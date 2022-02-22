Parascript выпускает идеальное решение для проверки подписи -- SignatureXpert.AI®

SignatureXpert.AI® гарантирует беспрецедентную точность проверки подписи. Решение обеспечивает аутентификацию подписи в различных приложениях, в частности при обработке чеков, выдаче займов, голосовании по почте, подаче петиций и в других ситуациях, в которых крайне важно предотвратить случаи мошенничества с использованием поддельной подписи.

ЛОНГМОНТ (шт. Колорадо, США), 22 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Parascript, занимающаяся поддержкой высокопроизводительной автоматизации уже более 25 лет, обрабатывает более сотни миллиардов документов в год. Сегодня компания представила новый продукт под названием SignatureXpert.AI на основе своих наработок в банковской и государственной сфере. Новинка способна обеспечить беспрецедентную точность проверки подписи. Автоматическое обнаружение и проверка подписи выполняются при помощи мощной комбинации верификаторов с использованием ряда принципиально разных алгоритмов, в основе которых лежат самые инновационные разработки в области технологий искусственного интеллекта (ИИ) и передовые методы анализа изображений и распознавания образов. По сравнению с результатами обычных рецензентов комбинированные методы существенно увеличивают скорость и точность проверки.

«Уже многие годы компания Parascript остается надежным поставщиком решений для анализа и проверки подписей. Новый продукт делает автоматизацию процессов с использованием подписей еще привлекательнее. Данное решение подходит даже для трудно автоматизируемых процессов, связанных со сжатыми данными, например, изображениями с низким разрешением, которые обычно встречаются в записях государственных органов или удостоверениях личности», — заявил вице-президент по маркетингу и управлению продуктами компании Parascript Грег Каунсил (Greg Council).

SignatureXpert.AI автоматически обнаруживает подписи и проверяет их подлинность в более широком диапазоне документов, повышая общую производительность:

повышение производительности на 40% при проверке подписи, полученной из данных в поле для подписи;

повышение производительности на 20% при проверке подписи, полученной из приложений для голосования по почте (в них часто используются изображения с более низким разрешением из записей с динамическим административным представлением);

сокращение текущих расходов на обработку более чем на 50%.

Ключевые преимущества:

SignatureXpert.AI автоматически обнаруживает и проверяет подписи в более широком диапазоне документов

Решение оптимизировано для распознавания фрагментов любого вида документов, а также для обнаружения более чем одной подписи. Помимо фактических подписей фрагмент документа может содержать машинные или рукописные данные.

SignatureXpert.AI автоматически находит подпись в документе, сверяет ее с эталоном подлинной подписи и возвращает результат проверки. Добавлены следующие виды документов:

фрагмент с одной или несколькими подписями;

фрагмент с дополнительными рукописными полями, например датой и адресом.

SignatureXpert.AI полностью совместим с FormXtra.AI 8.3.

SignatureXpert.AI — продукт нового поколения, базирующийся на новейших методиках и принципах анализа изображений и распознавания образов с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и основанный на более чем 15-летнем опыте в области обнаружения и верификации подписей. Результатом этого является качественно новая, более точная (по сравнению с мануальными операциями) автоматизация выполнения целого ряда задач, связанных с проверкой подлинности подписей.

SignatureXpert.AI работает с более широким диапазоном разрешений (96-300 dpi)

SignatureXpert.AI демонстрирует высокие результаты при обнаружении и проверке подписей на изображениях низкого качества и (или) с мелким шрифтом, в частности, на удостоверениях личности. Программное обеспечение автоматически определяет качество изображения для оптимизации предварительной обработки изображения.

Благодаря таким преимуществам SignatureXpert.AI подходит для обработки более широкого спектра документов, обеспечивая лучшее качество изображения в ряде сценариев использования.

Информация о компании Parascript

Parascript предлагает не только программное обеспечение, но и возможность повысить эффективность бизнеса. Решения разработчика ежегодно экономят компаниям более миллиарда долларов США. Клиенты выбирают Parascript, рассчитывая оптимизировать сбор данных и автоматизировать процессы с помощью продуктов на базе технологий прикладного ИИ. Компания Parascript обладает более чем 30-летним опытом применения искусственного интеллекта для решения сложных задач, а также автоматизации процессов документооборота, охватывающих более 100 миллиардов документов ежегодно. Мы автоматизировали почтовую индустрию, коммерческую экспедицию, выборы органов власти, платежи и сотни других процессов. Посетите сайт Parascript.

Контакты для СМИ: Ariane Barragan (Ариан Барраган), [email protected], 720.731.3282

SOURCE Parascript, LLC