Parallel Wireless et Neptune Communications - Premiers réseaux vitaux de RAN ouvert de bande 14 à offrir une connectivité à large bande dans les Caraïbes

Les RAN ouverts arrivent dans les Caraïbes, avec un réseau 4G LTE vital harmonisé sur une fréquence de 700 MHz de la bande 14 et destiné aux besoins du gouvernement de la Barbade

NASHUA, New Hampshire, 28 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc. – société américaine spécialisée dans les réseaux d'accès radio (RAN) ouverts, qui propose une solution mondiale de RAN ouvert ALL G basée sur cloud conforme à la norme O-RAN de classe mondiale, et Neptune Communications, un fournisseur de services de communication spécialisé en sécurité publique, annoncent la livraison de la première solution 4G LTE conforme à la norme O-RAN dans les Caraïbes.

Parallel Wireless offre une solution de RAN ouverts compacte, permettant à la plateforme de connectivité 4G LTE de Neptune de concrétiser des services de voix/données résilients et vitaux au profit des principaux organismes gouvernementaux de la Barbade. Ce partenariat tire parti de l'attribution récente à Neptune Communications par la Barbade d'une plage de fréquence de 700 MHz sur la bande 14.

Grâce à ce partenariat avec Parallel Wireless, Neptune Communications élargira sa plateforme réseau sans fil, afin d'offrir des services numériques résilients de prochaine génération qui transformeront les capacités des gouvernements régionaux. Pour y arriver, l'entreprise va :

Construire une solution de RAN ouverts, compacte et basée sur le cloud de classe mondiale, reposant sur l'architecture distribuée de haute performance de Parallel Wireless.

Améliorer l'agilité des services et réduire le coût total de possession (TCO) global sur des sites géographiquement distribués, grâce à l'introduction de l'automatisation du RAN.

Intégrer des applications de pointe, afin d'optimiser les résultats pour les activités quotidiennes de sécurité publique.

Julian Jordan, PDG de Neptune Communications, a déclaré : « Parallel Wireless a fait preuve d'un leadership technique extraordinaire dans ce domaine et nous a permis d'offrir une solution révolutionnaire. Elle transformera le panorama régional en matière de communications vitales. Dans cette partie du monde, les organismes de sécurité publique et d'intervention lors de sinistres jouent un rôle de premier plan face aux énormes défis auxquels la région est confrontée, et ces nouvelles capacités auront donc un effet multiplicateur sur les perspectives économiques pour la région. Nous sommes impatients de nous associer à Parallel Wireless, aujourd'hui et dans le futur. »

Keith Johnson, président de Parallel Wireless, a déclaré : « Nous sommes honorés et fiers de nous associer à Neptune Communications, afin de fournir des RAN ouverts de nouvelle génération qui concrétiseront la 4G LTE pour les applications critiques dans les Caraïbes. Nous avons hâte d'entamer ce partenariat en 2021, et au-delà. »

À propos de Parallel Wireless

À Parallel Wireless, nous sommes convaincus que les logiciels ont le pouvoir de libérer d'incroyables opportunités pour le monde. Nous bouleversons la façon dont les réseaux sans fil sont construits et exploités. Nous réimaginons la façon dont le matériel, les logiciels et le cloud fonctionnent ensemble afin de changer la réalité économique du déploiement au profit de nos clients. Notre plateforme logicielle conforme à la norme O-RAN ALL G (2G 3G 4G 5G) forme une architecture RAN ouverte, sécurisée et intelligente pour fournir une connectivité sans fil, afin que tous les gens puissent être connectés quand, où et comme ils le souhaitent. Nous procédons au déploiement avec les principaux opérateurs de réseau mobile à l'échelle mondiale et avons reçu plus de 75 prix de l'industrie. Au cœur de nos activités se trouve notre équipe de libres penseurs qui valorise l'innovation, la collaboration, l'ouverture et la réussite des clients. Pour en savoir plus, consultez le site : www.parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Neptune Communications

Neptune Communications utilise une connectivité Internet résiliente pour accroître les capacités des organismes de sécurité publique, de sécurité nationale et de gestion en contexte de catastrophe dans les Caraïbes. L'entreprise offre des services résilients de voix et données au moyen d'une infrastructure mobile et satellitaire indépendante, pour faire en sorte que les réseaux soient #AlwaysOn (toujours branché) face aux défis que présentent le crime organisé, les changements climatiques et à la vulnérabilité des services Internet. #TechnologyForGood.

Consultez le site www.neptunecommunications.com ou suivez l'entreprise sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

