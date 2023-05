Pan Global se asegura el acceso para explorar un área de 680 hectáreas del descubrimiento de La Romana

-Pan Global se asegura el acceso a la superficie para explorar un área de 680 hectáreas al oeste del descubrimiento de cobre-estaño de La Romana en el Proyecto Escacena, España

TSXV: PGZ OTCQB: PGZFF

Comienzo inmediato de la exploración en Romana Oeste , incluyendo geofísica terrestre y un programa inicial de 25-30 perforaciones.

, incluyendo geofísica terrestre y un programa inicial de 25-30 perforaciones. Potencial para extender los 1.200 m actuales de la mineralización de La Romana otros 800- 1.000 m hacia el oeste.

actuales de la mineralización de La Romana otros 800- hacia el oeste. El acuerdo de acceso a la superficie permite iniciar también la exploración en otros tres objetivos no probados: Barbacena, El Pozo y Romana Norte

VANCOUVER, BC, 11 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) se complace en anunciar que se ha alcanzado un acuerdo de acceso a la superficie que despeja el camino para que la exploración y la perforación comiencen inmediatamente en el objetivo Romana Oeste. El objetivo Romana Oeste se encuentra en la misma zona del descubrimiento de cobre-estaño-plata de La Romana, en el Proyecto Escacena ("Escacena"), propiedad al 100% de la Compañía, en la Faja de Pirita Ibérica, al sur de España. El acuerdo también proporciona acceso a otros grandes objetivos gravimétricos y helitransportados-electromagnéticos (HEM) no probados dentro de Escacena.

Figure 1 - Escacena Project Map highlighting the area covered by the new surface access agreement and target locations, including the La Romana discovery. Pan Global Resources Inc. logo

"Este acuerdo de acceso es un avance significativo en una parte en gran parte inexplorada de Escacena y permite que la exploración comience inmediatamente en la continuación potencial de la mineralización cercana a la superficie de cobre-estaño-plata de La Romana en el objetivo Romana Oeste", dijo Tim Moody, presidente y consejero delegado de Pan Global. "El acceso a Romana Oeste es la continuación de las sólidas relaciones ya establecidas y desarrolladas con las comunidades locales. El acuerdo de acceso también permite comenzar la exploración en varios otros objetivos de gravedad y HEM convincentes en Escacena que no han sido probados. Pan Global ampliará el muestreo geoquímico y la geofísica del terreno a esta zona y ejecutará un plan de perforación en el objetivo Romana Oeste, probando otros 800-1.000 metros a lo largo del rumbo al oeste de la mineralización de cobre-estaño-plata de La Romana."

El acuerdo de acceso abre 680 hectáreas de Escacena a la exploración durante los próximos tres años, con potencial para continuar más allá de este período. El área representa el 12% de los derechos mineros existentes de Pan Global en el Proyecto Escacena y ha permanecido en gran parte inexplorada desde que se concedieron los derechos mineros. Incluye la posible extensión occidental del descubrimiento de La Romana en el objetivo Romana Oeste, así como los objetivos Romana Norte, Barbacena y El Pozo. Véase la figura 1.

Aunque el acuerdo abarca varios objetivos, la prioridad es Romana Oeste. El objetivo Romana Oeste incluye la proyección hacia el oeste de una gran anomalía gravimétrica coincidente con la mineralización de La Romana e indica potencial para extender la mineralización de La Romana entre 800 y 1.000 m más. La geofísica del terreno, incluyendo gravedad detallada e IP, comenzará inmediatamente en Romana Oeste y dos equipos de perforación comenzarán a movilizarse al área. Las perforaciones realizadas hasta la fecha en La Romana muestran que la mineralización se extiende a lo largo de aproximadamente 1,2 kilómetros de rumbo y permanece ampliamente abierta hacia el oeste en la dirección de los trabajos históricos de la mina La Romana y el objetivo Romana Oeste. La mineralización también permanece abierta hacia abajo en varias áreas.

El programa de perforación previsto en Romana Oeste incluye de 25 a 30 sondeos iniciales en líneas norte-sur separadas aproximadamente 100 m para delinear la extensión occidental de la mineralización cercana a la superficie de La Romana.

La exploración también se extenderá a los objetivos en gran parte inexplorados de Barbacena, El Pozo y Romana Norte como parte del programa de exploración sistemática en curso para definir y priorizar objetivos adicionales para pruebas de perforación.

Los equipos de perforación están operando actualmente en La Romana y Cañada Honda y están pendientes los resultados de aproximadamente 20 sondeos en La Romana, Cañada Honda y Zarcita. También continúan las negociaciones con los propietarios de los terrenos para acceder a lo largo del rumbo al este de la mineralización de La Romana y el objetivo Bravo.

Acerca del Proyecto Escacena

El proyecto Escacena comprende un extenso y contiguo terreno de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja de Pirita Ibérica. Escacena está situado cerca de las minas en explotación de Las Cruces y Riotinto y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes/Grupo México se encuentra en la fase final de obtención de permisos y se prevé que la construcción comience en 2023. El proyecto Escacena alberga el descubrimiento de cobre-estaño-plata de La Romana y otros objetivos prospectivos, como Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Romana Norte Romana Oeste, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo y San Pablo.

Acerca de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. participa activamente en la exploración de metales básicos y preciosos en el sur de España y busca oportunidades desde la exploración hasta el desarrollo de la mina. La Compañía se compromete a operar de forma segura y respetuosa con las comunidades y el medio ambiente en los que opera.

Personas cualificadas

James Royall, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición del Instrumento Nacional 43-101, ha revisado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. Royall no es independiente de la empresa.

En nombre del Consejo de Administración

www.panglobalresources.com

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluida cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante tener en cuenta que los resultados reales y los resultados reales de la empresa podrían diferir sustancialmente de los de dichas declaraciones prospectivas. La empresa cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no puede garantizarse que estas expectativas resulten ser correctas y no debe confiarse indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, mercados, productos y precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que figura en el informe de gestión de la empresa sobre sus estados financieros auditados, presentado ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible de la empresa en la fecha de este comunicado. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene intención de actualizar esta información prospectiva, ni asume obligación alguna al respecto.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

Jason Mercier, Vicepresidente de Relaciones con Inversores y Comunicaciones, [email protected], +1 778 372-7101

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2074472/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SECURES_SURFACE_ACCESS_TO_E.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074473/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_SECURES_SURFACE_ACCESS_TO_E.jpg

SOURCE Pan Global Resources Inc.