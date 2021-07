Parallel Wireless und Neptune Communications - Erste missionskritische Netze auf Basis von Band 14 Open RAN bieten Breitband-Konnektivität in der Karibik

Open RAN-Innovation kommt in die Karibik und bietet geschäftskritisches 4G LTE auf harmonisiertem 700 MHz Band 14 für die Regierung von Barbados

NASHUA, N.H., 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc. , das in den USA ansässige Open RAN-Unternehmen, das die weltweit führende All G, O-RAN-konforme, cloud-native Open RAN-Lösung bereitstellt, und Neptune Communications, ein spezialisierter Anbieter von Kommunikationsdiensten für die öffentliche Sicherheit, geben die Bereitstellung der ersten O-RAN-konformen 4G LTE-Lösung in der Karibik bekannt.

Parallel Wireless stellt eine kompakte Open-RAN-Netzlösung bereit, damit die 4G-LTE-Konnektivitätsdienstplattform von Neptune ausfallsichere, geschäftskritische Sprach- und Datendienste für wichtige Behörden der Regierung von Barbados bereitstellen kann. Diese Partnerschaft profitiert von der kürzlichen Vergabe des 700-MHz-B14-Spektrums in Barbados an Neptune Communications.

In Zusammenarbeit mit Parallel Wireless wird Neptune Communications seine Serviceplattform für drahtlose Netzwerke erweitern, um belastbare digitale Dienste der nächsten Generation bereitzustellen, die die Möglichkeiten regionaler Behörden verändern:

Aufbau einer kompakten, cloud-nativen Open RAN-Netzwerklösung von Weltklasse, die auf der leistungsstarken, verteilten Architektur von Parallel Wireless basiert.

Verbesserung der Service-Flexibilität und Reduzierung der Gesamtbetriebskosten (TCO) über geografisch verteilte Standorte hinweg durch die Einführung der RAN-Automatisierung.

Integration von branchenführenden Anwendungen zur Optimierung der Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit im Alltag.

Julian Jordan, CEO von Neptune Communications, erklärte: „Parallel Wireless hat eine außerordentliche technische Führungsrolle in diesem Bereich bewiesen und uns ermöglicht, eine bahnbrechende Lösung zu liefern. Diese Lösung wird die regionale Landschaft für unternehmenskritische Kommunikation verändern. In diesem Teil der Welt spielen die Behörden für öffentliche Sicherheit/Katastrophenhilfe angesichts der enormen Herausforderungen, mit denen die Region konfrontiert ist, eine überragende Rolle. Ihre Befähigung wird daher einen Multiplikatoreffekt auf die wirtschaftlichen Aussichten der Region haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Parallel Wireless heute und in den kommenden Jahren."

Keith Johnson, Präsident von Parallel Wireless, erläuterte: „Wir fühlen uns geehrt und sind stolz darauf, mit Neptune Communications zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen stellt hochmoderne Open-RAN-Netzwerke der nächsten Generation bereit, die 4G-LTE-Dienste für kritische Anwendungen in der gesamten Karibik ermöglichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im Jahr 2021 und darüber hinaus."

Informationen zu Parallel Wireless

Wir bei Parallel Wireless glauben, dass Software die Macht hat, erstaunliche Möglichkeiten für die Welt zu entfesseln. Wir verändern die Art und Weise, wie drahtlose Netzwerke aufgebaut und betrieben werden. Wir stellen uns vor, wie Hardware, Software und die Cloud zusammenarbeiten, um die Wirtschaftlichkeit der Bereitstellung für unsere Kunden zu verändern. Unsere ALL G (2G 3G 4G 5G) O-RAN-konforme Software-Plattform bildet eine offene, sichere und intelligente RAN-Architektur, um drahtlose Konnektivität bereitzustellen, so dass alle Menschen verbunden sein können, wann, wo und wie sie wollen. Wir arbeiten mit weltweit führenden MNOs zusammen und wurden mit über 75 Branchenpreisen ausgezeichnet. Das Herzstück unserer Arbeit ist unser Team von Reimaginers, die Innovation, Zusammenarbeit, Offenheit und Kundenerfolg schätzen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.parallelwireless.com . Besuchen Sie Parallel Wireless auf LinkedIn und Twitter .

Informationen zu Neptune Communications

Neptune Communications nutzt belastbare Internet-Konnektivität, um die Möglichkeiten der öffentlichen Sicherheit, der nationalen Sicherheit und des Katastrophenmanagements in der Karibik zu verändern. Wir liefern ausfallsichere Sprach- und Datendienste über unabhängige Mobilfunk- und Satelliteninfrastrukturen, um sicherzustellen, dass Netzwerke #AlwaysOn sind, während sie sich den Herausforderungen der organisierten Kriminalität, des Klimawandels und der Anfälligkeit von Internetdiensten stellen. #TechnologyForGood.

Besuchen Sie uns unter www.neptunecommunications.com oder verbinden Sie sich mit uns auf Twitter , Facebook und LinkedIn .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

SOURCE Parallel Wireless