PAN GLOBAL VERÖFFENTLICHT ERGEBNISSE VON 29,8 G/T GOLD AUF EINER LÄNGE VON 3,0 METERN BEI PROVIDENCIA UND STARTET EIN FOLGEBOHRPROGRAMM IM PROJEKT CÁRMENES IN SPANIEN

TSXV: PGZ| OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

29,8 g/t Gold auf 3,0 Metern innerhalb eines 6,0 Meter langen Abschnitts mit einem Gehalt von 15,0 g/t Gold , ermittelt durch Oberflächenprobenahmen bei Providencia

innerhalb , ermittelt durch Oberflächenprobenahmen bei Providencia Zu den hohen polymetallischen Gehalten zählen 43,8 g/t Gold, 1,06 g/t Platin und 0,82 g/t Palladium auf 1,0 Meter.

zählen Folgebohrprogramm mit 1.000 Metern in sieben Bohrlöchern läuft derzeit

mit 1.000 Metern in sieben Bohrlöchern läuft derzeit Derzeit wird in einem neu freigelegten unterirdischen Tunnel eine Schlitzprobenahme durchgeführt

VANCOUVER, British Columbia, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, hochgradige Goldergebnisse aus den jüngsten Oberflächenproben sowie den Beginn eines Folgebohrprogramms mit sieben Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von 1.000 Metern am Zielgebiet Providencia („Providencia") innerhalb des Cármenes-Projekts („Cármenes") in Nordspanien bekannt zu geben.

Figure 1 – Photo indicating Channel Sample ID location Figure 2 – Providencia target area showing new sample results at surface and previous Pan Global drillholes, channel and trench gold results

Die fortlaufende Schlitzprobenahme von Gesteinsbrocken auf dem neu freigelegten Oberflächenfels bei Providencia ergab 3,0 Meter mit einem Gehalt von 29,8 g/t Gold innerhalb eines breiteren Abschnitts von 6,0 Metern mit einem Gehalt von 15,0 g/t, einschließlich eines Spitzenwerts von 43,8 g/t Gold auf 1,0 Meter (siehe Tabelle 1 unten). Die Untersuchungsergebnisse bestätigen zudem anomale Platin- und Palladiumwerte. Diese Ergebnisse liefern eine zusätzliche Bestätigung für eine bedeutende hochgradige Goldmineralisierung in Oberflächennähe und wurden zur Festlegung vorrangiger Ziele für das aktuelle Bohrprogramm herangezogen.

„Die außergewöhnlich hochgradige Goldmineralisierung an der Oberfläche bei Providencia hat direkt in die Planung des aktuellen Bohrprogramms eingeflossen. Erste Bohrungen 2025 ergaben eine oberflächennahe Goldentdeckung, und die laufenden Arbeiten konzentrieren sich auf die Bewertung der Kontinuität, Ausrichtung und Ausdehnung der Goldmineralisierung entlang des Streichs und in der Tiefe. Mit den laufenden Bohrungen und zusätzlichen Untertageproben erweitert Pan Global systematisch unser Verständnis dieser vielversprechenden europäischen Goldentdeckung", sagte Tim Moody, President und CEO.

Auch Schlitzprobenahmen werden derzeit in einem neu freigelegten unteren Untertage-Stollen durchgeführt, in dem eine in Brekzien eingebettete Sulfidmineralisierung identifiziert wurde. Der Stollen befindet sich etwa 30 Meter unterhalb früherer Untertage-Probenahmen. Diese Arbeiten dienen dazu, die Kontinuität des mineralisierten Systems zu bewerten und das Strukturmodell zu verfeinern.

Die Ergebnisse sowohl des Bohrprogramms als auch der Untertage-Schlitzprobenahmen werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Technischer Überblick

Das Zielgebiet Providencia wird als epithermale, in Brekzien eingebettete und strukturell kontrollierte Goldmineralisierung interpretiert. Durch Schürfungen und Schlitzprobenahmen an der Oberfläche wurden oberflächennahe mineralisierte Zonen freigelegt, während Bohrungen 2025 die Kontinuität der hochgradigen Goldmineralisierung sowohl in der Tiefe als auch jenseits der historischen Minenanlagen bestätigten.

Tabelle 1 – Ergebnisse der Schlitzprobenahmen an der Oberfläche bei Providencia

Probe Probe Probenlänge Au Pt Pd ID Nummer Meter g/t g/t g/t 1 D825251 1.0 0.08 0.0 0.01 2 D825252 1.0 0.33 0.04 0.02 3 D825253 1.0 30.20 0.80 0.55 4 D825254 1.0 15.35 0.87 0.82 5 D825255 1.0 43.80 1.06 0.82 6 D825256 1.0 0.30 0.01 0.01 7 D825257 1.0 0.15 0.01 0.01 Proben 2 bis 7 6.0 15.02 0.46 0.37 Proben 3 bis 5 3.0 29.78 0.91 0.73

Anmerkungen:

Die angegebenen Abschnitte entsprechen den beprobten Längen; die tatsächlichen Breiten sind unbekannt

Die Ergebnisse der Schlitzproben sind selektiver Natur und möglicherweise nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung

Darüber hinaus wurden mehr als 20 neue geochemische und geophysikalische Ziele für Folgeprobenahmen und potenzielle Bohrungen im gesamten Projektgebiet Cármenes identifiziert.

Informationen zum Projekt Cármenes

Das Projekt Cármenes befindet sich im Goldgürtel Rio Narcea, ca. 55 km nördlich von León, und umfasst fünf Explorationslizenzen über 5.653 Hektar, die zu 100 % im Besitz von Pan Global sind. Das Projektgebiet ist äußerst vielversprechend für mehrere Körper oder „Cluster" von karbonathaltigen hydrothermalen Brekzien-artigen Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Goldmineralisierungen. Das Gebiet umfasst die ehemaligen Minen Profunda sowie Providencia, die zuletzt in den 1930er-Jahren betrieben wurden und Kupfer- sowie Kobaltkonzentrate mit Nickel produzierten. Zahlreiche weitere kleinere historische Bergwerke in der Region unterstreichen das Potenzial für zusätzliche Brekzienmineralisierungen. Diese Art von Erzvorkommen kann erhebliche vertikale Ausmaße von mehr als 1 km haben. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens 2025 im Zielgebiet Providencia führte zu einer neuen Goldentdeckung.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, das die Kupfer-Zinn-Gold-Mineralvorkommen La Romana und Cañada Honda umfasst, befindet sich im ergiebigen iberischen Pyritgürtel in Südspanien, wo eine positive Bilanz bei der Genehmigungserteilung, eine hervorragende Infrastruktur, bergbauliches und fachliches Know-how sowie die Förderung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission gemeinsam eine erstklassige, risikoarme Region für Bergbauinvestitionen ausmachen. Das zweite Projekt des Unternehmens in Cármenes im Norden Spaniens befindet sich in einem Gebiet mit langer Bergbaugeschichte und ausgezeichneter Infrastruktur. Das Pan-Global-Team besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Bergbaubetrieb. Pan Global Resources hat sich zu einem sicheren Betrieb und zum größtmöglichen Respekt gegenüber der Umwelt und unseren Partnergemeinden verpflichtet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte die Curation-Connect-Präsentation des Unternehmens und erhalten Sie KI-generierte Antworten auf Ihre Fragen auf https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vizepräsident für Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen sowie technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Álvaro Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Probenahme, QA/QC und analytische Verfahren

Die Schlitzproben wurden entlang einer freigelegten Felswand entnommen, die in einem oberirdischen Bulldozergraben freigelegt wurde. Die Proben wurden als durchgehende horizontale Gesteinskanäle entnommen.

Die Länge der einzelnen Proben betrug horizontal etwa 1,0 Meter. Die angegebenen Abschnitte entsprechen der kumulativen Länge aufeinanderfolgender mineralisierter Proben; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind unbekannt. Die Schlitzproben sind selektiver Natur und möglicherweise nicht repräsentativ für den Gesamtgehalt oder die Kontinuität der Mineralisierung.

Die Proben wurden in versiegelte Beutel verpackt und an die Probenvorbereitungsanlage von ALS in Sevilla (Spanien) geliefert sowie in der ALS-Anlage in Irland analysiert. Alle Proben wurden nach den Methoden CRU-31, SPL-22Y und PUL-31 zerkleinert, gespalten und pulverisiert. Gold-, Platin- und Palladiumanalysen erfolgten mittels 50g-Brandprobe - ICP-AES-Abschluss (PGM-ICP24). Die Multielementanalyse wurde mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (ME-ICP61) durchgeführt. Goldproben mit überdurchschnittlichem Gehalt wurden mittels Feuerprobe mit Schwerkraftabscheidung (Au-GRA21) analysiert. Zur Überprüfung wurde zudem eine zertifizierte Referenzprobe hinzugefügt.

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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