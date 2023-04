Palestrantes pedem esforços consistentes e conjuntos para combater a crise climática na IMF Spring Meeting, coorganizada pelo IFF

WASHINGTON, 12 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Os membros do painel solicitaram aos governos e o setor privado que unam forças para lidar com a crise climática de maneira consistente na segunda-feira, em uma sessão de alto nível coorganizada pelo International Finance Forum (IFF) como parte da International Monetary Fund/World Bank Spring Meetings, em Washington D.C..

Arquivo fotográfico do FMI: Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI (3ª da esquerda para a direita) junto com os palestrantes da conferência para discutir o tema "Scaling up Resilience and Sustainability Financing", organizada pela IFF, pelo Comitê de Bretton Woods e pelo Paulson Institute em Washington DC em 10 de abril. (PRNewsfoto/The International Finance Forum (IFF))

A reunião, organizada pelo IFF, juntamente com a Bretton Woods Committee, a Paulson Insititute, destacou a urgência da ação climática e a necessidade de mobilizar governos e o setor privado para financiamento da sustentabilidade.

Kristalina Georgieva, diretora administrativa do FMI, foi aberta dizendo que o FMI emprestou para cinco países sob o Resilience and Sustainability Trust (RST), com 44 países interessados em participar. O Trust foi estabelecido em abril passado para ajudar países a criar resiliência a choques externos e garantir o crescimento sustentável.

O painel de discussão, com especialistas dos setores público e privado, incluiu Li Bo, Vice-diretor administrativo do FMI, Jin Liqun, presidente do Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Uzziel Ndagijimana, ministro das finanças e planejamento econômico ea Ruanda, Deborah Lehr, vice-presidente da Paulson Institute, Vera Songwe fundadora e presidente de liquidez e sustentabilidade, e Kenneth Lay, diretor administrativo sênior do RockCreek Group.

O Fundo de Resiliência e Sustentabilidade foi o primeiro instrumento de longo prazo do FMI, disse Li, o que demonstrou o compromisso dos países membros do FMI. Mas os fundos disponíveis são insuficientes para abordar as questões climáticas.

"Precisamos de ações urgentes. Precisamos de uma cooperação global sem precedentes", pediu Li, antes de acrescentar que o FMI continuará pressionando o RST para que a mudança climática continue sendo a principal prioridade dos líderes globais.

Jin Liqun, do AIIB, expressou preocupação com a falta de conscientização pública sobre a crise climática e o senso de urgência das autoridades para mobilizar recursos para lidar com as questões climáticas.

"A menos que você acredite que isso (questões climáticas) será uma crise iminente, é impossível mobilizar recursos suficientes para esse fim", disse Jin.

Ndagijimana disse que os governos devem priorizar a crise climática da mesma forma que fez com a Covid 19, com "ações imediatas e medidas contínuas e consistentes".

O painel também enfatizou a importância das colaborações entre os setores público e privado, bancos multilaterais de desenvolvimento e doadores bilaterais no financiamento climático.

Li, do FMI, acredita que bons ambientes e incentivos políticos são essenciais para atrair o setor privado para o financiamento climático. Além disso, a comunidade internacional também deve trabalhar em conjunto com os países de baixa e média renda para fortalecer a capacidade deles em finanças públicas, gestão de investimentos públicos e gestão financeira.

Ken Lay, do RockCreek, sugeriu que os riscos em projetos climáticos estão impedindo que fundos privados sejam despejados no financiamento climático.

Jin destacou que os reguladores devem melhorar o ambiente político e regulatório para tranquilizar investidores privados.

Songwe vê a precificação do carbono e o prórpio carbono como o próximo boom de commodities, quando as comunidades internacionais, incluindo MDBs, trabalharem juntas para fornecer dados sobre a precificação do carbono e a riqueza não apenas irá para os ministérios das finanças, mas também para as comunidades locais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2052742/image.jpg

FONTE The International Finance Forum (IFF)

SOURCE The International Finance Forum (IFF)