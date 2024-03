Para hacer frente a la crisis de salud mental juvenil de Nueva York, Montefiore anuncia planes de una nueva unidad de psiquiatría pediátrica para pacientes hospitalizados

Dicha unidad se financiará con una asignación de $5.7 millones auspiciada por Carl Heastie, portavoz de la Asamblea del Estado de Nueva York, y Michael Benedetto, miembro de la Asamblea, y servirá de modelo para abordar las necesidades de salud mental y de comportamiento no satisfechas de los niños y adolescentes del Bronx

BRONX, N.Y., 6 de marzo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Montefiore ha anunciado hoy los planes para la creación de una nueva unidad de psiquiatría pediátrica para pacientes ingresados que aborde el déficit de asistencia de urgencias en cuidados mentales y del comportamiento a niños y adolescentes del Bronx. La nueva dependencia, Montefiore Einstein Center for Children's Mental Health of the Children's Hospital at Montefiore Einstein, será financiada en parte a través de una asignación de cerca de seis millones de dólares a Montefiore, que ha sido auspiciada conjuntamente por el portavoz de la Asamblea del Estado de Nueva York Carl Heastie y el asambleísta, Michael Benedetto. Esta unidad de psiquiatría infantil y adolescente, dotada de 21 camas, estará en el campus del New York City Children's Center (NYCCC), junto al Albert Einstein College of Medicine, y servirá de modelo de servicios psiquiátricos de hospitalización pediátrica urbana. La creación de esta unidad implicará una ampliación física y programática de CHAM para facilitar la gama completa de servicios de salud mental y del comportamiento a los jóvenes de la región. El centro propuesto estará diseñado para ofrecer el mejor tratamiento intensivo a jóvenes con problemas graves de salud conductual como depresión severa, ansiedad, traumas, pensamientos suicidas, psicosis y otros trastornos psiquiátricos agudos.

Actualmente vivimos una crisis de salud mental infantil a nivel nacional. Alrededor de 160 millones de personas en EE UU –entre las que se incluyen todos los niños del Bronx– viven en zonas con escasez de profesionales de salud mental. De los más de 281,629 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que viven en el Bronx, el 20 % (56,326) padece algún trastorno de salud mental y el 10 % (28,163) tiene trastornos emocionales graves. Según la Administración de Servicios y Recursos de Salud de EE UU (HRSA por sus siglas en inglés), el número actual de especialistas a tiempo completo que ejercen la psiquiatría en niños y adolescentes en el Bronx no es suficiente para cubrir las necesidades de servicios de salud mental.

Los niños y adolescentes de todo el país y del Bronx que requieren servicios psiquiátricos intensivos, a menudo acaban en los servicios de urgencias a la espera de camas disponibles, que suelen estar lejos de su comunidad y a los que les resulta difícil desplazarse. Además, un estudio reciente del Journal of the American Medical Association (JAMA) determinó que las visitas totales a las salas de emergencia pediátricas por crisis de salud mental subieron un 43 % de 2015 a 2020 (un aumento promedio anual del 8 %) en todas las categorías de enfermedades mentales.

Este proyecto, pendiente de aprobación por el Departamento de Sanidad y la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York, ampliará considerablemente los servicios de psiquiatría para los jóvenes del Bronx, al facilitar el acceso al tratamiento y fomentar una atención médica equitativa en la comunidad. Además, este entorno ofrecerá una formación enriquecedora a estudiantes de medicina y otros profesionales de la salud.

"El compromiso con la salud mental de los jóvenes es uno de nuestros pilares en Montefiore", comenta Jonathan E. Alpert, M.D., Ph.D., Catedrático de la Universidad Silverman, Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de Montefiore Health System y Albert Einstein College of Medicine. "Ahora es el momento de avanzar en el tratamiento, ampliando el acceso y aportando nuevos modelos de atención de salud mental en el Bronx, a través de la creación de esta unidad de 21 camas. Gracias a un equipo multidisciplinar experto y a la intensificación de los servicios prestados a los niños y adolescentes, y a sus familias, durante periodos especialmente difíciles, se reforzará la probabilidad de llevar una vida más sana y satisfactoria en la comunidad. Estamos orgullosos de trabajar en colaboración con el portavoz Heastie y el asambleísta Benedetto para hacer frente a las crecientes necesidades de salud mental y conductual; nuestro objetivo común es marcar una diferencia positiva en las vidas de los jóvenes neoyorquinos".

"Las necesidades de salud mental y conductual de los niños del Bronx son elevadas, y tenemos la obligación moral de hacer todo lo que esté en nuestra mano para crear las condiciones que les permitan prosperar y llevar una vida sana", comenta el portavoz de la Asamblea del Estado de Nueva York, Carl Heastie. "Por eso, me enorgullece colaborar con mi colega, el asambleísta Mike Benedetto, en la financiación de este proyecto, que será esencial para garantizar una atención médica accesible, adecuada y sin demora a quienes la necesiten. Como uno de los principales sistemas de salud de Nueva York, conocido por ofrecer una asistencia médica excepcional, estoy seguro de que, con la nueva unidad de psiquiatría pediátrica, Montefiore superará las disparidades de salud mental".

La unidad de psiquiatría pediátrica de Montefiore ofrecerá atención médica de la mejor calidad las 24 horas del día, los siete días de la semana, y acceso a una evaluación y asistencia integrales a cargo de profesionales de la salud mental expertos en psiquiatría pediátrica. Dicha unidad mejorará la eficacia de la atención médica a los pacientes de Montefiore, y [por tanto] del Bronx, mediante tratamientos de vanguardia y servicios de hospitalización compasivos en un entorno adecuado al desarrollo, culturalmente adaptado e inclusivo. Asimismo, se coordinarán los planes de atención al paciente dentro del sistema de salud de Montefiore, lo que facilitará la transición a la atención ambulatoria en el Bronx, según proceda.

"El enfoque de Montefiore en el desarrollo del tratamiento hospitalario de problemas de salud mental y del comportamiento en niños y adolescentes en el Bronx refleja el compromiso de Montefiore para reducir las desigualdades en la atención médica, abordar las necesidades específicas de la comunidad y asumir el liderazgo en el ámbito de la salud mental pediátrica urbana", dice Michael R. Benedetto, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York. "Agradezco la dedicación [de Montefiore] a la hora de tomar la iniciativa en un asunto que afecta a los jóvenes del Bronx, y espero que, con las aprobaciones y los recursos adecuados, consigamos mejorar la salud mental y conductual de los niños y adolescentes de nuestras comunidades".

A principios de este año, Montefiore fue designado Centro de Excelencia de Salud Conductual de la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York, que ofrece atención médica en entornos comunitarios para niños y adolescentes en tres dependencias del Bronx: la División de Psiquiatría Ambulatoria Infantil Moses; la División de Psiquiatría Ambulatoria Infantil Wakefield, que incluye un programa ambulatorio intensivo para adolescentes, y el Centro de Salud Conductual Montefiore, así como Montefiore Einstein Advanced Care, un centro médico docente con sede en Westchester. Montefiore es uno de los siete centros académicos que participan en el proyecto TEACH del estado de Nueva York, que ofrece consultas, formación y servicios psiquiátricos a pediatras y médicos de familia de todo el estado de Nueva York.

