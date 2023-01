Parascript erweitert Portfolio um neues Patent - Verfahren und Systeme zur Unterschriftenprüfung

LONGMONT, Colorado, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Parascript, ein in Colorado ansässiges Unternehmen, das KI-gestützte Lösungen für die Automatisierung der Dokumentenverarbeitung entwickelt, hat am 6. Dezember 2022 ein Patent (US 11521428 B1) erhalten. Das Patent bezieht sich auf Methoden und Systeme zur Unterschriftenprüfung.

Das Parascript-Patent für Methoden und Systeme zur Unterschriftenprüfung kann Unternehmen helfen, die die Identität von Personen durch Unterschriftenprüfung verifizieren wollen. Die vorgeschlagenen Methoden erfassen ein Unterschriftsbild oder einen Unterschriftsverlauf auf einem digitalen Pad, wo sie dann durch den Vergleich mit einer Referenzunterschrift verifiziert wird. Die Referenzunterschrift kann in Form eines Bildes oder eines Verlaufs vorliegen, die während des Unterschriftsvorgangs auf einem stiftfähigen Gerät erfasst wurde. Das Patent beschreibt mehrere Anwendungsfälle der Identitätsüberprüfung: Identitätsüberprüfung für den Fernzugriff auf Dienste, Identitätsüberprüfung in Selbstbedienungskiosken, automatisierte Identitätsüberprüfung vor Ort und die Codierung von biometrischen Unterschriften auf Ausweisen, Kreditkarten usw. Nachfolgend sind einige der möglichen Anwendungsfälle aufgeführt.

Identitätsprüfung für den Fernzugriff auf Dienste per Smartphone, Tablet oder PC (z. B. Kunden-Onboarding, Registrierung, Verifizierung usw.) – Die Signatur wird von einem Scanner oder einer Kamera auf dem Gerät erfasst und mit der Referenzsignatur verglichen. Wenn ein Identifikationsdokument (ID) mit einer Kamera oder einem Scanner erfasst wird, wird die Referenzsignatur aus dem Bild auf dem ID zur Überprüfung extrahiert. Identitätsprüfung in Selbstbedienungskiosken Unterschriften werden auf einem Unterschriften-Pad oder mit einer Kamera in einem Selbstbedienungs-Kiosk wie einem interaktiven Geldautomaten (ITM) erfasst und mit einer Unterschrift auf einer vom Automaten gescannten Identifikationskarte (Führerschein, Reisepass, etc.) abgeglichen. A utomatisierte persönliche Identitätsprüfung – Ein Papierdokument mit der fraglichen Unterschrift (z. B. ein Kreditkartenantrag) wird gescannt und automatisch mit der Unterschrift auf einem gescannten Ausweis abgeglichen. Alternativ kann die fragliche Unterschrift auch persönlich auf einem digitalen Unterschriftenpad geleistet werden. Verschlüsselung der biometrischen Daten einer Unterschrift auf Ausweisen, Kreditkarten, und anderen Karten und Dokumenten, die eine Identitätsüberprüfung erfordern können – Die Unterschrift einer Person wird erfasst, wenn sie einen Führerschein, Reisepass, eine Kreditkarte oder einen anderen Ausweis beantragt. Diese Signatur ist auf dem Dokument verschlüsselt (Chip, Magnetstreifen). Die verschlüsselten Daten können gelesen und für die Unterschriftenprüfung verwendet werden, sodass keine Referenzdatenbanken für Unterschriften mehr benötigt werden und eine sofortige und zuverlässige Identitätsprüfung möglich ist. Diese Methode ermöglicht eine erhöhte Sicherheit, da die Referenzsignatur nicht exponiert ist.

Parascript-Differenzierungen

Die Methoden und Systeme zur Unterschriftenprüfung von Parascript ermöglichen eine hochpräzise automatische Unterschriftenprüfung zur Identitätsüberprüfung. Innovative Technologien für maschinelles Lernen ermöglichen die gleichzeitige Verarbeitung von Unterschriften, die in verschiedenen Formen vorliegen (Verlauf oder Bild), ohne dass sie in denselben Eingabetyp umgewandelt werden müssen. Damit werden Einschränkungen beseitigt, die den Einsatz der automatischen Unterschriftenprüfung zur Identitätsprüfung behinderten, und die Genauigkeit der Unterschriftenprüfung wird verstärkt.

Parascript

Mit der Software von Parascript sparen Unternehmen jährlich über eine Milliarde US-Dollar. Die hochmoderne Software von Parascript nutzt proprietäre KI-Technologien, um robuste Datenerfassungslösungen anzubieten, die bei der Verarbeitung von Dokumenten ein Höchstmaß an Genauigkeit bieten. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Anwendung von KI zur Lösung komplexer Probleme kann Parascript dokumentenorientierte Prozesse in strukturierten, halbstrukturierten und unstrukturierten Formaten automatisieren und so die menschliche Beteiligung drastisch reduzieren. Parascript hat die Postbranche, die Hypothekenbranche, die Zahlungsabwicklung und Hunderte anderer Prozesse automatisiert.

