Podiumsteilnehmer fordern auf der von der IFF mitorganisierten Frühjahrstagung des IWF konsequente und konzertierte Anstrengungen zur Bekämpfung der Klimakrise

WASHINGTON, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Podiumsteilnehmer drängten die Regierungen und den Privatsektor dazu, die Klimakrise am Montag in einer hochrangigen Sitzung, die vom Internationalen Finanzforum (IFF) als Teil der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington D.C. mitorganisiert wurde, gemeinsam anzugehen.

File photo of IMF: Kristalina Georgieva, Managing Director of the IMF (3rd from left) together with the panelists at the conference discussing "Scaling up Resilience and Sustainability Financing", organized by the IFF, the Bretton Woods Committee and the Paulson Institute in Washington DC on April 10.

Die von der IFF gemeinsam mit dem Bretton-Woods-Ausschuss und dem Paulson-Institut organisierte Tagung unterstrich die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen und die Notwendigkeit, Regierungen und den Privatsektor für eine nachhaltige Finanzierung zu mobilisieren.

Kristalina Georgieva, geschäftsführende Direktorin des IWF, eröffnete die Veranstaltung mit der Feststellung, dass der IWF im Rahmen des Resilience and Sustainability Trust (RST) Darlehen an fünf Länder vergeben hat und 44 Länder an einer Beteiligung interessiert sind. Der Trust wurde im April letzten Jahres gegründet, um Länder dabei zu unterstützen, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Schocks zu stärken und ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.

An der Podiumsdiskussion mit Experten aus dem öffentlichen und privaten Sektor nahmen Li Bo, stellvertretender geschäftsführender Direktor des IWF, Jin Liqun, Präsident der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB), Uzziel Ndagijimana, Minister für Finanzen und Wirtschaftsplanung Ruandas, Deborah Lehr, stellvertretende Vorsitzende des Paulson Institute, Vera Songwe, Gründerin und Vorsitzende von Liquidity and Sustainability, und Kenneth Lay, Senior Managing Director der RockCreek Group teil.

Der Resilience and Sustainability Trust sei das erste langfristige Instrument des IWF, so Li, dass das Engagement der IWF-Mitgliedsländer demonstriere. Doch die verfügbaren Mittel reichen nicht aus, um die Klimaproblematik anzugehen.

„Wir müssen dringend handeln. Wir brauchen eine beispiellose globale Zusammenarbeit", drängte Li, bevor er hinzufügte, dass der IWF das RST weiter vorantreiben werde, damit der Klimawandel für die globalen Führer weiterhin oberste Priorität habe.

Jin Liqun von der AIIB äußerte sich besorgt über das mangelnde öffentliche Bewusstsein für die Klimakrise und das Gefühl der Dringlichkeit der Behörden, Ressourcen zur Bewältigung von Klimaproblemen zu mobilisieren.

„Wenn Sie nicht glauben, dass dies (Klimaprobleme) eine Krise sein wird, die sich am Horizont abzeichnet, ist es unmöglich, ausreichende Ressourcen für diesen Zweck zu mobilisieren", sagte Jin.

Ndagijimana sagte, die Regierungen sollten die Klimakrise gegenüber Covid 19 gleichermaßen priorisieren, mit „unverzüglichen Maßnahmen und kontinuierlichen und konsequenten Maßnahmen".

Das Gremium betonte auch die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, multilateralen Entwicklungsbanken und bilateralen Gebern bei der Klimafinanzierung.

Li vom IWF hält gute politische Rahmenbedingungen und Anreize für wesentlich, um den Privatsektor in die Klimafinanzierung einzubeziehen. Darüber hinaus sollte die internationale Gemeinschaft auch mit Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zusammenarbeiten, um die Kapazitäten dieser Länder in den Bereichen öffentliche Finanzen, öffentliches Investitionsmanagement und Finanzmanagement aufzubauen.

Ken Lay von RockCreek schlug vor, dass Risiken bei Klimaprojekten darin bestehen, private Gelder daran zu hindern, in die Klimafinanzierung zu fließen.

Jin wies darauf hin, dass die Regulierungsbehörden das politische und regulatorische Umfeld verbessern sollten, um private Investoren zu beruhigen.

Songwe sieht die Bepreisung von Carbon und Kohlenstoff als den nächsten Rohstoffboom, wenn internationale Gemeinschaften, einschließlich der MDBs, zusammenarbeiten, um Daten über die Bepreisung von Kohlenstoff zu liefern, und der Wohlstand nicht nur den Finanzministerien, sondern auch den lokalen Gemeinschaften zugute kommt.

