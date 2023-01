Parascript ajoute un nouveau brevet à son portefeuille - Méthodes et systèmes de vérification de signature

LONGMONT, Colorado, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Parascript , une entreprise du Colorado dédiée à la création de solutions IA pour l'automatisation du traitement des documents, a obtenu un brevet (US 11521428 B1) le 6 décembre 2022. Ce brevet concerne les méthodes et systèmes de vérification de signature.

Le brevet de Parascript pour ses méthodes et systèmes de vérification de signature peut aider les entreprises qui souhaitent valider l'identité des personnes par la vérification de signature. Les méthodes proposées capturent une image de signature ou une trajectoire de signature sur un tampon numérique où elle est ensuite vérifiée par rapport à une signature de référence. La signature de référence peut être disponible sous la forme d'une image ou d'une trajectoire recueillie pendant le processus de signature sur un dispositif doté d'un stylo. Le brevet décrit plusieurs cas d'utilisation de la vérification de l'identité : la vérification de l'identité pour l'accès à distance aux services et dans les bornes libre-service, la vérification automatisée de l'identité en personne et l'encodage de la biométrie de signature sur les identifiants, cartes de crédit, etc. Voici quelques cas d'utilisation possibles.

Vérification de l'identité pour accéder aux services à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur (p. ex., intégration des clients, inscription, vérification, etc.) : la signature est saisie par un numériseur ou une caméra sur l'appareil et est comparée à la signature de référence. Lorsqu'une pièce d'identité est saisie par caméra ou numériseur, la signature de référence est extraite de l'image sur la pièce d'identité aux fins de vérification. Vérification de l'identité dans les bornes libre-service : les signatures sont saisies sur un tampon de signature ou à l'aide d'une caméra intégrée dans une borne libre-service comme un guichet automatique (ITM) et vérifiées par rapport à une signature extraite d'une carte d'identité numérisée par la machine (permis de conduire, passeport, autre). Vérification automatique de l'identité en personne : un document papier portant la signature en question (par exemple, une demande de carte de crédit portant la marque d'un magasin) est numérisé et comparé automatiquement à la signature sur une pièce d'identité numérisée. Sinon, la signature en question peut être signée en personne sur un bloc-signature numérique. Encodage des données biométriques d'une signature sur des cartes d'identité, des cartes de crédit, des cartes et d'autres documents qui peuvent nécessiter une vérification de l'identité : la signature d'une personne est collectée lorsque cette personne demande un permis de conduire, un passeport, une carte de crédit ou une autre pièce d'identité. Cette signature est encodée sur le document (puce, bande magnétique). Les données codées peuvent être lues et utilisées à des fins de vérification de signature, ce qui élimine le besoin de bases de données de signature de référence et permet une méthode immédiate et fiable de vérification de l'identité. Cette méthode permet une sécurité accrue puisque la signature de référence n'est pas exposée.

Là où Parascript se démarque

Les méthodes et systèmes de vérification de signature de Parascript permettent une vérification automatique de la signature très précise pour la vérification de l'identité. Les technologies innovantes d'apprentissage automatique permettent le traitement simultané des signatures présentées sous différentes formes (trajectoire ou image) sans les convertir au même type d'entrée. Cela élimine les limites qui entravaient le recours à la vérification automatique de la signature à des fins de vérification de l'identité et améliore l'exactitude de la vérification de la signature.

Parascript

Le logiciel de Parascript permet aux entreprises d'économiser plus d'un milliard de dollars par année. Le logiciel de pointe Parascript intègre des technologies d'IA exclusives pour fournir des solutions de saisie de données robustes qui offrent les plus hauts niveaux de précision lors du traitement des documents. Avec plus de trois décennies d'expérience dans l'application de l'IA pour résoudre des problèmes complexes, Parascript peut automatiser les processus axés sur les documents dans des formats structurés, semi-structurés et non structurés, réduisant considérablement la participation humaine. Parascript a automatisé le secteur postal, l'hypothèque, le traitement des paiements et des centaines d'autres processus.

CONTACT : Maria Komiyama, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1962748/Parascript_Logo_Vertical_Logo.jpg

SOURCE Parascript, LLC