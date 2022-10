PARADISO, A BARCELONE, EST NO.1 AU CLASSEMENT THE WORLD'S 50 BEST BARS 2022

Paradiso , à Barcelone, remporte le prix The World's Best Bar ; c'est la première fois qu'un bar qui n'est new-yorkais ni londonien remporte le titre

BARCELONE, Espagne, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le prix The World's 50 Best Bars 2022, sponsorisé par Perrier, a dévoilé la liste de ses vainqueurs à Barcelone, au cœur de la Catalogne, en Espagne, le mardi 4 octobre. Pour cette 14e édition, les prix réunissent la communauté internationale des bars pour récompenser les succès de la scène internationale des cocktails. Cette année, la cérémonie s'est tenue hors de Londres pour la première fois.

Barcelona's Paradiso is crowned No.1 in The World’s 50 Best Bars 2022, sponsored by Perrier, the first time the award has been won by a bar outside of London or New York 50 Best Bars Logo



Caché derrière un réfrigérateur à l'arrière d'une boutique de pastrami de Barcelone, le Paradiso offre une interprétation magistrale du speakeasy, alliant technique, précision et créativité avec un sens inébranlable du plaisir. Les propriétaires Giacomo Giannotti et Margarita Sader et leur équipe servent des cocktails méticuleusement confectionnés avec un engagement indéfectible envers la durabilité.

Les autres bars du top 5 sont le Tayēr + Elementary à Londres (No.2), le Sips à Barcelone (No.3), le Licorería Limantour à Mexico (No.4) et le Little Red Door à Paris (No.5). La liste complète peut être consultée ici.

Mark Sansom, directeur de contenu pour The World's 50 Best Bars, a déclaré : « C'est la première fois qu'un bar qui n'est ni new-yorkais ni londonien remporte le concours The World's Best Bar ; c'est un véritable témoignage du succès de Giacomo, de Margarita et de leur équipe. Nommé One To Watch en 2017, le Paradiso est un incontournable depuis son ouverture. Nous tenons à féliciter tous les bars de la liste et nous sommes ravis d'avoir une fois encore pu mettre en valeur l'incroyable diversité de l'industrie à l'échelle internationale. »

