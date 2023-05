PAN GLOBAL sichert sich den Oberflächenzugang zur Exploration eines 680 Hektar großen Gebiets westlich der Kupfer-Zinn-Entdeckung LA ROMANA beim ESCACENA-Projekt in Spanien

TSXV: PGZ OTCQB: PGZFF

Unmittelbarer Beginn der Explorationsarbeiten in Romana West , einschließlich geophysikalischer Bodenuntersuchungen und eines ersten Bohrprogramms mit 25-30 Bohrungen

, einschließlich geophysikalischer Bodenuntersuchungen und eines ersten Bohrprogramms mit 25-30 Bohrungen Potenzial, die derzeitige Streckenlänge von 1.200 m der Mineralisierung La Romana um weitere 800- 1.000 m nach Westen zu erweitern

der Mineralisierung La Romana um weitere 800- nach Westen zu erweitern Die Vereinbarung über den Zugang zur Oberfläche ermöglicht auch die Exploration von drei weiteren, noch nicht getesteten Zielen: Barbacena, El Pozo und Romana North

VANCOUVER, BC, 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) freut sich bekannt zu geben, dass eine Oberflächenzugangsvereinbarung getroffen wurde erreicht und macht den Weg frei für den sofortigen Beginn der Exploration und Bohrung im Zielgebiet Romana West. Das Zielgebiet Romana West liegt im Streichen der Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Escacena („Escacena") im iberischen Pyritgürtel in Südspanien. Das Abkommen ermöglicht auch den Zugang zu mehreren anderen großen, noch nicht erprobten Schwerkraft- und heliborne-elektromagnetischen (HEM) Zielen innerhalb von Escacena.

Figure 1 - Escacena Project Map highlighting the area covered by the new surface access agreement and target locations, including the La Romana discovery. Pan Global Resources Inc. logo

„Dieses Zugangsabkommen ist ein bedeutender Durchbruch in einem weitgehend unerforschten Teil von Escacena und ermöglicht den sofortigen Beginn von Explorationsarbeiten auf der potenziellen oberflächennahen Fortsetzung der Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung La Romana im Zielgebiet Romana West", sagte Tim Moody, President und CEO von Pan Global. „Der Zugang zu Romana West knüpft an die starken Beziehungen an, die wir bereits mit den örtlichen Gemeinden aufgebaut und entwickelt haben. Die Zugangsvereinbarung ermöglicht auch den Beginn der Exploration mehrerer anderer überzeugender Schwerkraft- und HEM-Ziele bei Escacena, die noch nicht erprobt wurden. Pan Global wird die geochemischen Probenahmen und die geophysikalischen Bodenuntersuchungen in diesem Gebiet ausweiten und einen Bohrplan für das Ziel Romana West durchführen, der weitere 800-1.000 Meter entlang des Streichens westlich der Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung La Romana erprobt."

Mit der Zugangsvereinbarung werden 680 Hektar von Escacena für die nächsten drei Jahre zur Exploration freigegeben, wobei die Möglichkeit besteht, die Exploration über diesen Zeitraum hinaus fortzusetzen. Das Gebiet entspricht 12 % der bestehenden Mineralrechte von Pan Global auf dem Projekt Escacena und ist seit der Erteilung der Mineralrechte weitgehend unerforscht. Dazu gehören die mögliche westliche Erweiterung der Entdeckung La Romana im Zielgebiet Romana West sowie die Ziele Romana Nord, Barbacena und El Pozo. Siehe Abbildung 1 unten.

Die Vereinbarung umfasst zwar eine Reihe von Zielen, doch der Schwerpunkt liegt auf Romana West. Das Ziel Romana West umfasst die westliche Projektion einer großen Schwerkraftanomalie, die mit der Mineralisierung La Romana zusammenfällt, und weist auf das Potenzial hin, die Mineralisierung La Romana um weitere 800 bis 1.000 m zu erweitern. Die geophysikalischen Bodenuntersuchungen bei Romana West beginnen sofort, einschließlich detaillierter Gravitations- und IP-Untersuchungen, und zwei Bohrgeräte werden in das Gebiet verlegt. Die bisherigen Bohrungen bei La Romana zeigen, dass sich die Mineralisierung über einen ungefähr 1,2 Kilometer langen Abschnitt erstreckt und nach Westen hin in Richtung der historischen Minenanlagen von La Romana und des Ziels Romana West weit offen ist. Die Mineralisierung ist auch neigungsabwärts in mehreren Bereichen weiterhin offen.

Das geplante Bohrprogramm bei Romana West umfasst zunächst 25 bis 30 Bohrlöcher auf Nord-Süd-Linien im Abstand von etwa 100 m, um die westliche Ausdehnung der oberflächennahen Mineralisierung La Romana abzugrenzen.

Die Exploration wird auch auf die weitgehend unerforschten Ziele Barbacena, El Pozo und Romana North ausgedehnt, und zwar als Teil des laufenden systematischen Explorationsprogramms, um weitere Ziele für Bohrtests zu definieren und zu priorisieren.

Die Bohrgeräte sind derzeit bei La Romana und Cañada Honda in Betrieb und die Ergebnisse von etwa 20 Bohrlöchern bei La Romana, Cañada Honda und Zarcita stehen noch aus. Die Verhandlungen mit den Landbesitzern über den Zugang entlang des Abschnitts östlich der Mineralisierung La Romana und des Ziels Bravo werden ebenfalls fortgesetzt.

Über das Escacena-Projekt

Das Escacena-Projekt umfasst ein großes, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100 % von Pan Global im Osten des iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Escacena liegt in der Nähe der in Betrieb befindlichen Minen Las Cruces und Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo sich Minera Los Frailes/Grupo Mexico in der abschließenden Genehmigungsphase befindet und mit dem Bau voraussichtlich 2023 beginnen wird. Das Escacena-Projekt beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana und eine Reihe anderer aussichtsreicher Ziele, einschließlich Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Romana North, Romana West, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo und San Pablo.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. beschäftigt sich aktiv mit der Exploration von Grund- und Edelmetallen in Südspanien und verfolgt Möglichkeiten von der Exploration bis zur Minenerschließung. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, sicher und mit Rücksicht auf die Gemeinden und die Umwelt, in denen wir tätig sind, zu arbeiten.

Qualifizierte Personen

James Royall, Vice President Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung geprüft. Herr Royall ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Im Namen des Verwaltungsrats

www.panglobalresources.com

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten im Hinblick auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Management Discussion and Analysis des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens lesen, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Jason Mercier, VP Investor Relations and Communications, [email protected], +1 778 372-7101

