Panelleden roepen op tot consistente en gezamenlijke inspanningen om klimaatcrisis te bestrijden tijdens mede door IFF georganiseerde IMF-voorjaarsbijeenkomst

WASHINGTON, 13 april 2023 /PRNewswire/ -- Panelleden roepen regeringen en de particuliere sector op om samen de klimaatcrisis op een consistente manier aan te pakken. Dit gebeurde maandag tijdens een sessie op hoog niveau die mede was georganiseerd door het International Finance Forum (IFF) als onderdeel van de voorjaarsbijeenkomsten van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank in Washington D.C.

File photo of IMF: Kristalina Georgieva, Managing Director of the IMF (3rd from left) together with the panelists at the conference discussing "Scaling up Resilience and Sustainability Financing", organized by the IFF, the Bretton Woods Committee and the Paulson Institute in Washington DC on April 10.

De bijeenkomst, georganiseerd door de IFF samen met het Bretton Woods Comité en het Paulson Institute, benadrukte de urgentie van klimaatactie en de noodzaak om regeringen en de particuliere sector te mobiliseren voor duurzaamheidsfinanciering.

Kristalina Georgieva, directeur van het IMF, opende met de opmerking dat het IMF leningen heeft verstrekt aan vijf landen in het kader van de Resilience and Sustainability Trust (RST) en dat 44 landen belangstelling hebben om zich aan te sluiten. De trust is in april vorig jaar opgericht om landen te helpen hun weerstand tegen externe schokken op te bouwen en duurzame groei te waarborgen.

Namen deel aan de paneldiscussie met deskundigen uit de openbare en de particuliere sector: Li Bo, adjunct-directeur van het IMF, Jin Liqun, president van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (AIIB), Uzziel Ndagijimana, minister van Financiën en Economische Planning van Rwanda, Deborah Lehr, vicevoorzitter van het Paulson Institute, Vera Songwe, oprichter en voorzitter van Liquidity and Sustainability, en Kenneth Lay, senior managing director van RockCreek Group.

Volgens Li was de Resilience and Sustainability Trust het eerste langetermijninstrument van het IMF, waarmee het engagement van de IMF-lidstaten werd aangetoond. Maar de beschikbare middelen zijn ontoereikend om de klimaatproblemen aan te pakken.

"We moeten dringend actie ondernemen. We hebben een ongekende wereldwijde samenwerking nodig", drong Li aan, alvorens toe te voegen dat het IMF zal blijven aandringen op de RST, zodat klimaatverandering een topprioriteit blijft voor de wereldleiders.

Jin Liqun van de AIIB toonde zich bezorgd over een gebrek aan bewustzijn bij het publiek over de klimaatcrisis en een gevoel van urgentie bij de autoriteiten om middelen vrij te maken voor de aanpak van klimaatproblemen.

"Je kan alleen maar voldoende middelen mobiliseren (voor de klimaatproblemen) als je echt de crisis ziet die dreigt aan de horizon," zei Jin.

Volgens Ndagijimana moeten de regeringen evenzeer prioriteit geven aan de klimaatcrisis als aan Covid 19, met "onmiddellijke acties en voortdurende en consistente maatregelen".

Het panel benadrukte ook het belang van samenwerking tussen de openbare en de particuliere sector, multilaterale ontwikkelingsbanken en bilaterale donoren bij klimaatfinanciering.

Li van het IMF vindt een goed beleidsklimaat en goede stimulansen essentieel om de particuliere sector bij de klimaatfinanciering te betrekken. Bovendien moet de internationale gemeenschap ook samenwerken met landen met lage en middeninkomens om de capaciteit van deze landen op het gebied van overheidsfinanciën, beheer van overheidsinvesteringen en financieel beheer op te bouwen.

Ken Lay van RockCreek suggereerde dat de risico's van klimaatprojecten particuliere fondsen ervan weerhouden in klimaatfinanciering te stappen.

Jin wees erop dat de regelgevers het beleid en de regelgeving moeten verbeteren om particuliere investeerders gerust te stellen.

Songwe ziet koolstofprijzen en koolstof als de volgende grondstofhausse wanneer internationale gemeenschappen, waaronder MDB's, samenwerken om gegevens over koolstofprijzen te verstrekken en de welvaart niet alleen naar de ministeries van financiën gaat, maar ook naar de lokale gemeenschappen.

