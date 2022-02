Parallel Wireless exhibirá su tecnología Open RAN de vanguardia en el MWC Barcelona 2022

El futuro de RAN está abierto y cuenta con innovadoras soluciones Open RAN para todas las redes G, en primicia para el mundo, que reducen costos totales de propiedad (TCO), optimizan y automatizan operaciones, a la vez que mejoran las experiencias de los usuarios

NASHUA, Nuevo Hampshire, 8 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc ., la compañía estadounidense líder en Open RAN (red de acceso por radio abierta) conforme con O-RAN Alliance para todas las redes G (2G, 3G, 4G y 5G), presentará sus innovaciones en Open RAN de última generación en el MWC Barcelona 2022 desde el stand 5C61, pabellón 5.

Open RAN, el movimiento en las telecomunicaciones inalámbricas que busca desagregar hardware y software para abrir interfaces y reducir costos, está despegando. Según Dell'Oro Group, los ingresos acumulados de Open RAN entre 2020 y 2025 podrían alcanzar los USD 15.000 millones, y sus ingresos podrían llegar a representar el 10 % del mercado RAN general para 2025.

Nuestro tema para el evento de este año es, "El futuro de RAN está abierto" Parallel Wireless se complace en presentar las siguientes innovaciones en redes Open RAN con el mejor ecosistema de socios de su categoría. Nuestras demostraciones tecnológicas de vanguardia, en primicia para el mundo, incluyen las siguientes:

All G Open RAN: Reimagine Networks. Visite esta demostración para experimentar una muestra interactiva en vivo de nuestra solución Open RAN, nativa de la nube y líder a nivel mundial, que admite múltiples tecnologías de acceso por radio (RAT) en 2G, 3G, 4G y 5G. Nuestra solución Open RAN All G de última generación y de extremo a extremo, con interfaces abiertas, respalda un ecosistema que alberga a los mejores socios de su categoría, como Supermicro, HPE y Dell, quienes utilizan la potencia de procesamiento Intel x86 así como radios de Comba Telecom y GigaTera Communications, lo que permite a los operadores de redes móviles (MNO) rediseñar sus redes para reducir TCO generales y crear una ruta de migración a 5G sin inconvenientes.

5G Open RAN: Scale & Innovate. No se pierda esta demostración interactiva en vivo de Open RAN 5G que se conecta a 5G independiente (SA), lo que permite a los MNO migrar de manera efectiva desde redes 4G a una red escalable, de bajo costo, preparada para el futuro, flexible y basada en estándares, que permite transmisiones de video 8k, Industria 4.0, conducción autónoma y otras aplicaciones 5G innovadoras. La 5G SA es la mejor opción para las redes Open RAN ya que no depende equipos 4G y puede ofrecer la capacidad que se necesita. Con Open RAN 5G, la red se simplifica con radios 5G complementados con las soluciones de red de núcleo abierto de última generación que ofrecen socios nuestros como Athonet y Microsoft. A su vez, con Open RAN 5G, los MNO obtienen acceso a nuevas capacidades, mercados y oportunidades de ingresos.

Open RAN RIC: Enhance User Experiences. Asegúrese de visitar nuestra demostración de soluciones Open RAN nativas de la nube alineadas con el marco del Controlador Inteligente RAN (RIC) líder de O-RAN Alliance. Nuestra solución Open RAN, trabajando en conjunto con el marco RIC de vanguardia de nuestro socio Juniper Networks ilustrará cómo los MNO pueden explorar nuevas oportunidades de ingresos, fortalecer la retención del usuario final con una mejor calidad de servicio (QoS) y reducir tanto los gastos de capital (CapEx) como los gastos operativos (OpEx), a la vez que habilitan los servicios 4G y 5G. Las redes se están volviendo cada vez más complejas, y el RIC lleva la autooptimización predictiva y la toma de decisiones fundamentadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático (IA/ML) a las redes de los operadores. El RIC sitúa a los MNO en el "asiento del conductor" con nuevas capacidades como control de admisión y control de tráfico, entre otras, que les permiten administrar y optimizar los recursos de manera inteligente.

Predictive AI/ML: Automate & Optimize Asegúrese de visitar esta demostración para conocer el poder de las operaciones automatizadas, especialmente en escenarios de redes urbanas densas, que ayudan a reducir el consumo de energía y por ende los OpEx. Con herramientas de automatización como la IA y el ML, los MNO tienen la agilidad y el poder para adaptarse fácilmente a las demandas de red flexibles y en constante cambio. La IA y el ML son herramientas de automatización nativas de la nube necesarias para ofrecer gestión y operaciones inteligentes para las demandas de la red actuales y futuras.

Asegúrese de visitar a Parallel Wireless en el pabellón 5, stand 5C61, para presenciar estas emocionantes demostraciones interactivas.

Asimismo, tenga presente unirse a Eugina Jordan, vicepresidenta de Marketing de Parallel Wireless, ya que será oradora principal el miércoles 2 de marzo como parte del tema 5G Connect del MWC 2022, sesión titulada "Open RAN: The Next Step".

Zahid Ghadialy, director sénior de Tecnología y Estrategia de Innovación de Parallel Wireless, participará en la sesión del panel el lunes 28 de febrero para analizar "Open RAN: A Vision of 5G and The Future of 6G".

No deje de unirse a nosotros el miércoles 2 de marzo para el panel "Open RAN Innovation" con las principales mujeres de Open RAN y Eugina Jordan como moderadora.

Y conéctese a nuestro seminario virtual Trends and Expectations from MWC Barcelona 2022 el 16 de febrero a las 9:00 a.m., hora del este, para conocer los aspectos destacados de la sesión y dar un vistazo a lo que Parallel Wireless presentará en nuestro stand. Si le emociona tanto el MWC22 como a nosotros, este chat ofrecerá información divertida e interesante antes de la conferencia. Haga clic aquí para registrarse y asistir .

¡Nos vemos pronto en Barcelona!

Keith Johnson, presidente de Parallel Wireless, expresó: "Nos entusiasma presentar las soluciones tecnológicas Open RAN de vanguardia más implementadas en el mundo con nuestro ecosistema de los mejores socios de su categoría en el evento MWC Barcelona 2022 de este año. El futuro de RAN está abierto, y Parallel Wireless se enorgullece de liderar el cambio con nuestras soluciones Open RAN All G de última generación, rentables y conformes con O-RAN. Hemos implementado soluciones Open RAN con muchos de los MNO líderes en todo el mundo, incluidos BTEE , Millicom , Axiata Group , Telefónica/IpT , Etisalat , Vodafone en Asia y África , y nos entusiasma implementar muchas más redes Open RAN en todo el mundo, ofreciendo conectividad de banda ancha y mejorando vidas".

Acerca de Parallel Wireless

La plataforma de software de Parallel Wireless para TODAS las redes (2G, 3G, 4G, 5G), conforme con O-RAN, ha sido implementada con operadores de redes móviles de seis continentes y constituye una arquitectura RAN abierta, segura e inteligente para ofrecer conectividad inalámbrica, de modo que todas las personas puedan conectarse en el momento, lugar y modo que elijan. Para obtener más información, visite: www.parallelwireless.com . Conéctese con Parallel Wireless en LinkedIn y Twitter .

