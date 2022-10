PARADISO, DE BARCELONA, É ELEITO NO.1 EM DIVULGAÇÃO DA LISTA THE WORLD'S 50 BEST BARS 2022

Paradiso , de Barcelona , é o The World's Best Bar – a primeira vez que o vencedor do prêmio é um bar não localizado em Nova York ou Londres

BARCELONA, Espanha, 4 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Os The World's 50 Best Bars 2022, com patrocínio da Perrier, foram revelados em Barcelona, Catalunha, na Espanha, na terça-feira, 4 de outubro. Em seu 14º ano, a premiação reúne a comunidade global de bares em reconhecimento às conquistas do cenário internacional de coquetéis. Este ano marcou a primeira vez que a cerimônia não foi realizada em Londres.

Barcelona's Paradiso is crowned No.1 in The World's 50 Best Bars 2022, sponsored by Perrier, the first time the award has been won by a bar outside of London or New York



Escondido atrás de uma geladeira nos fundos de uma loja de pastrami em Barcelona, Paradiso oferece uma visão magistral de um speakeasy (bar secreto), combinando técnica, precisão e criatividade com um senso de diversão inabalável. Os proprietários Giacomo Gianotti e Margarita Sader e sua equipe servem coquetéis meticulosamente elaborados com um compromisso inabalável com a sustentabilidade.

Outros bares entre os cinco primeiros são Tayēr + Elementary (No.2), de Londres, Sips (No.3), de Barcelona, Licorería Limantour (No.4), da Cidade do México, e Little Red Door (No.5), de Paris. A lista completa por ser visualizada aqui.

Mark Sansom, diretor de conteúdo do The World's 50 Best Bars, declarou: "Esta é a primeira vez que coroamos um bar fora de Nova York ou Londres como The World's Best Bar, uma prova das conquistas de Giacomo, Margarita e sua equipe. Eleito One To Watch em 2017, Paradiso tem sido uma figura constante da lista desde sua abertura. Nossos parabéns vão para todos os bares da lista e estamos muito satisfeitos por mais uma vez podermos mostrar a incrível diversidade da indústria global."

