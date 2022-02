Parascript lance le meilleur logiciel de vérification de signature à ce jour avec SignatureXpert.AI®

SignatureXpert.AI® permet de vérifier la signature avec une précision sans précédent. Il permet l'authentification de la signature dans les applications, y compris le traitement des chèques, l'établissement de prêts, le vote par la poste, les pétitions et d'innombrables autres utilisations où il est essentiel de détecter la fraude par signature.

LONGMONT, Colorado, 22 février 2022 /PRNewswire/ -- Parascript, qui offre une automatisation à haute performance depuis plus de 25 ans et traite plus de 100 milliards de documents chaque année, a lancé aujourd'hui un nouveau produit appelé SignatureXpert.AI qui s'appuie sur plus de 10 ans d'expérience dans les applications bancaires et gouvernementales. Il offre ainsi la plus grande précision de vérification de signature disponible dans le secteur. La localisation et la vérification automatiques des signatures sont exécutées par une puissante combinaison de vérificateurs utilisant de multiples algorithmes fondamentalement différents, dont le cœur est basé sur les méthodes et approches les plus innovantes de l'intelligence artificielle (IA) en matière d'analyse d'images et de reconnaissance de formes. Ces techniques combinées lui permettent de dépasser le taux de vérification et la précision que les vérificateurs humains peuvent atteindre.

« Depuis des années, Parascript est le fournisseur de confiance d'analyses de signature hautement fiables et, grâce à ce nouveau produit, il n'y a vraiment aucune raison pour que les organisations du monde entier n'utilisent pas l'automatisation pour tout processus impliquant des signatures. Nous avons maintenant une solution même pour les processus difficiles à automatiser impliquant des données avec perte, comme ce que l'on trouve habituellement dans les images à basse résolution des dossiers des organismes gouvernementaux et les données des pièces d'identité émises par le gouvernement », a déclaré Greg Council, vice-président du marketing et de la gestion des produits chez Parascript.

La nouvelle version de SignatureXpert.AI localise et vérifie automatiquement les signatures sur un plus large éventail de documents, ce qui permet d'améliorer considérablement les performances globales, notamment :

Une augmentation de 40 % des performances dans la vérification de la signature pour les données recueillies à partir d'un bloc de signature.

Une augmentation de 20 % des performances pour les applications de vote par la poste, qui utilisent souvent des images à plus basse résolution issues des dossiers administratifs.

Une baisse de plus de 50 % des coûts existants pour le traitement des refus.

Voici quelques faits saillants :

SignatureXpert.AI localise et vérifie automatiquement les signatures sur un plus large éventail de documents

Le produit est maintenant optimisé pour reconnaître les fragments sur tout document portant une ou plusieurs signatures. Le fragment de document peut comporter des données imprimées à la machine ou manuscrites en plus des signatures réelles.

SignatureXpert.AI localise automatiquement une signature sur un document d'entrée, la vérifie par rapport à une ou plusieurs images de la signature originale fournie comme référence, puis renvoie un résultat de vérification. Les types de documents suivants sont ajoutés :

Fragment d'une ou plusieurs signatures.

Fragment avec des champs manuscrits supplémentaires, tels que la date et l'adresse.

SignatureXpert.AI est entièrement intégré dans et avec FormXtra.AI 8.3.

SignatureXpert.AI est le produit de nouvelle génération basé sur les méthodes et approches les plus innovantes de l'intelligence artificielle (IA) en matière d'analyse d'images et de reconnaissance de formes, et s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience de localisation et de vérification de signatures. Tout cela se traduit par une automatisation d'une précision supérieure à celle de l'homme pour toute une série de tâches de vérification de signatures.

SignatureXpert.AI réussit à traiter des documents dont l'éventail de résolution est plus étendu (96 dpi à 300 dpi)

SignatureXpert.AI fait preuve de tolérance et de fiabilité lors de la localisation et de la vérification des signatures sur des images de mauvaise qualité et/ou avec des petites polices, telles que les cartes d'identité. Le logiciel détecte automatiquement la qualité de l'image afin d'optimiser le prétraitement de l'image nécessaire.

Toutes ces capacités rendent SignatureXpert.AI capable de traiter une plus large gamme de documents, offrant une meilleure qualité d'image pour une variété d'applications.

À propos de Parascript

Parascript vend non seulement des logiciels, mais aussi des résultats réels et vérifiables qui permettent aux entreprises d'économiser plus d'un milliard de dollars par an. Les clients choisissent Parascript lorsqu'ils veulent utiliser l'IA appliquée pour obtenir une solution de capture de données optimisée avec les plus hauts niveaux d'automatisation fiable. Parascript a plus de trois décennies d'expérience dans l'application de l'IA pour résoudre des problèmes complexes, et dans l'automatisation des processus axés sur les documents qui impliquent plus de 100 milliards de documents chaque année. Nous avons automatisé l'industrie postale, les salles courrier commerciales, les élections gouvernementales, les paiements et des centaines d'autres processus. Rendez-vous sur le site de Parascript .

Contact pour les médias : Ariane Barragan, [email protected] , 720-731-3282

SOURCE Parascript, LLC