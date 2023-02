Panamax Inc., uma empresa da Bankai, faz uma movimentação estratégica para sua principal solução bancária: adquire a Acute Informatics

"Estamos entusiasmados com a aquisição da Acute Informatics; é um movimento estratégico para expandir nossos horizontes e oferecer soluções de core banking no espaço internacional. A aquisição trará crescimento e sucesso, pois a empresa possui um forte histórico de inovações, execuções, excelência operacional e desenvolvimento de equipes que geram resultados." - Bankim Brahmbhatt, presidente e CEO da Panamax Inc.

"Temos o prazer de nos unir à Panamax Inc. - líder do setor de telecomunicações e fintech nas últimas três décadas. A fusão ajudará nossa empresa a expandir suas pegadas em todo o mundo, impulsionar a excelência e expandir nossos negócios". – Chirag Patel, CEO da Acute Informatics.

Espera-se que a aquisição resulte em mais eficiência no ecossistema de Core Banking Digital e aumente significativamente a participação de mercado da empresa.

Sobre a Panamax Inc.

A Panamax é líder global no fornecimento de Soluções Financeiras Digitais e soluções de Fintech. MobiFin Elite, a solução financeira digital da Panamax, oferece escalabilidade e facilidade de operação ao fundir serviços bancários pelo celular, agências bancárias, carteiras, recargas e soluções para pagamento de contas em uma única interface.

O Banking Suite da Panamax fornece uma experiência bancária digital holística com recursos inovadores para eficiências operacionais. Ela ajuda bancos e instituições financeiras a oferecer serviços bancários modernos, facilitar o sistema bancário online e reduzir as despesas com infraestrutura.

Sobre a Acute Informatics

Acute Informatics Pvt. Ltd. é um Core Banking Digital, Fintech e empresa de mentoria de projetos e de consultoria em TI com Recursos de Fornecimento Multi-Shore.

Eles visam agregar valor a clientes em todo o mundo utilizando um modelo eficaz de Fornecimento global para bancos digitais, Computação em nuvem, Fintechs, Microfinanças, Inclusão Financeira, Integração de sistemas, Administração de banco de dados, Administração de Sistemas, Implementação, Testagem e Suporte.

