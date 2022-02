Parascript lança a melhor verificação de assinaturas de todos os tempos com o SignatureXpert.AI®

O SignatureXpert.AI® oferece verificação de assinaturas com precisão sem precedentes. Ele permite a autenticação de assinaturas em aplicações como processamento de cheques, originação de empréstimos, votação por correio, solicitações e inúmeros outros usos em que é crucial detectar falsificações de assinaturas.

LONGMONT, Colorado, 22 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Parascript, que oferece automação de alto desempenho há mais de 25 anos e processa mais de cem bilhões de documentos anualmente, lançou hoje um novo produto chamado SignatureXpert.AI, que é o resultado de mais de dez anos de experiência em aplicações bancárias e governamentais. Assim, ele oferece a mais alta precisão na verificação de assinaturas disponível no setor. A localização e verificação automáticas de assinaturas são executadas por uma combinação poderosa de verificadores que utilizam vários algoritmos fundamentalmente diferentes, cujo núcleo baseia-se nos métodos e abordagens de inteligência artificial (IA) mais inovadores em análise de imagens e reconhecimento de padrões. Estas técnicas combinadas possibilitam o aumento da taxa de verificação e uma precisão mais alta do que a que pode ser alcançada consistentemente por verificadores humanos.

"A Parascript é, há anos, uma fornecedora conceituada de análises de assinaturas altamente confiáveis e, com este novo produto, realmente não há razão para as empresas do mundo todo não empregarem a automação em qualquer processo que envolva assinaturas. Agora temos uma solução até mesmo para processos difíceis de automatizar que envolvem dados com perdas, como os que são comumente encontrados em imagens de baixa resolução de registros de agências governamentais e dados de documentos de identidade emitidos pelo governo", disse Greg Council, vice-presidente de marketing e gestão de produtos da Parascript.

O novo lançamento do SignatureXpert.AI localiza e verifica automaticamente assinaturas em uma gama mais ampla de documentos, resultando em melhorias significativas no desempenho geral como:

Aumento de 40% no desempenho na verificação de assinaturas de dados coletados de um cartão de assinaturas.

Aumento de 20% no desempenho para aplicações de votação por correio, que muitas vezes utilizam imagens de resolução mais baixa de registros do departamento de veículos automotivos.

Redução de mais de 50% nos custos atuais de manuseio de refugos.

A seguir, estão alguns destaques:

O SignatureXpert.AI localiza e verifica automaticamente assinaturas em uma gama mais ampla de documentos

O produto agora está otimizado para reconhecer fragmentos em qualquer documento que contenha uma ou várias assinaturas. O trecho do documento pode ter dados impressos ou manuscritos, além das assinaturas reais.

O SignatureXpert.AI localiza automaticamente uma assinatura em um documento de entrada, a compara com imagens(s) de assinaturas autênticas fornecidas como referência e devolve o resultado da verificação. Os seguintes tipos de documento são adicionados:

Trecho com uma ou várias assinaturas.

Trecho com outros campos manuscritos, como data e endereço.

O SignatureXpert.AI integra-se totalmente ao FormXtra.AI 8.3.

O SignatureXpert.AI é um produto de última geração baseado nos métodos e abordagens mais inovadores de inteligência artificial (IA) na análise de imagens e reconhecimento de padrões e é o resultado de mais de 15 anos de experiência em localização e verificação de assinaturas. O resultado disto tudo é a automação de precisão verdadeiramente transformadora e melhor do que a humana para diversas tarefas de verificação de assinatura.

O SignatureXpert.AI consegue trabalhar com documentos com uma gama mais ampla de resoluções (96 dpi - 300 dpi)

O SignatureXpert.AI demonstra tolerância e confiabilidade ao localizar e verificar assinaturas em imagens com baixa qualidade e/ou fontes pequenas como documentos de identidade. O software detecta automaticamente a qualidade da imagem para otimizar o pré-processamento necessário da imagem.

Todos estes recursos capacitam o SignatureXpert.AI a processar uma gama mais ampla de documentos, proporcionando melhor qualidade de imagem para diversas aplicações.

Sobre a Parascript

A Parascript não vende apenas software; vendemos resultados reais e verificáveis que economizam para as empresas mais de USD 1 bilhão por ano. Os clientes escolhem a Parascript quando desejam utilizar IA aplicada para conseguir uma solução otimizada de captura de dados com os mais altos níveis de confiabilidade de automação. A Parascript tem mais de três décadas de experiência na aplicação de IA para resolver problemas complexos, automatizando processos orientados para documentos que envolvem mais de 100 bilhões de documentos a cada ano. Automatizamos o setor postal, as salas de correios comerciais, as eleições governamentais, os pagamentos e centenas de outros processos. Acesse o site da Parascript.

Contato para a imprensa: Ariane Barragan, [email protected], 720.731.3282

FONTE Parascript, LLC

SOURCE Parascript, LLC