Papaya Global propose des régimes de soins de santé complets qui permettent aux entreprises de regrouper leurs employés internationaux dans une même formule

Ce nouveau régime de soin de santé international, en partenariat avec DavidShield-Passportcard Group, simplifie la gestion des soins de santé et apporte aux clients de Papaya un avantage concurrentiel supplémentaire dans le recrutement et la gestion des talents internationaux, tout en réunissant les employés dans un seul régime flexible.

TEL-AVIV, Israël, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Papaya Global , société SaaS fintech qui fournit une technologie mondiale de paie et de paiement, a présenté aujourd'hui son nouveau régime de prestations de soins de santé premium. Avec ce régime international unique, les clients de Papaya peuvent fournir à leurs employés une assurance santé internationale personnalisée et parrainée par l'employeur dans plus de 160 pays, tout en éliminant le processus complexe et fastidieux de comparaison de plusieurs régimes entre les régions. Cette nouvelle offre témoigne de la croissance continue de Papaya, et de son engagement à soutenir les entreprises et leurs employés internationaux.

Conçue pour tirer parti du pouvoir d'achat des groupes, Papaya offre une solution supérieure aux entreprises de toutes tailles, en leur proposant des régimes internationaux unifiés avec des avantages flexibles et pratiques en matière de soins de santé pour les employés. Cette approche unique réunit en une seule entité la gestion des prestations de santé des employés dans plusieurs pays. Les clients de Papaya bénéficient également d'un net avantage dans le recrutement de talents internationaux, car leurs employés peuvent accéder à un régime de soins médicaux complet, sans les difficultés posées par une assurance maladie classique.

Les membres assurés peuvent maintenant payer les services médicaux au moyen d'une carte désignée et sans avoir à débourser des frais. Cette carte peut être utilisée pour les traitements ambulatoires, les médicaments sur ordonnance, les tests standard en laboratoire, les consultations aux urgences, les consultations médicales et les radiographies. Les utilisateurs de cette carte peuvent choisir librement leurs médecins, sans contrainte de réseau, et bénéficient d'une couverture internationale dans plus de 160 pays. Ce régime comprend également une couverture unique de soins médicaux d'urgence pendant un maximum de 60 jours en dehors du lieu de résidence de l'employé dans le monde entier (y compris aux États-Unis), ce qui permet aux employés de voyager l'esprit tranquille sans avoir besoin d'une assurance supplémentaire

« En raison de la dispersion de la main-d'œuvre de plus en plus répandue qui mondiale, les multinationales doivent offrir une expérience améliorée et plus unifiée à leurs employés, en particulier à ceux qui n'ont peut-être pas accès à des prestations de santé complètes dans divers endroits du monde, a déclaré Eynat Guez, PDG de Papaya Global. Ce nouveau partenariat avec DavidShield permettra aux employés de bénéficier d'un accès facile et flexible aux prestations médicales, dentaires et optiques, quel que soit leur lieu de travail. Cette amélioration des prestations reflète notre engagement continu envers l'expérience des employés et notre volonté d'aider nos clients à créer des cultures de travail solides dans le monde entier. »

Voici les principaux avantages de ce nouveau régime pour les employés :

couverture internationale (plus de 160 pays en dehors des États-Unis), y compris une prise en charge des soins médicaux d'urgence hors du lieu de résidence (jusqu'à 60 jours) ;

choix des médecins, pas de limite de réseau pour les prestataires ;

assistance client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par WhatsApp, téléphone, e-mail et messenger ;

services hospitaliers et ambulatoires, possibilité de recourir à la médecine alternative ;

Examens de santé

Couverture maternité

Couverture dentaire et visuelle facultative

Voici les principaux avantages pour les employeurs :

aucun effectif minimal requis ;

adhésion simplifiée, sans questionnaire médical obligatoire ֿ(s'applique à des groupe de certaines tailles) ;

couverture médicale uniforme pour les employés dans plusieurs pays.

