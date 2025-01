PAN GLOBAL ENTNIMMT PROBEN MIT BIS ZU 24,3 G/T GOLD UND 16,2 % KUPFER IM BODEN DES CÁRMENES-PROJEKTS IN NORDSPANIEN

Figure 9 - Providencia Target geology map, rock sample copper results, and copper-nickel-cobalt anomaly location (geology legend in Figure 7)

„Die neuen hochgradigen Kupfer-, Gold- und sonstigen Metallergebnisse von Cármenes sind äußerst vielversprechend. Die ersten geochemischen Boden- und Gesteinsergebnisse deuten darauf hin, dass die Brekzienröhrenmineralisierung von Providencia viel größer ist als bisher angenommen und ein beträchtliches Goldpotenzial aufweist. Die in den Bodenproben entdeckten Gehalte sind außergewöhnlich, darunter Gehalte von bis zu 24,3 Gramm pro Tonne (g/t) Gold sowie prozentuale Gehalte an Kupfer, Nickel und Blei. Die Gesteinsproben bestätigen die Mineralisierung im Aufschluss", so Tim Moody, President und CEO bei Pan Global.

„Unser Team wartet gespannt auf die Ergebnisse der zusätzlichen Graben- und Kanalproben, die im Providencia-Zielgebiet abgeschlossen wurden, sowie auf die unterirdischen Proben am Profunda-Ziel. Es besteht das Potenzial für die Entdeckung weiterer Brekzienröhren in der Nähe von Providencia und anderen Zielgebieten. Zwei Bohrgeräte sind nun im Escacena-Projekt des Unternehmens im Einsatz, und ein drittes Gerät wird in den kommenden Tagen mit dem ersten Bohrloch in Providencia beginnen."

Highlights:

Insgesamt wurden im Rahmen des ersten Explorationsprogramms bei Cármenes 1.089 Bodenproben auf einem 100 x 40 m großen Raster in einem 1,8 x 1,5 km großen Untersuchungsgebiet entnommen und vor Ort mittels tragbarer Röntgenfluoreszenz (pXRF) analysiert.

auf einem 100 x großen Raster in einem entnommen und vor Ort mittels tragbarer Röntgenfluoreszenz (pXRF) analysiert. Die pXRF-Untersuchungsergebnisse bestätigten auffällige Kupferanomalien in den historischen Minengebieten Providencia und Profunda sowie mehrere andere, nicht getestete Kupferanomalien und Indikatoren für die Entdeckung zusätzlicher Mineralisierungen.

in den historischen Minengebieten Providencia und Profunda sowie mehrere andere, nicht getestete Kupferanomalien und Indikatoren für die Entdeckung zusätzlicher Mineralisierungen. Bei den Zielgebieten Providencia und Profunda handelt es sich um eine karbonathaltige, röhrenförmige brekzienartige Mineralisierung, die zuvor für Kupfer, Nickel und Kobalt abgebaut wurde.

Zahlreiche Minen-/Erkundungsarbeiten, die bei den jüngsten Kartierungen und Schürfungen entdeckt wurden, einschließlich bisher nicht erfasster Stollen und Schächte , weisen auf zusätzliches Mineralienpotenzial hin.

, weisen auf zusätzliches Mineralienpotenzial hin. Gründliche Folgebeprobungen im Providencia-Zielgebiet wurden abgeschlossen und Proben zur Laboranalyse eingereicht. Insgesamt wurden 203 Proben auf einem nominalen Raster von 50 m x 20 m auf einer Fläche von 450 m x 250 m entnommen . Zu den Ergebnissen gehören: Ein neues zusammenhängendes bodengeochemisches Anomaliegebiet von 250 m x 150 m , mit zugleich hochanomalen Gold-, Kupfer-, Nickel-, Kobalt-, Blei-, Silber-, Platin- und Palladiumgehalten, die mit einer starken dolomitischen Alteration, Brekzien und Gossan in Verbindung stehen. Die Bodenanomalie umfasst 49 Proben mit >1,0 g/t Au, durchschnittlich 5,8 g/t Au , wobei sich die hochgradigsten Proben östlich der Minenanlagen von Providencia konzentrieren. Die höchste einzelne Bodenprobe ergab bis zu 24,3 g/t Au, 16,2 % Cu, 1,3 % Ni, 1,1 % Co, 1,6 % Pb, 48,7 g/t Ag und 2,3 g/t Pt + Pd.

x auf einer Fläche von x entnommen Zu den Ergebnissen gehören: Insgesamt 45 Gesteinsproben, die im Providencia-Zielgebiet entnommen wurden, darunter Aufschluss-, Schwemm- und Haldenmaterial, ergaben Gehalte von bis zu 10,5 g/t Au, 48,1 % Cu, 2,0 % Ni, 1,1 % Co, 33,0 g/t Ag und 1,6 % Pb und bestätigen, dass sich die Mineralisierung von der Oberfläche aus östlich der Hauptminenanlagen von Providencia im Aufschluss fortsetzt .

. Es sind keine historischen Aufzeichnungen über die Goldgewinnung in Cármenes verfügbar.

Nächste Schritte

Die Ergebnisse für Oberflächengrabenproben und Schlitzproben in zwei historischen Stollen/Tunneln im neuen geochemischen Multi-Metall-Bodenanomaliegebiet im Providencia-Zielgebiet stehen noch aus.

Das erste Bohrloch in Providencia soll im Januar begonnen werden und zunächst die Fortsetzung der Mineralisierung unterhalb des Hauptuntertagebaus testen. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im März vorliegen. Im Providencia-Zielgebiet wurden bisher noch keine Bohrungen durchgeführt.

Eine detaillierte Folgebeprobung des Profunda-Zielgebiets ist ebenfalls im Gange, und die Ergebnisse der Kanalprobenahme innerhalb der ehemaligen unterirdischen Bergwerksanlagen stehen noch aus.

Eine transiente elektromagnetische (HTEM), magnetische und radiometrische Untersuchung mit Hubschrauber wird derzeit auf dem gesamten Gebiet des Cármenes-Projekts durchgeführt, um die Identifizierung und Priorisierung neuer Zielgebiete für eine künftige detaillierte Folgebeprobung zu beschleunigen.

Das Unternehmen wird am Donnerstag, 30. Januar, einen Webcast für Investoren einrichten, um die Ergebnisse von Cármenes sowie die Bohrkampagnen 2025 für die Projekte Escacena und Cármenes zu erörtern. Siehe Hinweise zur Registrierung am Ende dieser Mitteilung.

Die Ergebnisse der Bodenproben für pXRF-Kupfer sind in Abbildung 1 dargestellt, die Ergebnisse der Labor-Bodenproben des Providencia-Zielgebiets für Gold, Kupfer, Nickel, Kobalt und Blei in den Abbildungen 2 bis 6. Die Ergebnisse der Gesteinsproben von Providencia für Gold und Kupfer sind in den Abbildungen 8 und 9 dargestellt.

Webcast für Investoren:

Das Unternehmen wird am Donnerstag, 30. Januar 2025, um 13 Uhr Eastern Time / 10 Uhr Pacific Time, einen Webcast für Investoren mit CEO Tim Moody einrichten, um die Pläne für 2025 mit Blick auf die Projekte Escacena und Cármenes zu erörtern und ein Update über die laufenden Arbeiten zu geben. Nach einer kurzen Präsentation wird es eine Fragerunde geben. Bitte melden Sie sich im Voraus an:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LRlnhakUQvaAnMyT4Tpvnw

Informationen zum Projekt Cármenes

Das Cármenes-Projekt liegt etwa 55 km nördlich von León in Nordspanien und umfasst fünf Erkundungsgenehmigungen für mehr als 5.653 Hektar. Das Projektgebiet ist äußerst aussichtsreich für mehrere Körper oder „Cluster" von karbonathaltigen „rohrartigen" Brekzien mit Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Goldmineralisierungen. Das Gebiet umfasst die ehemaligen Minen Profunda und Providencia, die zuletzt in den 1930er Jahren in Betrieb waren und Konzentrate aus Kupfer und Kobalt mit Nickel produzierten. Zahlreiche andere kleinere historische Grubenbaue in diesem Gebiet weisen auf das Potenzial für weitere Brekzienröhren hin. Diese Arten von Ablagerungen können erhebliche vertikale Ausmaße von mehr als 1 km haben.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. sucht aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen, da die Fundamentaldaten von Kupfer in Bezug auf Angebot und Nachfrage überzeugend sind und die Aussichten auf langfristig hohe Preise als entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende gegeben sind. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, befindet sich im ertragreichen Pyritgürtel der Iberischen Halbinsel in Südspanien, wo eine positive Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen eine risikoarme Rechtsordnung der Stufe 1 für Bergbauinvestitionen definieren. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vice President Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig von der Gesellschaft.

QA/QC

Die an die ALS-Probenaufbereitungsanlage in Sevilla gelieferten Gesteinsproben wurden in der ALS-Anlage in Irland aufbereitet und untersucht. Alle Proben wurden nach den Methoden CRU-31, SPL-22Y und PUL-31 zerkleinert, gespalten und pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgte mittels einer 50-g-Brandprobe mit AA-Abschluss (Au-AA23). Die Multielementanalyse wurde mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (ME-ICP61) durchgeführt. Proben mit zu hohen Werten wurden mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss für Basismetalle (OG62) und einer Brandprobe mit Gravitationsabschluss für Gold (Au-GRA21) analysiert. Zertifizierte Referenzmaterialien wurden in einem Verhältnis von 1/25 Proben eingesetzt. Die Ergebnisse der Grab-/Schürfproben sind von Natur aus selektiv und sind möglicherweise nicht repräsentativ für die durchschnittlichen Gehalte der Mineralisierung.

Die erste geochemische Bodenuntersuchung umfasst Proben, die aus den obersten 20 cm der Oberfläche (ungesiebt, mit einem Gewicht von ca. 1 kg) auf einem Raster von 100 m x 40 m entnommen wurden. Die Folgebeprobung/Ergänzungsprobenahme wurde auf 50 m x 20 m verkleinert. Die Proben werden in Plastiktüten gesammelt und mit einem Hand-Röntgenfluoreszenzgerät (pXRF) von Olympus Vanta einer Multielementanalyse unterzogen. Die Analysen werden an 1 von 20 Proben wiederholt, und es werden Standards analysiert, um die pXRF-Ergebnisse zu überprüfen und mit ihnen zu vergleichen. Darüber hinaus wurden Infill-Proben in engeren Abständen über dem Providencia-Gebiet an das ALS-Labor in Sevilla geschickt, um eine hochauflösende Multielementanalyse durchzuführen. Die pXRF-Kupferwerte weisen eine ausgezeichnete (99 %) Korrelation mit den Kupferwerten der Laboruntersuchungen auf.

Die an die ALS-Probenaufbereitungsanlage in Sevilla gelieferten Bodenproben wurden in der ALS-Anlage in Irland aufbereitet und untersucht. Alle Proben wurden gewogen und auf 180 Mikrometer gesiebt. Alle Proben wurden mit einem Aqua-Regia-Aufschluss mit sehr geringer Detektion und ICP-MS-Abschluss (ME-MS41L) analysiert. Die überhöhten Proben wurden mittels Aqua Regia-Aufschluss und ICP-AES-Abschluss (ME-OG46) analysiert. Zertifizierte Referenzmaterialien wurden in einem Verhältnis von 1/25 Proben eingesetzt. Die Ergebnisse der Gesteinsproben aus dem Aufschluss, dem Schwemm- und Abraumgestein sind selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die durchschnittlichen Gehalte der Mineralisierung.

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2606111/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2606110/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2606109/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2606108/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2606107/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2606106/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2606105/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2606104/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2606103/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SAMPLES_UP_TO_24_3_G_T_GOLD.jpg

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Jason Mercier, VP Investor Relations und Communications, [email protected] / [email protected], Tel: +1-236-886-9518, www.panglobalresources.com

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED