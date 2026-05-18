Para aplacar el disgusto de obtener una tarjeta roja en EE. UU., Domino's® regalará pizzas de emergencia por un valor de 1 millón de dólares

"¡Estamos tan entusiasmados con la temporada de fútbol estival como los fanáticos de todo el país! Tanto si no quiere perderse ningún partido como si prefiere ver partidos seleccionados, Domino's tiene algunas ideas divertidas para ayudarle a prepararse", señaló Kate Trumbull, vicepresidenta ejecutiva y directora de Marketing de Domino's. "No solo lanzamos una colección cápsula de productos de marca compartida con Saturdays Football, sino que también ofrecemos a los fanáticos la oportunidad de ganar pizzas de emergencia gratis. Los expertos en fútbol saben que lo peor que puede pasar en un partido es que un jugador del equipo al que apoya reciba una tarjeta roja. Si eso le sucede a la selección estadounidense, Domino's está aquí para amortiguar el golpe regalando pizzas de emergencia. Aunque esto no cambie el resultado del partido, puede ser un delicioso estímulo justo cuando más se necesita".

Cómo registrarse para ganar una pizza de emergencia gratis

Para tener la oportunidad de ganar una pizza de emergencia gratis, los clientes deben registrarse en dominos.com/emergency-pizzas-for-soccer antes del 10 de junio a las 11:59 p.m., hora del este. Si un jugador de la selección de fútbol de Estados Unidos recibe una tarjeta roja, Domino's seleccionará al azar a más de 60,000 ganadores que recibirán gratis una pizza mediana de dos ingredientes. Los ganadores deben estar inscritos en el programa Domino's Rewards y canjear su pizza antes del 2 de agosto de 2026.

Pizzas de emergencia de regalo: EA SPORTS FC™ 26

¡Las pizzas de emergencia por tarjetas rojas no son la única forma en que los fanáticos tendrán la oportunidad de obtener pizza gratis! Domino's también sorprenderá al azar a los jugadores de EA SPORTS FC™ 26 con 75,000 pizzas de emergencia gratis. Los viernes, a partir de ahora y hasta el 5 de junio de 2026, Domino's otorgará un código promocional único en la experiencia de juego válido por una pizza mediana de dos ingredientes a jugadores de EA SPORTS FC™ 26 en los EE. UU. mayores de 18 años, seleccionados al azar. ¿Por qué? Tal vez los jugadores comenzaron a jugar EA SPORTS FC™ 26 con el estómago vacío o tal vez su refrigerador está vacío; cualquiera sea el motivo, Domino's está aquí para prestar ayuda de emergencia.

Para encontrar el local de Domino's más cercano y hacer un pedido, descargue la aplicación de Domino's o visite dominos.com.

NO ES NECESARIO HACER NINGUNA COMPRA. Oferta válida para residentes legales de los 50 estados de EE. UU. y el Distrito de Columbia, mayores de 18 años. Finaliza a las 11:59 p.m., hora del este, del 6/10/2026. Para participar y consultar el reglamento oficial, incluidas las probabilidades y la descripción de los premios, visite www.dominos.com/emergency-pizzas-for-soccer. Para canjear el premio, debe inscribirse en Domino's Rewards. Oferta no válida donde esté prohibida por ley.

Acerca de Domino's Pizza®

Domino's Pizza, fundada en 1960, es la empresa de pizzas más grande del mundo, con un importante negocio tanto de entrega a domicilio como de la venta para llevar. Figura entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo, con una empresa global de más de 22,300 establecimientos en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas globales por más de $20,400 millones en los últimos cuatro trimestres anteriores al 22 de marzo de 2026. Su sistema está compuesto por propietarios de franquicias independientes que representaron el 99% de los establecimientos de Domino's a fines del primer trimestre de 2026. En EE. UU., Domino's generó más del 85 % de ventas minoristas en EE. UU. en 2025, mediante sus canales digitales y ha desarrollado diversas plataformas innovadoras de pedidos.

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FUENTE Domino's Pizza