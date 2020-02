Parallel Wireless oferece a visão OpenRAN à Etisalat no Oriente Médio, Ásia e África

O anúncio de hoje alinha-se com os objetivos do Etisalat Group de obter a transformação digital com a implementação de tecnologias de ponta para o suporte da conectividade 2G, 3G, 4G e 5G.

A Parallel Wireless possibilita uma transferência para arquiteturas de rede OpenRAN abertas, baseadas em software e virtualizadas para superar os desafios de implantação e custo, proporcionando também a agilidade da rede e um custo muito menor de implementação e manutenção.

A abordagem OpenRAN da Parallel Wireless baseada em software e nativa na nuvem em 'ALL G' aprimora significativamente a economia da rede ao convergir 'ALL G', incluindo 2G, 3G, 4G e 5G para uma plataforma de software unificada fácil de administrar. Isto elimina a necessidade de manter redes legadas isoladas dedicadas a apenas um serviço G e resulta na redução do custo OPEX para a manutenção de redes. A abordagem permitirá ao Etisalat Group modernizar as redes legadas para a redução do custo, além de minimizar a complexidade e a despesa da integração do lançamento de sistemas 5G de vários fornecedores.

A OpenRAN da Parallel Wireless demonstrou bom custo-benefício fornecendo pela primeira vez e simultaneamente todas as 3 tecnologias RAN (2G, 3G, 4G/LTE):

Ao desacoplar o software RAN programável do hardware e permitindo-lhe operar em plataformas de processamento de propósito geral, as estações de base OpenRAN baseadas em GPP definidas em software de tecnologias múltiplas permitirão à Etisalat implementar sistemas ALL G com tecnologias 2G, 3G e 4G totalmente virtualizadas com o software atualizável para 5G. A Etisalat pode operar simultaneamente 2G, 3G e 4G na mesma estação de base para fornecer dados comerciais e serviços de voz aos seus clientes em cenários urbanos e rurais. As RRUs de tecnologias múltiplas são definidas por software e utilizam qualquer split RAN em conformidade com 3GPP para conectar com qualquer unidade vBBU baseada em COTS possibilitando maior interoperabilidade do provedor e redução do custo do fornecedor.

A OpenRAN Controller, o software em conformidade com O-RAN, reduz o custo da RAN através da simplificação, automação via SON em tempo real e virtualização total de redes. Fornecerá mobilidade perfeita entre tecnologias diversas, desencadeamento local e latência baixa proporcionando a melhor experiência de assinante para os clientes da Etisalat. O software possibilita a arquitetura OpenRAN ao utilizar interfaces abertas e baseadas em padrão, simplifica o gerenciamento da rede e a integração de novos produtos RAN no centro da rede e permite a evolução da tecnologia límpida e de bom custo-benefício.

Hatem Bamatraf, diretor de tecnologia da Etisalat International, disse: "O anúncio de hoje é uma conquista global que estabelece um marco tecnológico em nossos mercados. Alinha-se à nossa estratégia a longo prazo e à visão de 'Impulsionar o futuro digital para empoderar sociedades' que resulta na experiência ideal do cliente e no fornecimento do melhor valor aos nossos acionistas. Os experimentos globais da OpenRAN com a Parallel Wireless reiteram o compromisso da Etisalat com nossa visão incentivando-nos a assumir a vanguarda em OpenRAN ao realizar experiências de campo com vários parceiros importantes da área de tecnologia para criar um ecossistema inovador em todos os nossos mercados. Esta é também a primeira OpenRAN 'ALL G' do mundo preparada para fornecer eficiência e custo-benefício para 4G e 5G, além de estabelecer um quadro de referência para a próxima geração de redes de telecomunicações".

Amrit Heer, diretor de vendas da Parallel Wireless no Oriente Médio e Norte da África, disse: "Como um dos principais provedores de comunicações nos mercados emergentes, a Etisalat entende o verdadeiro potencial de uma maior alavancagem para suas empresas, tanto em mercados do segmento inferior como superior com maior poder aquisitivo moldando o ecossistema das telecomunicações, e adotando novas arquiteturas de redes como a OpenRAN. É um orgulho termos a Etisalat como parceira nesses projetos que fornecem cobertura e capacidade sem a realização de grandes investimentos de capital associados às implementações de redes legadas. É também um orgulho termos sido selecionados para oferecer suporte à Etisalat na reconfiguração da infraestrutura sem fio de custo mais reduzido garantindo acesso aos serviços digitais inovadores na região".

Sobre a Parallel Wireless

A Parallel Wireless é a única companhia sediada nos Estados Unidos que desafia os fornecedores globais tradicionais com a única solução unificada OpenRAN ALL G (5G/4G/3G/2G) do setor ativada por software. Seu software de rede nativa na nuvem reinventa a economia da rede para os operadores de dispositivos móveis globais, tanto na implantação de cobertura como de capacidade, preparando também o caminho para a 5G. A empresa conta com a participação de mais de 50 operadores reconhecidos globalmente. A inovação e a excelência da Parallel Wireless em soluções RAN virtualizadas, abertas e de tecnologias múltiplas obtiveram mais de 65 prêmios da indústria. Para mais informações acesse www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e Twitter.

Sobre a Etisalat

O Etisalat Group é um dos principais grupos de telecomunicações do mundo em mercados emergentes, com a capitalização atual de mercado de AED 148 bilhões (USD $40,3 bilhões).

Sediada em Abu Dhabi, a Etisalat foi estabelecida há mais de quatro décadas nos Emirados Árabes Unidos (EAU) como o primeiro provedor de serviços de telecomunicações do país. A empresa, como uma organização internacionalmente reconhecida e estabelecida, fornece soluções e serviços inovadores para acima de 148 milhões de clientes, em 16 países do Oriente Médio, Ásia e África.

A visão do Etisalat Group de "Impulsionar o futuro digital para empoderar sociedades" visa fornecer uma experiência de ponta ao cliente em nível nacional e internacional, proporcionar retornos atrativos aos acionistas investindo no futuro da companhia a longo prazo e apoiando o desenvolvimento econômico em todos os nossos mercados operacionais. https://www.etisalat.ae/en/index.jsp

