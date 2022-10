PARADISO EN BARCELONA ES EL NO.1: SE REVELA LA LISTA THE WORLD'S 50 BEST BARS 2022

Paradiso , en Barcelona , es nombrado The World's Best Bar, la primera vez que un bar fuera de Nueva York o Londres obtiene este reconocimiento

BARCELONA, España, 4 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- La lista The World's 50 Best Bars 2022, patrocinada por Perrier, se dio a conocer en Barcelona, Cataluña, España, el martes 4 de octubre. En su 14.o año, los premios reúnen a la comunidad mundial de bares en reconocimiento de los logros de la escena internacional del cóctel. Este año la ceremonia se celebró por primera vez fuera de Londres.

Barcelona's Paradiso is crowned No.1 in The World’s 50 Best Bars 2022, sponsored by Perrier, the first time the award has been won by a bar outside of London or New York Worlds 50 Best Bars 2022



Oculto detrás de un refrigerador en la parte trasera de una tienda de pastrami en Barcelona, Paradiso ofrece una versión magistral de los bares clandestinos, que combina técnica, precisión y creatividad con un fuerte sentido de diversión. Los propietarios Giacomo Giannotti y Margarita Sader junto con su equipo sirven cócteles elaborados meticulosamente con un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad.

Otros bares entre los cinco mejores son Tayēr + Elementary (No.2) de Londres, Sips (No.3) de Barcelona, Licorería Limantour (No.4) de Ciudad de México y Little Red Door (No.5) de París. Puede ver la lista completa aquí.

Mark Sansom, Director de Contenido de The World's 50 Best Bars, comentó: "Esta es la primera vez que coronamos un bar fuera de Nueva York o Londres con el premio The World's Best Bar (El Mejor Bar del Mundo), un testimonio de los logros de Giacomo, Margarita y su equipo. Nombrado One To Watch en 2017, Paradiso ha estado arraigado en la lista desde su apertura. Nuestras felicitaciones van para todos los bares de la lista y nos complace poder mostrar una vez más la increíble diversidad de la industria a nivel global".

