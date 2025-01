PAN GLOBAL PRÉLÈVE JUSQU'À 24,3 G/T D'OR ET 16,2 % DE CUIVRE DANS LES SOLS DU PROJET CÁRMENES AU NORD DE L'ESPAGNE

Figure 9 - Providencia Target geology map, rock sample copper results, and copper-nickel-cobalt anomaly location (geology legend in Figure 7)

« Les nouveaux résultats obtenus à Cármenes, qui montrent une forte teneur en cuivre, en or et en autres métaux, sont très encourageants. Les premiers résultats de la géochimie du sol et des roches indiquent que l'empreinte de la minéralisation de la cheminée bréchique de Providencia est beaucoup plus importante que ce que l'on pensait auparavant et qu'elle présente un potentiel aurifère significatif. Les teneurs détectées dans les échantillons de sol sont exceptionnelles, avec des analyses donnant jusqu'à 24,3 grammes par tonne (g/t) d'or et de bons pourcentages de cuivre, de nickel et de plomb. « Les échantillons de roche confirment la minéralisation à l'affleurement », a déclaré Tim Moody, président et chef de la direction de Pan Global.

« Notre équipe attend avec impatience les résultats de l'échantillonnage supplémentaire en tranchée et en rainure réalisé sur la cible Providencia, ainsi que les résultats de l'échantillonnage souterrain sur la cible Profunda. Il est possible que nous trouvions d'autres cheminées bréchiques à proximité de Providencia et d'autres zones cibles. Deux appareils de forage sont actuellement en service dans le Projet Escacena de la Société et un troisième appareil commencera à forer le tout premier trou dans les prochains jours à Providencia. »

Faits saillants :

Un total de 1 089 échantillons de sol de premier passage a été prélevé dans le cadre du programme d'exploration inaugural à Cármenes sur une grille de 100 m x 40 m sur une zone de levé de 1,8 km x 1,5 km, et analysé sur le terrain au moyen d'un analyseur à fluorescence X portable (portable X-ray fluorescence, pXRF).

a été prélevé dans le cadre du programme d'exploration inaugural à Cármenes sur une grille de 100 m x 40 m sur une 1,8 km x 1,5 km, et analysé sur le terrain au moyen d'un analyseur à fluorescence X portable (portable X-ray fluorescence, pXRF). Les résultats de l'étude pXRF ont confirmé des anomalies de cuivre proéminentes sur les zones historiques des mines de Providencia et de Profunda, ainsi que de nombreuses autres anomalies de cuivre non testées et des indicateurs pour la découverte de minéralisations supplémentaires.

sur les zones historiques des mines de Providencia et de Profunda, ainsi que de nombreuses autres anomalies de cuivre non testées et des indicateurs pour la découverte de minéralisations supplémentaires. Les cibles Providencia et Profunda sont des minéralisations en forme de cheminée bréchique dans des roches carbonatées, qui ont déjà fait l'objet d'une exploitation minière pour le cuivre, le nickel et le cobalt.

De nombreux travaux miniers/exploratoires découverts lors de la cartographie et de la prospection récentes, y compris des tunnels et des puits non répertoriés auparavant , mettent en évidence un potentiel minéral supplémentaire.

, mettent en évidence un potentiel minéral supplémentaire. Un échantillonnage détaillé de suivi du sol sur la cible Providencia a été réalisé et les échantillons ont fait l'objet d'analyses en laboratoire. Au total, 203 échantillons ont été prélevés sur une grille nominale de 50 m x 20 m dans une zone de 450 m x 250 m . Voici quelques résultats : Une nouvelle zone cohérente d'anomalie géochimique du sol de 250 m x 150 m , avec des coïncidences fortement anomales concernant l'or, le cuivre, le nickel, le cobalt, le plomb, l'argent, le platine et le palladium, associées à une forte altération dolomitique, une brèche et un chapeau de fer. L'anomalie de sol comprend 49 échantillons avec >1,0 g/t Au, et une moyenne de 5,8 g/t Au , les teneurs les plus élevées étant concentrées à l'est des chantiers de la mine Providencia. L'échantillon individuel de sol aux teneurs les plus élevées a donné des résultats allant jusqu'à 24,3 g/t AU, 16,2 % CU, 1,3 % NI, 1,1 % Co, 1,6 % Pb, 48,7 g/t Ag et 2,3 g/t Pt et Pd.

Voici quelques résultats : Un total de 45 échantillons de roches prélevés dans la zone cible Providencia, qui comprend des affleurements, des matériaux flottants et des déblais miniers, ont donné des résultats allant jusqu'à 10,5 g/t Au, 48,1 % Cu, 2,0 % Ni, 1,1 % Co, 33,0 g/t Ag, 1,6 % Pb, confirme que la minéralisation depuis la surface se poursuit à l'est des principaux travaux miniers de Providencia dans l'affleurement .

. Il n'existe aucune trace historique d'extraction d'or à Cármenes.

Prochaines étapes

Des résultats sont attendus pour des échantillons de tranchées de surface et des échantillonnages de rainure dans deux galeries/tunnels historiques dans la nouvelle zone d'anomalie géochimique de sol multimétallique de la cible Providencia.

Le premier forage à Providencia devrait débuter en janvier, afin de vérifier la continuité de la minéralisation sous les principaux chantiers miniers souterrains, et les résultats pourraient être disponibles en mars. Aucun forage n'a été effectué dans la zone cible de Providencia.

Un suivi détaillé de la cible Profunda est également en cours, et les résultats de l'échantillonnage de rainure dans les anciens chantiers miniers souterrains sont en attente.

Un levé héliporté transitoire électromagnétique (Helicopter Transient Electro-Magnetic, HTEM), magnétique et radiométrique est en cours sur l'ensemble de la zone du Projet Cármenes afin d'accélérer l'identification et la hiérarchisation de nouvelles cibles en vue d'un suivi détaillé ultérieur.

La Société organisera un webcast pour les investisseurs le jeudi 30 janvier afin de discuter des résultats de Cármenes ainsi que des campagnes de forage 2025 sur les Projets Escacena et Cármenes. Voir les instructions pour s'inscrire à la fin du présent communiqué.

Les résultats des échantillons de sol pour le cuivre par pXRF sont présentés dans la figure 1 ci-dessous, et les résultats des échantillons de sol de laboratoire à espacement réduit de la cible Providencia pour l'or, le cuivre, le nickel, le cobalt et le plomb sont présentés dans les figures 2 à 6. Les résultats des échantillons de roches de Providencia pour l'or et le cuivre sont présentés dans les figures 8 et 9.

Webcast pour les investisseurs :

La Société organisera un webcast pour les investisseurs avec le PDG Tim Moody le jeudi 30 janvier 2025 à 13 h, heure de l'Est/10 h, heure du Pacifique, pour discuter des plans de 2025 pour les projets Escacena et Cármenes et apporter une mise à jour sur les travaux en cours. Une session de questions-réponses suivra une courte présentation. Veuillez vous inscrire à l'avance :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LRlnhakUQvaAnMyT4Tpvnw

À propos du Projet Cármenes

Le Projet Cármenes est situé à environ 55 km au nord de León, dans le nord de l'Espagne, et fait l'objet de cinq permis d'investigation sur 5 653 hectares. La zone du projet est très prometteuse en ce qui concerne les corps multiples ou « grappes » de minéralisation formées dans les carbonates de type « cheminée » bréchique pour ce qui est du cuivre, du nickel, du cobalt et de l'or. La zone comprend les anciennes mines de Profunda et Providencia, dont la dernière exploitation remonte aux années 1930 et qui produisaient des concentrés de cuivre, de cobalt et de nickel. De nombreux autres petits chantiers miniers historiques dans la région mettent en évidence le potentiel d'autres cheminées bréchiques. Ces types de dépôts peuvent avoir des dimensions verticales importantes dépassant 1 km.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens de l'instrument national 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la société.

AQ/CQ

Les échantillons de roche livrés à l'installation de préparation d'échantillons d'ALS à Séville ont été préparés et analysés à l'installation d'ALS en Irlande. Tous les échantillons ont été concassés, fendus et pulvérisés selon les méthodes CRU-31, SPL-22Y et PUL-31. L'analyse de l'or s'est faite par essai au feu de 50 g avec finition AA (Au-AA23). L'analyse multiéléments a été réalisée à l'aide d'un digest à 4 acides avec finition ICP-AES (ME-ICP61). Les échantillons à teneur excessive ont été analysés par digestion quadriacide avec finition ICP-AES pour les métaux de base (OG62), et par pyroanalyse avec finition gravimétrique pour l'or (Au-GRA21). Des matériaux de référence certifiés ont été insérés à raison de 1 échantillon sur 25. Les résultats des échantillons choisis sont sélectifs par nature et peuvent ne pas être représentatifs des teneurs moyennes de la minéralisation.

L'étude géochimique du sol en premier passage comprend des échantillons prélevés sur les 20 cm supérieurs de la surface (non tamisés, pesant environ 1 kg) sur une grille de 100 m x 40 m ; l'échantillonnage de suivi plus détaillé a été resserré à 50 m x 20 m. Les échantillons sont collectés dans des sacs en plastique et une analyse multiéléments est réalisée à l'aide d'un appareil portable Olympus Vanta à fluorescence X (« pXRF »). Les analyses sont répétées sur 1 échantillon sur 20, et les standards sont analysés pour vérifier et comparer avec les résultats de l'analyse pXRF. En outre, des échantillons intercalaires plus rapprochés dans la zone de Providencia ont également été envoyés au laboratoire d'ALS de Séville pour une analyse multiéléments à plus haute résolution. Les valeurs de cuivre obtenues par analyse pXRF montrent une excellente corrélation (99 %) avec les analyses de cuivre en laboratoire.

Les échantillons de sol livrés au site de préparation des échantillons d'ALS à Séville ont été préparés et analysés dans le site d'ALS en Irlande. Tous les échantillons ont été pesés et tamisés à 180 microns. Tous les échantillons ont été analysés par digestion Aqua Regia à très faible détection de traces avec finition ICP-MS (ME-MS41L). Les échantillons de surgrade ont été analysés par digestion Aqua Regia, avec finition ICP-AES (ME-OG46). Des matériaux de référence certifiés ont été insérés à raison de 1 échantillon sur 25. Les résultats des échantillons de roches provenant d'affleurements, de flotteurs et de déblais sont sélectifs par nature et peuvent ne pas être représentatifs des teneurs moyennes de la minéralisation.

www.panglobalresources.com

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de l'entreprise pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après l'entreprise, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais l'entreprise ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de l'entreprise. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de l'entreprise concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose l'entreprise à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, l'entreprise n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Jason Mercier, vice-président chargé des relations avec les investisseurs et de la communication, [email protected] / [email protected], Tél. : +1-236-886-9518, www.panglobalresources.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606111/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606110/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606109/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606108/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606107/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606106/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606105/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606104/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606103/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

