Board des Unternehmens in Anbetracht des Angebots mit Alpayana dafür entschieden, die zuvor angekündigte Warrant-Verlängerung nicht durchzuführen (siehe Medienmitteilung vom 21. April 2026 ). Die Gesellschaft fordert die Optionsscheininhaber auf, ihre Optionsscheine vor dem Verfallsdatum am 6. Mai 2026 auszuüben.

„Wir sind sehr erfreut über das Angebot von Alpayana, seine strategische Investition in Pan Global deutlich zu erhöhen. Alpayana ist ein peruanisches Bergbauunternehmen, das sechs Minen in Lateinamerika betreibt. Diese strategische Investition ist eine starke Bestätigung des Potenzials in den Projekten des Unternehmens in Spanien und ermöglicht es dem Unternehmen, die Bohrungen in unseren Projekten Escacena und Cármenes zu beschleunigen, wobei der Schwerpunkt sowohl auf der Erweiterung der aktuellen Ressourcenbasis von Escacena als auch auf der Beschleunigung der Exploration neuer Entdeckungen in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten liegt", sagte Tim Moody, President und CEO.

Der Erlös aus dem Angebot wird zur Verdoppelung des aktuellen Bohrplans auf 20.000 Meter und zur Erweiterung und Beschleunigung der Exploration in den unternehmenseigenen Projekten Escacena und Cármenes verwendet. Dazu gehören:

Bohrungen zur Erweiterung und Vergrößerung der Kupfer-Gold-Lagerstätte Cañada Honda, wo eine vorläufige Ressource, Bohrergebnisse und ein großes, noch nicht erprobtes, deckungsgleiches Gravitations- und elektromagnetisches Ziel auf ein beträchtliches Erweiterungspotenzial hinweisen;

Ausweitung der Explorationsaktivitäten im äußerst aussichtsreichen und großen Gebiet Escacena South. Dies wird mit einer geophysikalischen Untersuchung aus der Luft beginnen, gefolgt von einem aggressiven Bohrprogramm. Die Anträge auf Zugang und Genehmigungen für das Bohrprogramm sind in Arbeit und werden im Laufe dieses Jahres erwartet;

Folgebohrungen im Projekt Cármenes, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung des Ziels Providencia und der Erprobung weiterer Ziele liegt, die bei den jüngsten Explorationen identifiziert wurden; und,

Allgemeine Unternehmenszwecke.

Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Informationen zu Alpayana

Alpayana ist eine private Bergbaugruppe in Familienbesitz, die seit mehr als 39 Jahren ununterbrochen in Peru und Mexiko tätig ist.

Alpayana betreibt derzeit mehrere Minen in Peru und Mexiko. Das Unternehmen kombiniert operatives Know-how und disziplinierte Projektentwicklung.

Das Unternehmen setzt sich für einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau ein und verfolgt dabei eine langfristige Vision, bei der das Wohlergehen seiner Mitarbeiter, der Schutz der Umwelt und die Entwicklung der indigenen Gemeinden in der Umgebung seiner Betriebe im Vordergrund stehen. Durch seine derzeitige Bergbauinfrastruktur in den Minen Americana und Yauliyacu stellt Alpayana sauberes Wasser für mehr als 2,5 Millionen Menschen bereit.

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vizepräsident für Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen sowie technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Álvaro Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Informationen zum Escacena-Projekt, Südspanien

Das Escacena-Projekt, das kürzlich um das Gebiet Escacena South und neue Anwendungsgebiete erweitert wurde, umfasst insgesamt ein Mineralienrechtsgebiet von mehr als 13.000 Hektar, das zu 100 % von Pan Global im Osten des Iberischen Pyritgürtels, Europas zweitgrößter Kupferproduktionsregion, kontrolliert wird. Escacena liegt in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine in Riotinto (Atalaya) und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo Minera Los Frailes (Grupo México) mit der Erschließung einer neuen Untertage-Mine unterhalb der ehemaligen Tagebaumine Los Frailes beginnt. Das Projekt Escacena umfasst Mineralressourcenschätzungen für die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana und die Kupfer-Gold-Lagerstätte Cañada Honda sowie 15 weitere aussichtsreiche Ziele für Folgemaßnahmen.

Erste Mineralressourcenschätzungen für das Escacena-Projekt

La Romana

Gemessen und angezeigt : 32,4 Mio. Tonnen mit 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Kupfer, und

: 32,4 Mio. Tonnen mit 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Kupfer, und Abgeleitet: 4,0 Mt mit 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag; 0,42% CuEq (15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag) - bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2% Kupfer.

Cañada Honda

Abgeleitet: 5,0 Mt mit 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq (104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Gold.

Einzelheiten und weitere technische Informationen finden Sie in der Medienmitteilung vom 12. Februar 2026 .

Informationen zum Projekt Cármenes, Nordspanien

Das Projekt Cármenes befindet sich im Goldgürtel Rio Narcea, ca. 55 km nördlich der Stadt León, und umfasst fünf Erkundungsgenehmigungen auf 5.653 Hektar, die zu 100 % im Besitz von Pan Global sind. Das Projektgebiet ist äußerst aussichtsreich für mehrere Körper oder „Cluster" mit hydrothermalen/epithermalen Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Goldmineralisierungen in Karbonatgestein. Das Gebiet umfasst die ehemaligen Minen Profunda und Providencia, die bis in die 1930er Jahre betrieben wurden und Kupfer- und Kobaltkonzentrate mit Nickel produzierten. In diesem Gebiet gibt es zahlreiche weitere kleinere historische Minenbetriebe, die das Potenzial für zusätzliche Mineralisierungen aufzeigen. Diese Art von Erzvorkommen kann erhebliche vertikale Ausmaße von mehr als 1 km haben. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2025 auf dem Ziel Providencia durchschnitt signifikantes Gold, was auf das Potenzial für die erste bedeutende Goldentdeckung in Spanien seit mehr als zwei Jahrzehnten hinweist.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, das die Kupfer-Zinn-Gold-Mineralvorkommen La Romana und Cañada Honda umfasst, befindet sich im ergiebigen iberischen Pyritgürtel in Südspanien, wo eine positive Bilanz bei der Genehmigungserteilung, eine hervorragende Infrastruktur, bergbauliches und fachliches Know-how sowie die Förderung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission gemeinsam eine erstklassige, risikoarme Region für Bergbauinvestitionen ausmachen. Das zweite Projekt des Unternehmens in Cármenes im Norden Spaniens befindet sich in einem Gebiet mit langer Bergbaugeschichte und ausgezeichneter Infrastruktur. Das Pan-Global-Team besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Bergbaubetrieb. Pan Global Resources hat sich zu einem sicheren Betrieb und zum größtmöglichen Respekt gegenüber der Umwelt und unseren Partnergemeinden verpflichtet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte die Curation-Connect-Präsentation des Unternehmens und erhalten Sie KI-generierte Antworten auf Ihre Fragen auf https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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