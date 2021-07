Parallel Wireless e Neptune Communications - primeiras redes Open RAN Band 14 essenciais a oferecer conectividade de banda larga no Caribe

NASHUA, Nova Hampshire, 28 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, Inc., empresa de Open RAN sediada nos EUA que oferece a principal solução de Open RAN All G, compatível com O-RAN, nativa da nuvem, e a Neptune Communications, uma provedora especializada de serviços de comunicação de segurança pública, anunciaram a entrega da primeira solução 4G LTE compatível com O-RAN no Caribe.

A Parallel Wireless está oferecendo uma solução compacta de rede Open RAN para habilitar a plataforma de serviços de conectividade 4G LTE da Neptune, oferecendo serviços de voz e de dados resilientes essenciais às principais agências do governo de Barbados. Essa parceria tira proveito da recente concessão do espectro de 700 MHz B14 de Barbados à Neptune Communications.

Trabalhando em parceria com a Parallel Wireless, a Neptune Communications expandirá sua plataforma de serviços de rede sem fio para oferecer serviços digitais resilientes de última geração a fim de transformar os recursos dos governos regionais das seguintes formas:

Desenvolvendo uma solução compacta de rede Open RAN nativa da nuvem de classe mundial com base na arquitetura distribuída de alto desempenho da Parallel Wireless.

Melhorando a agilidade dos serviços e reduzindo o custo total de propriedade (TCO) em locais geograficamente distribuídos, com a introdução da automação RAN.

Integrando aplicações líderes do setor a fim de otimizar o impacto para as operações cotidianas de segurança pública.

Julian Jordan, CEO da Neptune Communications disse: "A Parallel Wireless mostrou uma liderança técnica extraordinária nesse espaço e nos permitiu oferecer uma solução inovadora. Isso mudará o cenário regional para comunicações essenciais. Nessa parte do mundo, as agências de segurança pública/de recuperação de desastres desempenham papéis monumentais diante dos enormes desafios enfrentados pela região; portanto, capacitá-las terá um efeito multiplicador nas perspectivas econômicas da região. Esperamos fazer parceria com a Parallel Wireless hoje e nos próximos anos."

Keith Johnson, presidente da Parallel Wireless, disse: "Estamos honrados e orgulhosos em firmar essa parceria com a Neptune Communications, oferecendo redes Open RAN de ponta e de última geração que habilitarão serviços de 4G LTE para aplicações cruciais em todo o Caribe. Esperamos ser parceiros deles em 2021 e também depois."

Sobre a Parallel Wireless

Na Parallel Wireless, acreditamos que o software tem o poder de liberar oportunidades incríveis para o mundo. Somos disruptivos quanto à forma como as redes sem fio são construídas e operadas. Estamos repensando como hardware, software e nuvem funcionam juntos para mudar a economia de implementação para nossos clientes. Nossa plataforma de software compatível com O-RAN ALL G (2G 3G 4G 5G) forma uma arquitetura de RAN aberta, segura e inteligente para oferecer conectividade sem fio, para que todas as pessoas possam ter conexão quando, onde e como quiserem. Estamos trabalhando com operadoras de rede móvel líderes globais e fomos reconhecidos com mais de 75 prêmios do setor. No cerne do que fazemos está nossa equipe de "reimaginadores", que valoriza a inovação, a colaboração, a capacidade receptiva e o sucesso do cliente. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

Sobre a Neptune Communications

A Neptune Communications está utilizando conectividade de internet resiliente para transformar os recursos das comunidades de segurança pública, segurança nacional e gestão de desastres do Caribe. Oferecemos serviços de voz e dados resilientes por meio de infraestrutura independente móvel e via satélite para garantir que as redes estejam #AlwaysOn (sempre ligadas) à medida que se enfrentam desafios ligados ao crime organizado, às mudanças climáticas e à vulnerabilidade dos serviços de Internet. #TechnologyForGood.

Acesse www.neptunecommunications.com ou conecte-se conosco no Twitter, Facebook e LinkedIn.

