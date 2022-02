Parallel Wireless apresentará tecnologia Open RAN de ponta na MWC Barcelona 2022

NASHUA, New Hampshire, 8 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., a empresa líder em O-RAN sediada nos EUA, Open RAN, com suporte a todos as tecnologias G - 2G, 3G, 4G e 5G - apresentará inovações de última geração em Open RAN na MWC Barcelona 2022, no Hall 5, estande 5C61.

O Open RAN, que é o movimento em telecomunicações sem fio para desagregar hardware e software, abrir interfaces e reduzir custos, está decolando. De acordo com o Dell'Oro Group, a receita acumulada de Open RAN de 2020 a 2025 pode chegar a US$ 15 bilhões, com receitas de Open RAN representando mais de 10% do mercado geral de RAN até 2025.

Nosso tema para o evento deste ano é "O futuro da RAN é aberto" A Parallel Wireless está entusiasmada em mostrar as seguintes inovações em redes Open RAN com nosso melhor ecossistema de parceiros da categoria. As primeiras e mais modernas demonstrações de tecnologia de nosso mundo incluem:

All G Open RAN: Reimagine Networks – Acesse esta demonstração para uma exibição interativa ao vivo de nossa solução líder mundial de Open RAN nativa na nuvem que suporta tecnologia de acesso por rádio (RAT) – 2G, 3G, 4G e 5G. Nossa solução de Open RAN All G de última geração e de ponta a ponta com interfaces abertas suporta um ecossistema dos melhores parceiros da categoria, como Supermicro, HPE e Dell, todos utilizando o poder de processamento e rádios Intel x86 da Comba Telecom e GigaTera Communications, permitindo que as operadoras de rede móvel (MNOs) reimaginem suas redes, reduzindo seu TCO geral, ao mesmo tempo em que criam um caminho de migração contínuo para o 5G.

5G Open RAN: Scale & Innovate – Não perca esta demonstração ao vivo e interativa de 5G Open RAN que se conecta ao 5G Standalone (SA), permitindo que as MNOs migrem efetivamente de redes 4G com uma rede escalável, de baixo custo, à prova de futuro, flexível, baseada em padrões, permitindo vídeo de streaming 8k, Indústria 4.0, direção autônoma e outras aplicações 5G inovadoras. O 5G SA é a melhor opção para redes Open RAN, uma vez que não depende de equipamentos 4G e pode oferecer a capacidade necessária. Com o 5G Open RAN, a rede é simplificada com rádios 5G complementados por soluções de rede open core de última geração de nossos parceiros, como Athonet e Microsoft. Com o 5G Open RAN, as MNOs têm acesso a novos recursos, mercados e oportunidades de receita.

Open RAN RIC: Enhance User Experiences - Não deixe de visitar nossa demonstração de solução Open RAN nativa na nuvem que suporta a estrutura de controlador inteligente (RIC) da O-RAN Alliance. Nossa solução Open RAN que interage com uma estrutura RIC de ponta de nosso parceiro Juniper Networks ilustrará como as MNOs podem aumentar novas oportunidades de receita, fortalecer a retenção dos usuários finais com qualidade de serviço (QoS) aprimorada, além de reduzir as despesas de capital (CapEx) e as despesas operacionais (OpEx), ao mesmo tempo em que habilitam serviços 4G e 5G. As redes estão se tornando cada vez mais complexas, e a RIC traz auto-otimização preditiva e inteligência artificial, bem como tomada de decisões fundamentadas em IA/AM às redes de operadores. A RIC coloca as MNOs no "assento do motorista" com novos recursos, incluindo controle de admissão, direção de tráfego e muito mais, o que lhes permite gerenciar e otimizar de forma inteligente os recursos.

Predictive AI/ML: Automate & Optimize – Certifique-se de visitar esta demonstração para saber mais sobre o poder das operações automatizadas, especialmente em cenários de redes urbanas densas, o que ajuda a reduzir o consumo de energia, reduzindo a OpEx. Com ferramentas de automação como IA e AM, as MNOs têm a agilidade e potência para atender facilmente às demandas de rede flexíveis e em constante mudança. IA e AM são ferramentas imperativas de automação nativas da nuvem necessárias para oferecer gerenciamento e operações inteligentes para as demandas de rede de hoje e de amanhã.

Visite a Parallel Wireless no Hall 5, estande 5C61, para testemunhar essas demonstrações interessantes e interativas.

Além disso, não deixe de juntar-se à Eugina Jordan, vice-presidente de marketing da Parallel Wireless, que será palestrante principal na quarta-feira, 2de março, como parte do tema MWC 22 5G Connect, sessão intitulada "Open RAN: the Next Step".

Zahid Ghadialy, diretor sênior de estratégia de tecnologia e inovação da Parallel Wireless também participará da sessão do painel na segunda-feira, 28 de fevereiro para discutir, "Open RAN: A Vision of 5G and The Future of 6G".

Lembre-se de se juntar a nós na quarta-feira, 2de março, para o painel "Open RAN Innovation" com as principais mulheres de Open RAN e Eugina Jordan como moderadora.

E junte-se ao nosso webinar virtual sobre Tendências e Expectativas da MWC Barcelona 2022 em 16 de fevereiro, às 9h ET, para os destaques da sessão, e veja o que a Parallel Wireless demonstrará em nosso estande. Se você estiver tão animado com a MWC22 quanto nós, este bate-papo oferecerá informações divertidas e interessantes antes da conferência. Clique aqui para registrar sua participação.

Esperamos vê-lo em breve em Barcelona!

Keith Johnson, presidente da Parallel Wireless, disse: "Estamos entusiasmados em demonstrar as soluções de tecnologia Open RAN de ponta mais implementadas do mundo com nosso melhor ecossistema de parceiros no MWC Barcelona 2022 deste ano. O futuro do RAN é aberto e a Parallel Wireless tem orgulho de liderar a tarefa com nossas soluções de Open RAN All G de última geração, econômicas e compatíveis com O-RAN. Implementamos soluções Open RAN com muitas das principais MNOs em todo o mundo, incluindo BTEE, Millicom, Axiata Group, Telefonica/IpT, Etisalat, Vodafone na Ásia e na África, e estamos entusiasmados em implementar muitas outras redes de Open RAN em todo o mundo, oferecendo conectividade de banda larga e melhorando vidas."

Sobre a Parallel Wireless

A plataforma de software O-RAN compatível com todas as tecnologias G (2G, 3G, 4G, 5G) da Parallel Wireless foi implementada com operadoras globais de rede móvel de seis continentes e forma uma plataforma de software aberta, segura e de arquitetura RAN inteligente para fornecer conectividade sem fio, para que todas as pessoas possam ter conexão quando, onde e como quiserem. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

FONTE Parallel Wireless

SOURCE Parallel Wireless