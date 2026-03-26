PAN GLOBAL RAPPORTE 29,8 G/T D'OR SUR 3,0 MÈTRES À PROVIDENCIA ET ENTAME UN PROGRAMME DE FORAGE DE SUIVI AU PROJET CÁRMENES, ESPAGNE

TSXV : PGZ| OTCQB : PGZFF | FRA : 2EU

29,8 g/t d'or sur 3,0 mètres dans 6,0 mètres titrant 15,0 g/t d'or à partir d'un échantillonnage de surface à Providencia

dans à partir d'un échantillonnage de surface à Providencia Les valeurs polymétalliques à haute teneur comprennent 43,8 g/t d'or, 1,06 g/t de platine et 0,82 g/t de palladium sur 1,0 mètre

comprennent Programme de forage de suivi en cours avec 1 000 mètres répartis sur sept trous de forage

avec 1 000 mètres répartis sur sept trous de forage Échantillonnage par saignée en cours dans un tunnel souterrain nouvellement exposé

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « société ») (TSXV : PGZ) (OTCQB : PGZFF) (FRA : 2EU) a le plaisir d'annoncer des résultats à haute teneur en or provenant d'un récent échantillonnage de surface et le début d'un programme de forage de suivi de sept trous et de 1 000 mètres sur la cible Providencia (« Providencia ») dans le cadre du projet Cármenes (« Cármenes ») dans le nord de l'Espagne.

Figure 1 – Photo indicating Channel Sample ID location Figure 2 – Providencia target area showing new sample results at surface and previous Pan Global drillholes, channel and trench gold results

L'échantillonnage continu en échantillons de copeaux de roche à travers le substratum rocheux nouvellement exposé à Providencia a donné 3,0 mètres titrant 29,8 g/t d'or dans un intervalle plus large de 6,0 mètres titrant 15,0 g/t, y compris une valeur d'analyse maximale de 43,8 g/t d'or sur 1,0 mètre (voir le tableau 1 ci-dessous). Les résultats des analyses confirment également la présence d'anomalies en platine et en palladium. Ces résultats confirment l'existence d'une importante minéralisation aurifère à haute teneur près de la surface et ont été utilisés pour définir les cibles prioritaires du programme de forage actuel.

« La minéralisation aurifère exceptionnellement riche en surface à Providencia a directement influencé la conception du programme de forage actuel. Les premiers forages effectués en 2025 ont permis de découvrir de l'or près de la surface, et les travaux en cours visent à évaluer la continuité, l'orientation et l'étendue de la minéralisation aurifère dans l'axe et en profondeur. Avec les forages en cours et les échantillonnages souterrains supplémentaires, Pan Global progresse systématiquement dans la compréhension de cette découverte aurifère européenne convaincante », déclare Tim Moody, président et CEO.

Un échantillonnage par saignée est également en cours dans une galerie souterraine inférieure nouvellement exposée où une minéralisation de sulfure encaissée dans des brèches a été identifiée. Le tunnel se trouve à environ 30 mètres en dessous de l'échantillonnage souterrain précédent. Ces travaux visent à évaluer la continuité du système minéralisé et à affiner le modèle structurel.

Les résultats du programme de forage et de l'échantillonnage des galeries souterraines seront publiés dès qu'ils seront disponibles.

Aperçu technique

La cible de Providencia est interprétée comme une brèche épithermale et une minéralisation aurifère contrôlée par la structure. Les tranchées de surface et l'échantillonnage en caniveau ont mis en évidence des zones minéralisées proches de la surface, tandis que les forages effectués en 2025 ont confirmé la continuité de la minéralisation aurifère à haute teneur en profondeur et au-delà des chantiers miniers historiques.

Tableau 1 - Résultats de l'échantillonnage du canal de surface de Providencia

Échantillon Échantillon Longueur de l'échantillon Au Pt Pd ID Nombre compteurs g/t g/t g/t 1 D825251 1.0 0,08 0,0 0,01 2 D825252 1,0 0,33 0,04 0,02 3 D825253 1,0 30,20 0,80 0,55 4 D825254 1,0 15,35 0,87 0,82 5 D825255 1,0 43,80 1,06 0,82 6 D825256 1,0 0,30 0,01 0,01 7 D825257 1,0 0,15 0,01 0,01 Échantillons 2 à 7 6,0 15,02 0,46 0,37 Échantillons 3 à 5 3,0 29,78 0,91 0,73

Remarques :

les intervalles indiqués représentent les longueurs échantillonnées, les largeurs réelles étant inconnues.

Les résultats de l'échantillonnage par saignées sont sélectifs par nature et peuvent ne pas être représentatifs de l'ensemble de la minéralisation.

En outre, plus de 20 nouvelles cibles géochimiques et géophysiques ont été identifiées en vue d'un échantillonnage de suivi et d'éventuels essais de forage dans l'ensemble de la zone du projet Cármenes.

À propos du projet de Cármenes

Le projet Cármenes est situé sur la ceinture aurifère du Rio Narcea, à environ 55 km au nord de León, et comprend cinq permis de recherche sur 5 653 hectares détenus à 100% par Pan Global. La zone du projet est très prometteuse en ce qui concerne les corps multiples ou « grappes » de minéralisation formées dans des brèches hydrothermales carbonatées pour ce qui est du cuivre, du nickel, du cobalt et de l'or. La zone comprend les anciennes mines de Profunda et Providencia, dont la dernière exploitation remonte aux années 1930 et qui produisaient des concentrés de cuivre, de cobalt et de nickel. De nombreux autres petits chantiers miniers historiques dans la région mettent en évidence le potentiel d'autres minéralisations bréchiques. Ces types de gisements peuvent avoir des dimensions verticales importantes dépassant 1 km. Le programme inaugural de forage de la société de 2025 sur la cible de Providencia a permis de faire une nouvelle découverte d'or.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet Escacena, fleuron de la société, qui abrite les ressources minérales en cuivre-étain-or de La Romana et de Cañada Honda, se trouve dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique du sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'obtention de permis, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle et le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique définissent collectivement une juridiction de niveau 1 à faible risque pour l'investissement minier. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, est une région qui possède un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents confirmés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Pan Global Resources s'engage à travailler en toute sécurité et dans le plus grand respect de l'environnement et des communautés avec lesquelles nous travaillons. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, consultez la présentation « Curation Connect » de la société et découvrez les réponses générées par l'IA à vos questions sur https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du National Instrument 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la société.

Échantillonnage, QA/QC et procédures analytiques

Les échantillons par saignées ont été prélevés sur une paroi rocheuse exposée dans une tranchée de surface réalisée au bulldozer. Les échantillons ont été prélevés sous la forme de saignées horizontaux continus creusés dans la roche.

La longueur des échantillons individuels était d'environ 1,0 mètre à l'horizontale. Les intervalles rapportés représentent la longueur cumulée des échantillons minéralisés consécutifs ; les largeurs réelles sont inconnues. Les échantillons par saignées prélevés sont sélectifs par nature et peuvent ne pas être représentatifs de la teneur globale ou de la continuité de la minéralisation.

Les échantillons ont été placés dans des sacs scellés et livrés à l'installation de préparation des échantillons d'ALS à Séville en Espagne et analysés à l'installation d'ALS en Irlande. Tous les échantillons ont été concassés, fendus et pulvérisés selon les méthodes CRU-31, SPL-22Y et PUL-31. Les analyses de l'or, du platine et du palladium ont été effectuées par 50g Fire Assay - ICP-AES finish (PGM-ICP24). L'analyse multiéléments a été réalisée à l'aide d'un digest à quatre acides avec finition ICP-AES (ME-ICP61). Les échantillons d'or à teneur excessive ont été analysés par pyroanalyse avec finition par gravité (Au-GRA21). Un échantillon de référence certifié a également été inséré à titre de contrôle.

www.panglobalresources.com

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les convictions, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais elle ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la société n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

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