PAN GLOBAL SÉCURISE L'ACCÈS POUR L'EXPLORATION D'UNE SUPERFICIE DE 680 HECTARES À L'OUEST DE LA ZONE DE DÉCOUVERTE CUIVRE-ÉTAIN DE LA ROMANA, LORS DU PROJET ESCACENA, EN ESPAGNE

L'exploration, la géophysique du sol et un programme initial de 25 à 30 trous de forage vont commencer immédiatement à Romana Ouest

Possibilité de prolonger la longueur actuelle de l'étendue de la minéralisation de 1 200 m de La Romana de 800 à 1 000 m supplémentaires à l'ouest

L'accord d'accès de surface permet également de commencer l'exploration sur trois autres cibles non testées : Barbacena, El Pozo et Romana Nord

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 mai 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) est ravie d'annoncer qu'un accord d'accès à la zone a été conclu, ouvrant la voie à l'exploration et au forage qui débuteront immédiatement sur la cible de Romana Ouest. La cible Romana Ouest s'étend jusqu'à la zone de découverte cuivre-étain-argent de La Romana du projet Escacena (« Escacena »), appartenant à 100 % à la Société dans la ceinture de pyrite Ibérique, au sud de l'Espagne. L'accord donne également accès à plusieurs autres cibles de gravité non testées et héliportées électromagnétiques (HEM) à Escacena.

Figure 1 - Escacena Project Map highlighting the area covered by the new surface access agreement and target locations, including the La Romana discovery. Pan Global Resources Inc. logo

« Cet accord d'accès est une percée importante car une grande partie d'Escacena reste inexplorée, et il permet de commencer immédiatement l'exploration sur la poursuite potentielle de la minéralisation en surface de cuivre-étain-argent de La Romana à la cible de Romana Ouest », a précisé Tim Moody, président-directeur général de Pan Global. « L'accord d'accès à La Romana Ouest fait suite aux solides relations déjà établies et développées avec les communautés locales. Il permet également de commencer l'exploration sur plusieurs autres cibles de gravité impérieuses et HEM à Escacena qui ne sont pas encore testées. Pan Global étendra l'échantillonnage géochimique et la géophysique du sol à cette région et exécutera un plan de forage sur la cible de La Romana Ouest en testant 800 à 1 000 mètres supplémentaires à l'ouest le long de la minéralisation cuivre-étain-argent de La Romana. »

L'accord d'accès ouvre 680 hectares d'Escacena à l'exploration pour les trois prochaines années, avec la possibilité de continuer au-delà de cette période. La zone représente 12 % des droits miniers existants de Pan Global pour le Projet Escacena et est restée largement inexplorée depuis l'octroi des droits miniers. Cela inclut une extension potentielle à l'ouest de la découverte de La Romana à la cible Romana Ouest ainsi que les cibles Romana Nord, Barbacena et El Pozo. Voir le plan 1 ci-dessous.

Bien que l'accord englobe un certain nombre de cibles, la priorité est Romana Ouest. La cible de Romana Ouest inclut la projection vers l'ouest d'une grande anomalie de gravité coïncidant avec la minéralisation de La Romana et indique une potentielle prolongation de la minéralisation de La Romana de 800 à 1 000 m supplémentaires. La géophysique du sol, notamment la gravité détaillée et la polarisation induite (IP), commencera immédiatement à Romana Ouest et deux plateformes de forage commenceront à se mobiliser dans la région. Les forages effectués à ce jour à La Romana montrent que la minéralisation s'étend sur environ 1,2 kilomètre et reste largement ouverte à l'ouest en direction des travaux miniers historiques de La Romana et de la cible Romana Ouest. La minéralisation reste également à ciel ouvert dans plusieurs zones.

Le programme de forage prévu à Romana Ouest comprend 25 à 30 forages initiaux sur des lignes nord-sud distantes d'environ 100 m pour délimiter la partie ouest de la minéralisation de La Romana près de la surface.

L'exploration s'étendra également aux cibles de Barbacena, El Pozo et Romana Nord, en grande partie inexplorées, dans le cadre du programme d'exploration systématique en cours pour définir et prioriser d'autres cibles pour les essais de forage.

Des foreuses sont actuellement en service à La Romana et Cañada Honda et les résultats sont en attente pour environ 20 forages à La Romana, Cañada Honda et Zarcita. Les négociations se poursuivent également avec les propriétaires fonciers pour l'accès à l'est de la minéralisation de La Romana et de la cible Bravo.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlé à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. Escacena est situé près des mines en exploitation à Las Cruces et Riotinto et est immédiatement adjacent aux anciennes mines Aznalcóllar et Los Frailes où Minera Los Frailes/Grupo Mexico est dans la phase finale de délivrance de permis et la construction devrait commencer en 2023. Le projet Escacena comprend la zone de découverte cuivre-étain-argent de la Romana et un certain nombre d'autres cibles potentielles, notamment Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Profonde, Romana Nord, Romana Ouest, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo et San Pablo.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. est activement engagée dans l'exploration des métaux de base et précieux dans le sud de l'Espagne et est à la recherche d'opportunités allant de l'exploration à l'exploitation minière. La Société s'engage à mener ses activités en toute sécurité et dans le respect des collectivités et de l'environnement où elle exerce ses activités.

Personne qualifiée

James Royall, directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a examiné les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué. M. Royall n'est pas indépendant de la Société.

Les énoncés qui ne sont pas purement historiques sont des énoncés prospectifs, y compris tout énoncé concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué sont raisonnables, mais elle ne peut donner l'assurance que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'Analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué est fondée sur l'information dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces renseignements prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRESENT COMMUNIQUÉ.

